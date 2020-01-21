 Класичний суд присяжних може запрацювати в Україні з 2021 року, - Мін'юст

Про це заявив заступник міністра юстиції України Олександр Банчук, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що хоча Конституцією України гарантується право народу безпосередньо брати участь у здійсненні правосуддя через присяжних, принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику.

За словами Банчука, для формального виконання цієї норми Конституції суд народних засідателів у 2012 році був перейменований на суд присяжних, але фактично цей інститут не є судом присяжних в класичному розумінні.

"Положення Конституції в частині суду присяжних необхідно повністю реалізувати. Недостатньо лише перейменувати суд народних засідателів на суд присяжних. Необхідно чітко розділити встановлення судом присяжних питання винуватості-невинуватості та прийняття юридичних рішень професійним суддею", – пояснив Олександр Банчук.

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Минулого року правозахисники та науковці разом з Міністерством юстиції України підготували два законопроєкти, які були недавно зареєстровані в парламенті.

"Один законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо формування списку присяжних. Другий законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та до закону про Державний реєстр виборців", – повідомив заступник Міністра юстиції.

Він висловив надію, що вже цього року запропоновані зміни будуть схвалені парламентом і вступлять в силу в 2021 році.

Він додав, що законопроєкти покликані забезпечити незалежність присяжних від головуючого судді на законодавчому рівні, що дозволить підвищити якість та ефективність роботи органів досудового розслідування та посилити змагальність сторін у процесі.

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Крім того, Банчук повідомив, що запропоновано скоротити тривалість розгляду справ судом присяжних і в цьому році це питання має бути вирішене в парламенті.

"Ми запропонували механізми і готові до компромісів, консультацій і доповнень відповідних законопроєктів. Сподіваємося, що вдасться реалізувати положення Конституції в частині суду присяжних", - підсумував заступник міністра.