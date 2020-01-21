 Агресія РФ, дискримінація, екологія і діджиталізація, - Ясько розповіла, які теми порушуватиме українська делегація в ПАРЄ

Про це Ясько розповіла в інтерв'ю НВ передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на січневій сесії українська делегація готується виступити з "позитивною активною позицією", а також оскаржить повноваження Росії і порушуватиме проблему з дискримінацією, екологією в Європі та Україні, питання гендерної політики та діджиталізації.

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"Ми хочемо порушувати не тільки теми, пов’язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми будемо це робити, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили і про те, чим живуть європейці. Нам важливо вписатися в картину інтересів і займатися не лише внутрішніми українськими питаннями".

На запитання, чи правильне таке рішення, оскільки ПАРЄ є одним з головних майданчиків, де Україна може показати світу дії Москви, Ясько відповіла ствердно.

"Звичайно, правильно. Якщо ми хочемо ставити світові тренди, ми маємо зважати на те, що відбувається у світі, і мати свою думку з актуальних питань", - додала вона.

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