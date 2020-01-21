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Все про:НАБУ (2218) Національна гвардія (653) Аллеров (64) Максим Микитась (26)

 Справа про заволодіння майном Нацгвардії: НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику президента держкорпорації

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру чинному адвокату, колишньому заступнику президента державної корпорації у справі про заволодіння майном Національної гвардії в Києві.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що нового фігуранта справи звинувачують у пособництві в заволодінні майном Нацгвардії. На цей момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Дії посадової особи кваліфіковані за ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Оскільки зазначена особа є чинним адвокатом, повідомлення про підозру підписав Генеральний прокурор", - йдеться в повідомленні.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

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У 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

У НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

У травні 2019 про підозру у вчиненні злочину було повідомлено екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. У липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії, а в жовтні до них приєднався і народний депутат VІІІ скликання Максим Микитась, якого слідство вважає організатором корупційної схеми.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170997
 
 
 Топ коментарі
 
А аваков не причём, чи это аваков инициировал расследование?
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Заколихала ця шутовська "барьба с попєрєдніками" коли наступники крадуть вже на порядки більше і тут жодного НАБУ, ГБР, ГПУ. Де розслідування по Оману, по мільйонним "зарплатам", по Герусу з роселектроенергією, по Центренерго???????
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А аваков не причём, чи это аваков инициировал расследование?
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В СИЗО с арестом имущества -- без всяких залогов !!! Коррупция -- просто уничтожает Украину Дело о завладении имуществом Нацгвардии: НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю президента госкорпорации - Цензор.НЕТ 131
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какие "малацци". такими темпами скоро и "рюкзаки авакова" найдут.
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О, соевая плесень бурлит. Справа про заволодіння майном Нацгвардії: НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику президента держкорпорації - Цензор.НЕТ 3140 Объясни, чудо номерное соево-безполое, каким образом это совковое наследие укрепляет обороноспособность страны? Запомни сам и дебилу Бирюкову передай, нигде, никогда, ни в одной стране мира офицерские собрания или клубы для офицеров не содержит МО за счет денег налогоплательщиков. Они всегда существовали и существуют либо на взносы офицерского корпуса, либо на коммерческой основе. Так что лафа для "бирюковых" закончилась, во всяком случае во Львове, им больше нечего будет сдавать в аренду коммерческим структурам как они это патриотично делали пять лет у кормушки. Справа про заволодіння майном Нацгвардії: НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику президента держкорпорації - Цензор.НЕТ 3140
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Да, да, да. Оказывается у зебильчиков все офицеры и сержанты в ВСУ хорошо устроены и нормально живут, и жилое строительство совсем не остановлено. И все штабы в нормальных условиях работают, что можно хорошими помещениями разбрасываться. А может все проще, как и в Одессе, на хорошем помещении в центе города можно хорошо нагреть руки?

Как и в Одессе, да зебильчики?

https://censor.net.ua/photo_news/3167473/shtab_komandovaniya_vms_v_odesse_pereselili_v_zabroshennoe_zdanie_moryaki_vynujdeny_jit_v_palatkah_na
https://dumskaya.net/news/shtab-vmsu-pereezzhaet-v-palatki-ryadom-na-6-sta-106987/
https://dumskaya.net/news/trenirovka-po-pereezdu-shtaba-vmsu-holod-gryaz-i-107003/

Справа про заволодіння майном Нацгвардії: НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику президента держкорпорації - Цензор.НЕТ 767
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СОЕВОГО ПРОСТИТУТА БИРЮКОВА ЦИТИРОВАТЬ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ!
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Заколихала ця шутовська "барьба с попєрєдніками" коли наступники крадуть вже на порядки більше і тут жодного НАБУ, ГБР, ГПУ. Де розслідування по Оману, по мільйонним "зарплатам", по Герусу з роселектроенергією, по Центренерго???????
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Якщо все це правда, то це повний звиздець.
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Это еще не вся правда. Всю правду писать - сильно много места нужно. Общая сумма Бениных долгов перед Украиной превысила 200 миллиардов гривен. Плюс новые аферы с электроэнергией, углем и мазутом и т.д. и т.п. Беня прет, как бык и стрижет "капусту" во всю. Зря что-ли он своих кукол к власти приводил?
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