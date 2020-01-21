 Ми глибоко стурбовані оскверненням пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі, - посольство США

Про це сказано в повідомленні посольства на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані нещодавніми новинами про акт вандалізму над пам'ятником жертвам Голокосту в Кривому Розі. Ми сподіваємося на ретельне та оперативне розслідування, завдяки якому причетні до цього неприйнятного та тривожного діяння будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували фарбою текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі і опублікував у своєму твітері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований неподалік будинку батьків президента України Володимира Зеленського.

20 січня поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає з дводенним робочим візитом Ізраїль, - ОП