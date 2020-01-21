 51% українців вважає найкращою гарантією безпеки членство в НАТО: це найвищий показник за весь час проведення опитувань, - Демініціативи. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"Майже дві третини населення (64%) вважають, що головним інтеграційним напрямом України має бути вступ до ЄС, вступ до Євразійського економічного союзу обстоюють 13%, а 23% певної думки не мають. Найбільше підтримують вступ України до ЄС в Західному (90%) та Центральному (70%) регіонах. На Півдні (44%) та Сході (43%) підтримка членства в ЄС теж переважає, але певна частина мешканців підтримують й вступ до Євразійського економічного союзу (23% на Півдні і 24% на Сході), значна частина своєї думки не визначила (33% на Півдні та 33% на Сході). Після 2013 року зросла кількість громадян, які віддають перевагу членству в ЄС – з 46% у грудні 2013 р. до 57% у грудні 2014 р., поступово зростаючи до 64% у грудні 2019 р. Водночас різко зменшилася кількість прихильників вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану – з 36% у 2013 р. до 16% у 2014 р., надалі продовжуючи знижуватися до 13% у грудні 2019 р.", - йдеться в дослідженні.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
Да, насчет НАТО правильно считают. А что касается ЕС, то за пять лет ассоциации, когда еврореформаторы постоянно навязывают иностранные порядки, ухудшают жизнь людей, повышают тарифы, цены, закрывают больницы в то время, когда за несколько месяцев вымирает целый областной центр, можно сделать вывод, что ЕС это абсолютное зло, ничего хорошего большинству украинцев не принес и не принесет, это также хорошо видно на фоне постоянных восстаний трудящихся во Франции, а дальнейшая интеграция еще больше усилит еврогеноцид населения Украины.
Украина будет в ЕС, но только без населения, вернее только ее территория.
Первый тайм самого ответственного матча в истории команды футболисты отыграли выше самых радужных прогнозов. А ведь противник был не просто сильнее, а из другой, более высокой лиги. Тем не менее, прогнозируемого всеми разгрома не случилось.
Более того, при равном счете оказалось, что у команды есть все возможности выиграть этот матч. Букмекеры рыдали килограммовыми слезами, а футбольные специалисты уже не скрывая восхищения, просто наблюдали за ходом игры, пересматривая свои старые игровые схемы и наработки.
Противник же, поклявшийся выиграть не просто с сухим, но с баскетбольным счетом, уныло притих, вытаскивая очередной мяч из собственных ворот, прилетевший на каждый свой забитый. Такой игры им не показывали даже команды высшей лиги и становилось очень грустно от того, что ни перебегать ни перебить противника явно не удавалось и со всей очевидностью начала складываться картина, что противник поймал свою игру и второй тайм вполне может вылиться в разгром и позорное поражение.
Но вот, когда команды пошли в раздевалки на перерыв, игрокам так удачно начавшей игру команды сообщили, что у них сменился тренерский состав, включая и главного тренера. Эту замену пояснили просто, якобы, тренеры, пришедшие на замену - новые лица и противник не знает, чего от них ожидать, а они - профессионалы именно в таких ситуациях.
Игроки сначала не поверили в этот расклад и сочли это за шутку, прикол, ведь никто и никогда не меняет тренеров просто в ходе матча, а тем более, когда команда только показала невиданный класс игры. Это было абсурдом от начала и до конца. В связи с этим, некоторые игроки встретили это известие громким и откровенным смехом.
Но смех - смехом, а в раздевалке тренеров не оказалось и это сразу же убавило веселье и шутки, а когда в раздевалку на великах и самокатах вкатилась группа поцоватых типов, стало ясно, что слухи не были шутками. Самый мелкий из них, на зеленом велике и с шаурмой в руках, сразу пояснил, что он - старший тренер и знает, что и как надо делать, хотя сам в футбол или любую другую игру никогда не играл.
Он ловко спрыгнул с велосипеда и рукой, свободной от шаурмы, ловко вынул из кармана свисток и громко в него дунул, для привлечения внимания. Правда, все уже и так на него смотрели, а и свисток он дунул в обратную сторону, в себя, после чего начал наставление на игру.
-Пацаны! Весь первый тайм вы делали что попало. Это и не удивительно, поскольку предыдущий тренер был бездарным и воровал шнурки с ваших бутс. Я же - внимательно смотрел за вашей игрой и сразу подметил главные проблемы.
-И в чем же они? - Спросил один из футболистов.
Тренер порылся рукой в кармане и достал оттуда промасленную бумажку, исписанную шариковой ручкой.
-Вот видите, вы задаете вопросы, а почему? Потому что носитесь по полю и ничего не видите. Но я вам скажу. Кто-то из вас пытался посчитать, сколько вас бегает по полю?
-Одиннадцать. А в чем проблема?
-А проблема в том, что мяч-то всего один! Отсюда следует, что как вы ни бегали, большую часть времени игры вы будете без мяча, то есть - будете бегать порожняком, бестолку.....
-Да. Именно так. Представьте, что вы - 11 землекопов, но только один из вас реально кидает землю, что из этого выйдет? Молчите? Так я вам скажу. Вас разгонят в тот же день и оставят одного с лопатой, а остальные уйдут в центр занятости на пособие. И что же, вы считаете, что вот этом вашем, как его там…
-Футболе?
