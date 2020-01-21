 Під виглядом "боротьби з дезінформацією" у Зеленського хочуть запровадити жорстку цензуру з кримінальною відповідальністю, - Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ, про це народна депутатка фракції "ЄС" Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці в мережі Facebook.
Сюмар написала: "Коли читаєш про систему Довіри у по факту Законі про цензуру, то міністерство, яке взяло на себе розробку цієї "ініціативи" хочеться відразу назвати Міністерством Правди. А чому соромитися? Оцініть феєричність цитати з тексту законопроєкту:
"Поширення дезінформації (неповної інформації, що становить суспільний інтерес) та іншої недостовірної інформації може призводити до викривленого сприйняття реальності та прийняття громадянами рішень, що ґрунтуються на неправдивій, неповній або перекрученій інформації. Така ситуація негативно впливає на демократичні процеси в Україні".
Вона нагадала, що за це в законопроєкті передбачено блокування інтернет-ресурсів, месенджерів, типу Телеграма, і кримінальна відповідальність з виправними роботами.
"Я не знаю, чи буває інформація повною і як можна все забанити в цифрову епоху. Але я точно знаю, що такі законодавчі ініціативи і "бурхлива діяльність" Міністерства культури однозначно становлять вкрай серйозну загрозу "демократичним процесам в Україні". Бо до демократії такі новели не мають жодного стосунку", – наголосила депутатка.
Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.
Ви настільки зашуганий совок, який звик помовкувати ?
пс. Я зареєструвалась в соцмережах десь в році 15.
Бо в офіційних новинах не буде ані слова. А будь-які чутки будуть "строго пресекать" (причому репресуватимуть навіть за репост або лійк).
Так само можемо не знати про масові репресії, винищення дисидентів - та навіть про приєднання до Тайожного Сполучника теж, просто одного дня поставлять перед фактом і піднімуть триколор. І - "всем сидеть молча и не вякать! не вашего ума дело, холопье хохлацкое!"
Саме смішне те, що на росії до такого не дійшло, а в нас досить вірогідно...
Навпаки - кацапи зроблять так, щоб у вассалів було ЩЕ ГІРШЕ. Щоб тут взагалі був сталінський совок, помножений на чучхістський КНДР. Щоб концтабори, розстріли та голодомори дисидентам. Щоб навіть за жовту кофту з блакитними джинсами саджали на пляшку. Тоді власні кріпосні ще й радітимуть - "вона у хохлов еще хужее (да так им и надоть)"...
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И может наконец исчезнут потрохнявые ботофермы.
Навіть у найліберальнішій демократії цензури не уникнути. Існує вона і в усіх соціальних мережах та на публічних дискусійних інтернет-площадках (форумах). Питання в тому, хто і як той інструмент застосовує...
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Что если 6-го поцзедента разделить на 3-тий майдан
Думаю от него останетса 2 часть-голова и жопа
1. За неправдивую новость - 2 года.
2. Неправдивость новости определяет суд.
И комар носа не подточит!