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Все про:Кривий Ріг (287) посольство (367) США (5960) Голокост (60) вандалізм (272)

 Ми глибоко стурбовані оскверненням пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі, - посольство США

Посольство США в Україні висловило стурбованість у зв'язку з актом вандалізму над пам'ятником жертвам Голокосту в Кривому Розі.

Про це сказано в повідомленні посольства на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані нещодавніми новинами про акт вандалізму над пам'ятником жертвам Голокосту в Кривому Розі. Ми сподіваємося на ретельне та оперативне розслідування, завдяки якому причетні до цього неприйнятного та тривожного діяння будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували фарбою текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі і опублікував у своєму твітері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований неподалік будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

20 січня поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає з дводенним робочим візитом Ізраїль, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171030
 
 
 Топ коментарі
 
А сбитым Ираном самолетом обеспокоены глубоко или просто обеспокоены?
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Як виявилося, що це зробив місцевий, то зебіли одразу замовкли. Чому це так?
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Криворожской гопоты где только нет.
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А сбитым Ираном самолетом обеспокоены глубоко или просто обеспокоены?
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а причем здесь США?
У Израиля речь отнялась что ли...?
США на побегушках, да?
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А чё нельзя творить чё хочешь? Одним можно нарушать что попало, другим нельзя? Так не бывает или всем можно, или всем нельзя.
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Писали, что в Харькове памятник воинам УПА оскверняют каждые два месяца. И тишина-привыкли. В Кривом еще так раз пять шесть, и тоже привыкнут.
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Мы глубоко обеспокоены осквернением памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, - посольство США

Дввайте яснее: обеспокоены или озабочены?
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Если хочешь сделать Украине больно - оскверни памятник евреям,полякам..И ущерб от этого.не меньше, чем от ордынского вторжения.Это сделано умышленно перед визитом ЗЕ в Израиль.
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Тобто українські пам'ятники можна плюндрувати, а єврейські на дай Боже...
А чому так ? І чи справедливо ЦЕ ?
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95-й квартал - местность в Кривом Роге. Расположен на границе Саксаганского и Металлургического районов, на левом берегу реки Саксагани.
Вот от куда ноги ростут ! 😁
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зе-Гідрант й каплі не проронив. Пока думає т. Ото ж.
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Как искоренить вандализм?
Поймали и лет по 15 дали.
Больше желающих не будет 100%.
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В данном случае в свете последних событий в стране- это плитическая позиция.
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Як виявилося, що це зробив місцевий, то зебіли одразу замовкли. Чому це так?
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Пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі спаплюжив раніше судимий місцевий житель - поліція (ВІДЕО)
У спаплюженні пам'ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.
В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.
Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.
Пам'ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам'ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.
За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, за словами посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона, спаплюжений пам'ятник у Кривому Розі розташований неподалік від житла батьків президента України Володимира Зеленського. https://racurs.ua/ua/n132368-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-u-kryvomu-rozi-spaplujyv-ranishe-sudymyy-miscevyy-jytel-policiya.html
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Та вам глубоко обеспокаиваться, шо дураку с горы катиться!
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Лучше бы обеспокоились холокостом, который может начаться как реакция на результаты правления еврейских марионеток.
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Если они так обеспокоены, пусть расследуют. И будут сильно удивлены. Пока зюзи не пришли к власти никто ничего не осквернял. А сейчас массово оскверняют мемориалы защитникам Укораины. А заодно решили и по холокосту поройтись .
А какая разница? Или одни других лучше?
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За 30 лет в Украине уничтожено 15 млн. населения. США апплодируют успехам демократизации и либерализации.
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Кроме Гепы в Украине никто украинские памятники не плюндруе.А вот еврейские и польские -тьма.Вчерашнее событие в Польше- повод для заявления МИД.Но никак не не ответное плюндрування
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памятника воинам УПА не обеспокоеньі? ********** соросовские
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Обеспокоены так, как Крымом и Донбассом, или ещё глубже?
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Детские пасочки. Вот как надо осквернять.
youtube.com/watch?v=ZKVTj0TUnHk
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