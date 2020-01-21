EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  3750  148
Все про:дезінформація (67) свобода слова (217) Сюмар (166) Європейська Солідарність (219)

 Під виглядом "боротьби з дезінформацією" у Зеленського хочуть запровадити жорстку цензуру з кримінальною відповідальністю, - Сюмар

Проєкт закону щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації передбачає блокування інтернет-ресурсів, месенджерів і кримінальну відповідальність із виправними роботами. Це становить серйозну загрозу демократії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це народна депутатка фракції "ЄС" Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці в мережі Facebook.

Сюмар написала: "Коли читаєш про систему Довіри у по факту Законі про цензуру, то міністерство, яке взяло на себе розробку цієї "ініціативи" хочеться відразу назвати Міністерством Правди. А чому соромитися? Оцініть феєричність цитати з тексту законопроєкту:

"Поширення дезінформації (неповної інформації, що становить суспільний інтерес) та іншої недостовірної інформації може призводити до викривленого сприйняття реальності та прийняття громадянами рішень, що ґрунтуються на неправдивій, неповній або перекрученій інформації. Така ситуація негативно впливає на демократичні процеси в Україні".

Вона нагадала, що за це в законопроєкті передбачено блокування інтернет-ресурсів, месенджерів, типу Телеграма, і кримінальна відповідальність з виправними роботами.

"Я не знаю, чи буває інформація повною і як можна все забанити в цифрову епоху. Але я точно знаю, що такі законодавчі ініціативи і "бурхлива діяльність" Міністерства культури однозначно становлять вкрай серйозну загрозу "демократичним процесам в Україні". Бо до демократії такі новели не мають жодного стосунку", – наголосила депутатка.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законодавство має встановлювати правила контенту медіа, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171020
 
   
 Топ коментарі
 
зато коцапских журнашлюх будут защищать, они же никогда не врут...
 показати весь коментар
 
Бубачка виявився вєлікім обіжєнцем..
Його пригнічує критика.
Всім, хто посмів не погоддитись з його діями, - голову с плєч !
 показати весь коментар
 
Ти зі своєю сліпою ненавистю дочекаєшся, що й думати тобі та усім іншим заборонять. Дозволять одне - "хавай, бидло, офіційно затверджене лайно та мовчи голосніше".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
До чого цей ваш коментар ?
Ви настільки зашуганий совок, який звик помовкувати ?
пс. Я зареєструвалась в соцмережах десь в році 15.
 показати весь коментар
 
 
А з новими законами, що характерно, ми можемо тупо НЕ ЗНАТИ про такі викрутаси влади.
Бо в офіційних новинах не буде ані слова. А будь-які чутки будуть "строго пресекать" (причому репресуватимуть навіть за репост або лійк).
Так само можемо не знати про масові репресії, винищення дисидентів - та навіть про приєднання до Тайожного Сполучника теж, просто одного дня поставлять перед фактом і піднімуть триколор. І - "всем сидеть молча и не вякать! не вашего ума дело, холопье хохлацкое!"
 показати весь коментар
 
 
Отож.. Почистять соцмережі, видалять відео і ВСЕ.
Саме смішне те, що на росії до такого не дійшло, а в нас досить вірогідно...
 показати весь коментар
 
 
Ще навесні хтось з аналітиків писав, що у випадку нового союзу з расєєю - навіть не сподівайтеся, що у нас буде "относительно лучше и свободнее". Ніт. Кацапщина не потерпить, щоб у їхній зоні впливу були якісь "оазисьі свободьі" (бо це як мінімум небезпечно для них - бо власні холопи можуть теж захотіти, "шоб как у хохлов бьіло, хучь в интернетах слободнее какось").
Навпаки - кацапи зроблять так, щоб у вассалів було ЩЕ ГІРШЕ. Щоб тут взагалі був сталінський совок, помножений на чучхістський КНДР. Щоб концтабори, розстріли та голодомори дисидентам. Щоб навіть за жовту кофту з блакитними джинсами саджали на пляшку. Тоді власні кріпосні ще й радітимуть - "вона у хохлов еще хужее (да так им и надоть)"...
 показати весь коментар
 
 
А зебіли поховались.. Чекають на манну небесну, а її все нема.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Просрали все. Проиграли вчистую выборы каким-то клоунам. Теперь сидят обиженные, кляузы строчат.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно.Надо было хоть что то делать,не было бы 73%.
 показати весь коментар
 
Про Хриплокрыса и его ЗЕднеприводную команду или хорошо или ни чего.
 показати весь коментар
 
 
Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше - ни одной.
451°F
 показати весь коментар
 
 
Зеленую обезьяну нужно наказать первую за массовый обман и захват власти с помощью средств телевещания. А лучше вместе со всем каналом 1+1, на котором фейки штампуются как на конвейере.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Приведи пример такого фейка на 1+1, чтобы предметно было. А то ляпнуть языком каждый может!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Че, блин, оказывается сложно высер из пальца высосать?
 показати весь коментар
 
