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 Ворог від початку доби один раз обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська на Донеччині один раз обстріляли позиції українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на донецькому напрямку.

З 11:45 по 12:10 зі стрілецької зброї у напрямку н.п. Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.

Бойових втрат з боку наших сил унаслідок обстрілу противника немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170992
 
 
 Топ коментарі
 
кто-то наживается на войне
Враг с начала суток единожды обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7986
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Втрати українскоі армії: Січень 2019 - 6 чоловік Січень 2020 - вже 11 захитників.

"Нужно просто прекратить постреливать".... Прекратили! И что?
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Враг .... обстреливал позиции украинских воинов/Что этого не может быть подтвердят 75% избирателей. Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". Раз в программе слуг народа сказано Если убрать людей, заинтересованных в войне, война закончится а слуги утверждают что они таких людей убрали, то войны нет и никаких обстрелов нет.
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Втрати українскоі армії: Січень 2019 - 6 чоловік Січень 2020 - вже 11 захитників.

"Нужно просто прекратить постреливать".... Прекратили! И что?
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Враг .... обстреливал позиции украинских воинов/Что этого не может быть подтвердят 75% избирателей. Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". Раз в программе слуг народа сказано Если убрать людей, заинтересованных в войне, война закончится а слуги утверждают что они таких людей убрали, то войны нет и никаких обстрелов нет.
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Алексей Арестович
1 ч. ·

- «Примирення як примарення».
Все мирные инициативы Зеленского упираются в простую, как стенкой в морду, истину:
- у Украины нет никаких надежных способов принуждения той стороны к выполнению своей части мирных соглашений.
Поэтому, они не будут выполнены.
Это очень простая истина, несложная.
Однако, дороже всего нам обходится понимание простых истин: чем проще, тем дороже.
Мы оплачиваем обучение Зеленского простым истинам, жизнями наших военных.
Потому, что у нас нет никаких иных способов принуждения агрессора, кроме военных.
Никаких способов, кроме военных.
Правильное разведение - это когда мы стреляем по силам и средствам противника на упреждение, если обнаружили с их стороны потенциально опасные действия.
Или хотя бы - стреляем в виде возмездия, и это четко указано, как принцип нашей государственной политики.
В своё время, судьба заставила меня довольно долго и глубоко изучать Ближний Восток.
Так вот у каждого израильского лидера есть традиция - поиск мира с палестинскими арабами.
Они пробуют разные способы разъяснить хтоническим, феодальным силам современные представления о сосуществовании наций, но у них все не выходит.
Теперь эта традиция вошла и в быт украинских президентов.
Отныне, каждый из них, вступая в каденцию, будет обещать:
1) скорый мир с Россией;
2) новый, оригинальный, «не такой, как у других» способ его достичь.
А результат будет такой же, как вокруг Сектора Газа.
А вот когда у нас появится президент, который честно скажет:
- мира не будет, будет более или менее удачное противостояние,
вот тогда я поверю, что у нас что-то начало меняться.
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Задачка
21.01.2020 IBIGDAN
Наши потери на фронте в 2020 (на данный момент) УЖЕ на 4 человека больше, чем год назад (за ВЕСЬ январь 2019).
1) ПреЗедент в интервью заявил, что «обстрілів поменшало».
2) Военные с фронта и волонтеры - говорят что обстрелов стало БОЛЬШЕ. Особенно в местах «разведения». Где главнокомандующий велел нашим войскам отступить.
Вопрос: кого из них посадят (или оштрафуют на 4,7 млн грн) согласно нового «закона о дезинформации»?
Аллан ЛевитовВорог від початку доби один раз обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9151
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