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 Політика України
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Все про:свавілля (40) лікарня (263) залякування (13) корупція (2085) медицина (829) напад (696) Рівненщина (484) активіст (222) Зоряна Скалецька (61)

 На Рівненщині невідомий напав на активістку Кравчук, яка виступала проти корупції в місцевій лікарні

У Вараші Рівненської області невідомий увірвався в квартиру активістки Ольги Кравчук, яка виступала проти корупції в місцевій лікарні, душив її і погрожував.

Про це потерпіла розповіла виданню ZMINA, передає Цензор.НЕТ.

Невідомий чоловік увірвався в квартиру дівчини 18 січня, коли вона поверталася додому з дитиною.

"У суботу я поверталася від свекрухи зі своєю дворічною дитиною. Коли зачиняла двері квартири, ззаду на мене напав невідомий, різко відчинив двері та взяв за горло. Водночас він кричав: "У тебе година, щоб видалити групу у вайбері, – інакше я повернуся!" Моя дитина почала плакати, і він пішов",розповіла вона.

Рік тому, як повідомила Кравчук, вона зіткнулася з корупцією і непрофесійним ставленням у лікарні Вараша. Після цього вона створила групу у вайбері, де обговорювала ці проблеми з небайдужими мешканцями міста, місцевими депутатами та викладала документи. За словами активістки, у лікарні від пацієнтів вимагали купувати бинти, шприци, засоби для миття туалету, вимагали гроші за надання послуг, які мали бути безкоштовними.

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Кравчук скаржилася на гарячу лінію МОЗ та домоглася створення робочої групи за розпорядженням міського голови Вараша, яка ініціювала перевірку цільового використання місцевих коштів з боку Державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України" в період 2015–2019 років. Перевірка показала, що видаткові накладні щодо забезпечення лікарні не відповідають залишкам на складі.

Після нападу потерпіла звернулася до поліції. Також Кравчук додала, що під впливом погроз і нападу вона видалила групу у вайбері і припинить вести антикорупційну діяльність, бо боїться за дитину.

Цікаво, що за два дні до нападу на Кравчук до Рівного з офіційним візитом приїхала міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Вона обговорювала з працівниками галузі готовність до другого етапу реформування медичної сфери, який має розпочатися з 1 квітня 2020 року. До цього часу медичні заклади області повинні виконати перелік вимог, серед яких – перетворення на комунальні некомерційні підприємства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171026
 
 
 Топ коментарі
 
Місто не велике,десь 45 тис, не бідних людей. Взнати нападника, як два пальці обіцяти. Але менти мабуть не захочуть, вони тут в долі з бандотою. А група була цікава. Моя дружина була в цій групі, там реально кошмарили і лікарів і місцевих депутатів...
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действовать теми же методами: схватить за горло главврача той больницы... можно не за горло... Схватил за горло и крикнул: "У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере!" - на Ривненщине неизвестный напал на местную активистку Кравчук - Цензор.НЕТ 6717
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Если в стране с коррупцией, единолично борятся только матери одиночки а остальным только жрать-ржать-срать, то итог очевиден.
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Это кто был, соевый порохобот? Сторонник Борова Пети ?
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действовать теми же методами: схватить за горло главврача той больницы... можно не за горло... Схватил за горло и крикнул: "У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере!" - на Ривненщине неизвестный напал на местную активистку Кравчук - Цензор.НЕТ 6717
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Скалецкая сказала, что взяток не будет, значит удаляй группу в вайбере!
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Місто не велике,десь 45 тис, не бідних людей. Взнати нападника, як два пальці обіцяти. Але менти мабуть не захочуть, вони тут в долі з бандотою. А група була цікава. Моя дружина була в цій групі, там реально кошмарили і лікарів і місцевих депутатів...
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только хотел написать - все друг друга знают и кто чем живет ,то же - так шо при желании найти не проблема - вопрос а зеленым это надо?
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А до зеленых это кому то надо было.Зачем такое писать не думай что все кроме тебя тупые.
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Менты вряд ли в доле они просто не будут ни чего делать.Толи по тупости может от лени.
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Эх, пропала Танька - автоматчица, та бы показала, как за горло хватать.
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Если в стране с коррупцией, единолично борятся только матери одиночки а остальным только жрать-ржать-срать, то итог очевиден.
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Тільки дебіл може боротись із корупцією не усуваючи її причин. Це все рівно, що боротись із приходом зими. Ти її подолаєш, але весною, коли причини приходу зими зникнуть...
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для мусоров, при наличии желания, найти подонка плевое дело, но с чего бы у мусоров был такой интерес?
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Пропоную альтернативу. Лікарі з міста Вараш переїжджають у місто Варшава, а лікувати будуть пані Кравчук і інші патріоти. Перші отримають гідне життя, другі, ту медицину, на яку заслуговують - чесну і без корупції. Навіщо одне одному заважати жити?
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с чего бы это им переезжать в Варшаву, з якого переляку? Вибрали собi зебiляку - жерiть!
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Чьо ты гонишь.Как будто до Зеленского было лучше.
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Та там похоже у него только от слов "активисты, патриоты" уже подгорает...
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Зачем так резко.Есть еще частные клиники ну и можно самим сьездить за границу для лечения.
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Украину угробит не п.утин,коммнисты или бендеровцы,а быдло и коррупционеры.Ну и погань которая сучится за небольшую пайку у барыг.
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Оце так події. Це ж корупція і також активістка. Чекаємо БТРи, вертоліти і пароплави. Собаки побігли попереду поліцейських, заодно і бурштин зацеплять.
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А я таки не пойму,то что ты пишешь это провокация или ты предур.
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И вообще вам бы на другой кумар перейти,я бы вам советовал эклогически чистый.
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