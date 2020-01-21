 На Рівненщині невідомий напав на активістку Кравчук, яка виступала проти корупції в місцевій лікарні

Про це потерпіла розповіла виданню ZMINA, передає Цензор.НЕТ.

Невідомий чоловік увірвався в квартиру дівчини 18 січня, коли вона поверталася додому з дитиною.

"У суботу я поверталася від свекрухи зі своєю дворічною дитиною. Коли зачиняла двері квартири, ззаду на мене напав невідомий, різко відчинив двері та взяв за горло. Водночас він кричав: "У тебе година, щоб видалити групу у вайбері, – інакше я повернуся!" Моя дитина почала плакати, і він пішов", – розповіла вона.

Рік тому, як повідомила Кравчук, вона зіткнулася з корупцією і непрофесійним ставленням у лікарні Вараша. Після цього вона створила групу у вайбері, де обговорювала ці проблеми з небайдужими мешканцями міста, місцевими депутатами та викладала документи. За словами активістки, у лікарні від пацієнтів вимагали купувати бинти, шприци, засоби для миття туалету, вимагали гроші за надання послуг, які мали бути безкоштовними.

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Кравчук скаржилася на гарячу лінію МОЗ та домоглася створення робочої групи за розпорядженням міського голови Вараша, яка ініціювала перевірку цільового використання місцевих коштів з боку Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України" в період 2015–2019 років. Перевірка показала, що видаткові накладні щодо забезпечення лікарні не відповідають залишкам на складі.

Після нападу потерпіла звернулася до поліції. Також Кравчук додала, що під впливом погроз і нападу вона видалила групу у вайбері і припинить вести антикорупційну діяльність, бо боїться за дитину.

Цікаво, що за два дні до нападу на Кравчук до Рівного з офіційним візитом приїхала міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Вона обговорювала з працівниками галузі готовність до другого етапу реформування медичної сфери, який має розпочатися з 1 квітня 2020 року. До цього часу медичні заклади області повинні виконати перелік вимог, серед яких – перетворення на комунальні некомерційні підприємства.