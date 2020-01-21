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Все про:закон (817) Зеленський (4198) кредит (228) малий бізнес (5)

 Зеленський підписав закон про спрямування 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, завдяки якому малий бізнес отримає 2 млрд грн за програмою держкредитів.

Про ЕОМ повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тис. легальних робочих місць тільки в перший рік дії програми.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що програма почне свою роботу з 1 лютого 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставки за кредитами в Україні знижуватимуться, - банківський експерт Хелемський

14 січня Рада підтримала відповідний законопроєкт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171018
 
   
 Топ коментарі
 
2 млрд ушли в карман Бене и Оманскому Ишаку
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Кредиты на покупку кассовых аппаратов.
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Только закон подписали, а ты уже ждёшь комментов?)))Ну ты и быстрый)))
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Мне стыдно или вам?)))Если предполагается что стыдно мне-зачем же я сам указал за кого голосовал в профиле,выставив эту информацию наоказ?)))
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Вы ещё забыли сюда приплести Беню, которого путлер своим вражиной объявил, но то таке, со временем надеюсь и его логически сможете встроить в свою словесную конструкцию))
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Беня каким?Он враг только тогда,когда его личному кошельку кто-то враг.) В 2014 угрозы были,а сейчас даже торговать можно с удовольствием.Вы наивным были от рождения или прохихикали мозги вместе с квартал-95. Одумайтесь.И думаете Украину Куйло в покое оставит? Он не Дед Мороз,ему надо мясо таких зебилов как Вы в сириях и ливиях.Свои алкаши и зебилы заканчиваются(((
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Так вашими единомышленники вечно Беню приплетают. Мол, Зеленский клоун-марионетка, а рулит им то путлер, то беня. Вот я и решил, что может вы как-то совместите одно с другим)))
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см.Выше...И все что написано касается и Беларуси.....маньяку куйлО нужно мясо для ведения дальнейших войн.
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Вы всерьёз полагаете, что ему нужна Беларусь как сырьевой (в т.ч. и мобилизационный) придаток?Вынужден вас огорчить: это вряд ли. Вы ему нужны просто потому, что империя находится в стадии, когда центробежные силы превышают центростремительные. То бишь просто захапать "год було". Не больше и не меньше.
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2 млрд ушли в карман Бене и Оманскому Ишаку
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"казины открывать станем,на рабочий кредит" (с)
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ФОП "Игорь Коломойский" уже и грант выиграл на освоение этих денег.
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Заговорщики скинули льва и посадили на трон туповатого ослика, чтобы разграбить страну - настоящая "история следующего президента".
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Ну,парашенко и этого дать не хотел.
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Лакеи Уродоов на 3 тура выборов потратили в 2 раза больше.
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Сначала обложили бешенными налогами и вымогателями из гфс и держпраци,а теперь на отобранные средства пытаются пропиариться как благодетели,мрази туманные.
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Вам ФОПам просто нужно потуже затянуть пояса и максимально сплотится вокруг ВЕЛИЧАЙШЕГО ЛИДЕРА НАШЕЙ ЭПРОХИ!))))
долой сопли...слезы...и деньги!)
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!))
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Свей маме советы давай,первый - по вопросу применения эффективной контрацепции.
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Судя по тому как ты ЗАКИПЕЛ в области седалища...
А не ошибся))))
Голосовал? Наробив це разом? По приколу?
Теперь ПЛАТИ МОЛЧА!)))
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Всё бывшие малые предприниматели тут же бросили работу у монополистов, которые их подавили и кинулись в здоровую конкуренцию с провластными монопольными монстрами.
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было бы здорово если бы миллионер Зеленский начал с себя и уплатил налоги со своих убыточных ООО за 20 лет
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подали с спругой две заявки,............ ждем звонка уже месяц. а главное, аж два млрд гривень выделили. казахи сделали налоговые каникулы на три года. в год по 1 млрд.$ а сдесь аж два гривень и те наверное своим людям. кто к вам жлобам вернется? сам скоро ...издану кудато
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А елбасы все налоги с малого бизнеса снял. Подлянку кинул, однако.
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Все деньги идут на подконтрольные Кварталу -95 фирмочки и ФОПы
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Шото скромно как-то, всего 2 млрд гривен для развития бизнеса друзей 95-го квартала. Могу уже себе представить кто эти льготные кредиты получит.,
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