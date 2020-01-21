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Все про:аудит (150) Рахункова палата (55) Пацкан (23)

 Рахункова палата проведе аудит Ради, ЦВК, Кабміну, РНБО, "Укрзалізниці" та інших держструктур, - Пацкан

Рахункова палата планує провести понад 80 аудитів цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Рахункова палата цьогоріч проведе понад 80 аудитів. Перевірки чекають на Верховну Раду України, Центральну виборчу комісію, Кабінет Міністрів, Раду нацбезпеки та оборони України, Конституційний Суд, Укрзалізницю, Укрпошту, Службу зовнішньої розвідки. І це далеко не повний перелік", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в 2020 році Рахункова палата "візьметься за важковаговиків". Адже сьогодні чи не перед кожним громадянином України виникає питання, наскільки ефективно органи влади використовують бюджетні кошти як на свої потреби, так і на реалізацію реформ.

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"Проаналізуємо також ситуацію в освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері тощо. На реформи йдуть колосальні кошти і ми повинні бути впевнені, що результат буде належним", - підкреслив Пацкан.

Рахункова палата проведе аудит Ради, ЦВК, Кабміну, РНБО, Укрзалізниці та інших держструктур, - Пацкан 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171028
 
   
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ой Валера...зачем эти анонсы?
лучше бы сначала провели...а потом рассказали..
а то во-первых...могут и не дать провести, во-вторых - могут подготовиться, а в третьих - результат могут озвучить другой, более "мягкий", чтоб лохторат не взвыл
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Продажный валера, подельник наркоторговцев блюка и лунченко, проведёт честный аудит? ))
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А Пацкан это не то чувак, который заместительнице часы "Бригет" отдал, чтоб правительственной ложе не светиться?
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Этой команде,прежде,чем в турборежиме принимать законы,не всегда понятные даже для кнопкодавам слуг,заседающих в ВР,необходимо было в турборежиме,подключить счётную палату и провести аудит по всем структурам власти,найти узкие места,злоупотребления,провести анализ , сделать выводы,а не рассаживать ничем не проявивший себя контингент,являющийся слушателями каких-то курсов в платных
заведениях за бугром, в турборежиме на космические зарплаты и сладкие должности.
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Сколько потратите на это,миллионов пятьсот?
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Ну і ще дуже цікавить аудит МВД ім. Авакова!!!
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