 Агресія РФ, дискримінація, екологія і діджиталізація, - Ясько розповіла, які теми порушуватиме українська делегація в ПАРЄ

Про це Ясько розповіла в інтерв'ю НВ передає Цензор.НЕТ.
За її словами, на січневій сесії українська делегація готується виступити з "позитивною активною позицією", а також оскаржить повноваження Росії і порушуватиме проблему з дискримінацією, екологією в Європі та Україні, питання гендерної політики та діджиталізації.
"Ми хочемо порушувати не тільки теми, пов’язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми будемо це робити, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили і про те, чим живуть європейці. Нам важливо вписатися в картину інтересів і займатися не лише внутрішніми українськими питаннями".
На запитання, чи правильне таке рішення, оскільки ПАРЄ є одним з головних майданчиків, де Україна може показати світу дії Москви, Ясько відповіла ствердно.
"Звичайно, правильно. Якщо ми хочемо ставити світові тренди, ми маємо зважати на те, що відбувається у світі, і мати свою думку з актуальних питань", - додала вона.
По данным изданий, россияне числились сантехниками «Русского дома» и не должны были иметь дипломатической аккредитации. Они якобы вели подготовительную работу с лета 2019 года. «Швейцарские службы безопасности предотвратили, предположительно, направленную против меня шпионскую операцию России», - написал Браудер в своем Twitter.
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
Издание Tages Anzeiger пишет, что Браудер был инициатором антироссийских санкций. По его мнению, Москва давно «охотится» за ним и даже пыталась аннулировать его участие в давосском форуме. Однако руководство ВЭФ отказалось удовлетворять эту просьбу.
Нет, им какие-то глупости лучше обсуждать вроде "российской агрессии".
(пієса з епіграфом)
21.01.2020 IBIGDAN
Швейцарская служба безопасности предупредила в Давосе покушение на Билла Браудера - личного врага Путина, добившегося введения «Закона Магнитского» и санкций против окружения Путина. Российские шпионы выдавали себя за сантехников. Когда их арестовала швейцарская спецслужба, русские «сантехники» предъявили дипломатические паспорта.
Швецарские спецслужбы: Йо, пацаны, мы тут русских агентов задержали.
Европейские страны: …
Швейцарские спецслужбы: Они, возможно, планировали покушение на вот этого дядьку. (Достают дядьку, показывают.)
Европейские страны: …
(Смотрят друг на друга, но стараются не встречаться взглядами.)
Европейские страны: …
(Смотрят в потолок, в окно, внимательно исследуют ногти.)
Европейские страны: …
Первая европейская страна (решившись): Какая неприятность…
Вторая европейская страна (подхватывает): Как жаль, такой надёжный торговый партнёр…
Третья европейская страна: Давайте перезагрузим с ними отношения!
Первая европейская страна: Отличная идея!
Вторая европейская страна: К счастью, нам почти удалось решить этот внутриукраинский гражданский кризис, который развязали фашистствующие молодчики и праворадикальные элементы.
Президент Зеленский: МЫ НА ШЛЯХУ ДО МЫРУ!
Министр Пристайко: мммуугугумуу мугугугуууму муу
Первая европейская страна: Это прекрасные новости! Было бы жаль, если бы такой надёжный партнёр…
Вторая европейская страна: Такой надёжный партнёр…
Швейцарские спецслужбы: Так а… так а с этими чё делать?..
Министр Пристайко: Нумууму мммугугумууу нумумуму
Третья европейская страна: Вадим, не разговаривайте с полным ртом, это невежливо.
Президент Зеленский: НЕМА АЛЬТЭРНАТЫВЫ ВИДВЭДЭННЮ ВИЙСЬК!
Первая европейская страна: Молодец, Владимир, вот тебе пианинка, пойди поиграй с Приднестровьем и другими детишками.
Министр Пристайко: Уггумумум мумумуугу му! (уходит)
Вторая европейская страна: Вот и славненько, кризис почти разрешён!
Швейцарские спейслужбы: Так эта… Так а чё?.. Так а…
Первая европйеская страна: Давайте предоставим слово нашему надёжному партнёру Владимиру Путину, который расскажет нам об успехах построения демократии и бурных реформах в Российской Федерации!
Вторая европейская страна: Такому надежному партнёру…
Третья европейская страна: Отличная идея, это поможет перезагрузить отношения!
(Аплодисменты.)
Владимир Завгородний
Модная тусовка с нулевым результатом по итогу. Никаких реальных действий не жду - просто поговорить.