-Правильно, в этом самом футболе все устроено иначе? А с чего бы это так? Вы же считаете это профессией? Ну так давайте возьмем нормировщицу, которая проследит за тем, насколько вы профессиональны и она вам скажет, что большая часть вашей команды почти не касается мяча, за всю игру. Не хочу кого-то обижать, но у меня имеются собственные наблюдения, по первому тайму. Некоторые из вас даже бегать не хотят. Вот вы…
Он указал пальцем на игрока в оранжевой футболке с номером «1» на спине. То нехотя встал, скрестив руки на груди, насмешливо глядя на «тренера».
-Я за вами следил весь первый тайм и вы не обижайтесь, но из всех их вы оказались просто образцовым бездельником. Вы не то, что не бегали, вы практически не ходили, а стояли, оперевшись на деревяшку, торчащую из земли…
-Да я тебя с…
Но тут из коридора послышались сигналы сирены и в раздевалку вкатился десяток велосипедов с мигалками. Велосипедисты были в черных шлемах и во всем остальном - тоже черным. Старший велосипедист подошел к тренеру и громко спросил:
-Все нормально, вот эти вам не мешают?
-В общем - нет. Только вот этот, с единицей на спине, он на меня покушался!
Громко щелкнули наручники и вратаря потащили в коридор.
-Кто-то еще?
-Пока - нет, но вы далеко не уезжайте. Я еще не закончил.
Велосипедисты с мигалками скрылись в коридоре и хоть сирена уже не выла, синие проблески были хорошо видны в раздевалку.
-В общем, со старыми методами надо заканчивать вот эта позорная игра, которую вы показывали, никого не устраивает!
-А можно уточнить, кто эти самые «никого», вот вы, что ли, кто приехал на великах и самокатах?
Тренер растерянно оглянулся на свиту, что-то прокрутил в голове и ответил:
-Ну, и меня - тоже. Каким-то образом…
-Хорошо, и что же нам делать?
-В первую очередь, перестаньте гоняться за этим мячом. Это же смешно! Взрослые парни и носитесь за этой круглой штуковиной, будто вам больше делать нечего. Кстати, всегда хотел узнать ответ на вопрос о том, зачем вы это вообще делаете. Вот вы, можете пояснить, зачем вы бегаете за мячом?
-Ну, чтобы отнять его у противника.
-Хорошо. Отняли. Дальше-то что.
-Надо выйти к его воротам и забить гол. - Уже как-то неуверенно сообщил футболист.
-Вы сами понимаете, что городите? Вам может показаться что я смешной, но вы на себя посмотрите! Значит вы носитесь по полю, чтобы отнять у противника мяч, а потом - бегом на сторону противника, чтобы оставить мяч в его же сетке? Вы это серьезно? Отнимать мяч, чтобы ему же его и принести? Нет, вы это слышали? - И тренер повернулся к своим спутникам, стоящим на самокатах. Те ошалело смотрели на происходящее.
Женщина, одетая как мужчина, возмущенно заявила:
-Это неслыханно!
Мужчина в кожаной куртке, растерянно добавил:
-Это какой-то позор…
-Вот именно! Позор. Так вот, что я вам скажу, футболисты вы бестолковые, никаких ворот у противника и нет вовсе! Вы просто относите ему мяч и все…
А впереди был второй, решающий тайм. Стадион гудел, ожидая продолжения, а в нескольких километрах отсюда, невзирая на давно закончившийся сезон, кто-то из старых тренеров, усиленно и быстро копал огород.
Але жахливо й огидно, що у нас лише на 2% менша підлога країни, якій кортить в Тайожний Сполучник
а от відокремити життя й розбудову країни від цієї клоаки цілком можливо, але потребує не зелайна у владі й навіть не пороха.
але поставити крапку щось йому завадило. та й не вірю я у друге прешестя. свій час (5 років) він згаяв, а свій другий шанс (вибори) - втратив.
безумовно, у другому турі постало питання існування української державності й з тих двох, хто залишився, порошенко був єдиним вибором для людей, які вболівають за Україну.
на жаль перемогли ті, що думають сракою й яким начхати на країну.
але повернення пороха я, особисто, не бажаю (я зробив більше ніж міг віддавши в другому турі йому свій голос та переконуючі людей проголосувати за нього).
але мені б націоналіста в президенти. відвертого, переконаного, ідейного націоналіста.
Наш хитромудрый народ, который перехитрил сам себя. К глубокому сожалению.
-----------------------------------------------------
невже із 73% ковбасно-ватних ?)
а 30 років ми до НАТО навіть й не потикалися, тож облиште свої побрехеньки.
та й твердження, що зеленське та ко працюють в інтересах Сороса це якась повна дурня, як на мене.
йшов би ти на 1 руський канал, там таких цінують.
Дорогу осилит идущий
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.
Пізно. Тепер стадія розплати за тупість.
Перехитрили сами себя, дурноголовые.
Но даже поняв, что вляпались, шевелится не будут. Будут снова ждать, когда за них будут умирать другие.