 
И что здесь такого?Это просто дополнение к законам принятым ВР Украины 16 января 2014 года,кстати которые по сей день не отменены.
 показати весь коментар
 
Ті, хто говорив, що Порошенко - це Вальцман, будуть нести за це кримінальну відповідальність?
 показати весь коментар
 
 
Ну что ЗЕднеприводные, привели кагтавую обрезь к власти? Мацаедам в долг дай и уже сам должен будешь с процентами.
 показати весь коментар
 
 
Интересуют санкции властей в отношении дезы властей про визит властей в Оман.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну а как ты, Сюмар, хотела? Прежде чем нести пургу на "кривом" рошеновском канале, подумай о последствиях. И Гонопольский туда же.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и правильно делает,НЕ будут такие как сюмар ляпать своим помелом,что непопадя.
И может наконец исчезнут потрохнявые ботофермы.
 показати весь коментар
 
 
А що означає "неповної інформації"? Автор напише "чиновник обісрався". А насправді він обісрався двічі за один день". Це і є "неповна інформація"?
 показати весь коментар
 
 
А за фразу "Зеленський не має відношення до корупції" мені штраф впаяють зараз, чи після закінчення правління найвеличнішого (за цю фразу теж можуть оштрафувати).
 показати весь коментар
 
 
В заголовке этой статьи о Зеленском, а в самой статье Сюмар пишет только о Министерстве культуры...Напрашивается вопрос - это манипуляция Цензора или это неполная информация?
 показати весь коментар
 
 
Артисты-пианисты люди обидчивые и ранимые. Что должно быть закреплено законом и судьи выносили приговоры не сомневаясь, радостно и уверенно /26.06.19 Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
А що - краще запровадити воєнний стан в окремих регіонах та ЗМі?
Навіть у найліберальнішій демократії цензури не уникнути. Існує вона і в усіх соціальних мережах та на публічних дискусійних інтернет-площадках (форумах). Питання в тому, хто і як той інструмент застосовує...
 показати весь коментар
 
 
Партия срагионов уже вводила закон 16 января
...
Что если 6-го поцзедента разделить на 3-тий майдан
Думаю от него останетса 2 часть-голова и жопа
 показати весь коментар
 
 
Напхаем Зеле полную пазуху, пока "Цензор" не закрыли. А потом- на Майдан !!!
 показати весь коментар
 
 
Только не пытаются, а уже строят, да ещё и в турбо режиме.
 показати весь коментар
 
 
Они пытаются путинизм в Украине построить. Это офуеть. До такого даже дамбаские "хозяйственники" в 2010 не смогли додуматься.
 показати весь коментар
 
 
А МОЖЕТ УЖЕ ПОРА ДАТЬ ПИ..ДЫ ЭТОМУ ЗЛОБНОМУ КАРЛИКУ
 показати весь коментар
 
 
В ближайшие дни у тебя будет лично это сделать! Просто интересно будет это увидеть по телеку как ты это сделаешь, или обос..ешься ? Или это ты собрался виртуально делать?
 показати весь коментар
 
Сюмар случайно не из порошонковского пса? Заскулила, что скоро их прямой, а то и пятый прикроют.
 показати весь коментар
 
Я представляю сколько уже у )(уйла компромата на Зеленого Gandona А если завтра режим Ирана падет , вот тут начнется веселье , я этого не говорил оно само ко мне в Оман приехало , а я как бы и не причем Під виглядом "боротьби з дезінформацією" у Зеленського хочуть запровадити жорстку цензуру з кримінальною відповідальністю, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4468
 показати весь коментар
 
Хто ж це так бубочку образив, що він вирішив одночасно заткнути усім роти? Навіть ху#ло так швидко не обсирався, як оце мале сцикло. Нехай тільки спробує ввести цензуру, буде летіти, бздіти та радіти, що не розірвали.
 показати весь коментар
 
 
Валера да не вопрос у нас свободная страна , просто жалко денег на этого Gandona тратить Під виглядом "боротьби з дезінформацією" у Зеленського хочуть запровадити жорстку цензуру з кримінальною відповідальністю, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4148
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Бубочка молодец. Гнет свою линию и правильно делает. Есть власть чтобы всех этих брехливых псов гонять, вот и гоняет.
 показати весь коментар
 
самогонний апарат цбому проффесору !
 показати весь коментар
 
 
Йому й пляшки вистачить, щоб присісти.
 показати весь коментар
 
Да не истери так. Что, уже выспалась. С новыми силами не за станок подымать украинский ВВП, а гадить на цензор? Побереги свой аппарат для себя. Бубочка из вас козу делать будет.
 показати весь коментар
 
Так в чём проблема? Пишем в законе:
1. За неправдивую новость - 2 года.
2. Неправдивость новости определяет суд.

И комар носа не подточит!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору