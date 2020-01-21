 Ми глибоко стурбовані оскверненням пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі, - посольство США

Про це сказано в повідомленні посольства на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко стурбовані нещодавніми новинами про акт вандалізму над пам'ятником жертвам Голокосту в Кривому Розі. Ми сподіваємося на ретельне та оперативне розслідування, завдяки якому причетні до цього неприйнятного та тривожного діяння будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, 19 січня посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон повідомив, що невідомі зафарбували фарбою текст на пам'ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі і опублікував у своєму твітері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам'ятник розташований неподалік будинку батьків президента України Володимира Зеленського.
20 січня поліція встановила чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.
У Израиля речь отнялась что ли...?
США на побегушках, да?
Дввайте яснее: обеспокоены или озабочены?
А чому так ? І чи справедливо ЦЕ ?
Вот от куда ноги ростут ! 😁
Поймали и лет по 15 дали.
Больше желающих не будет 100%.
У спаплюженні пам'ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.
В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.
Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.
Пам'ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам'ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.
За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, за словами посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона, спаплюжений пам'ятник у Кривому Розі розташований неподалік від житла батьків президента України Володимира Зеленського. https://racurs.ua/ua/n132368-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-u-kryvomu-rozi-spaplujyv-ranishe-sudymyy-miscevyy-jytel-policiya.html
А какая разница? Или одни других лучше?
youtube.com/watch?v=ZKVTj0TUnHk