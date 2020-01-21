 Ворог від початку доби один раз обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на донецькому напрямку.

З 11:45 по 12:10 зі стрілецької зброї у напрямку н.п. Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.

Бойових втрат з боку наших сил унаслідок обстрілу противника немає.

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