 Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн

Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, ПАТ "Дніпрометалсервіс" у вересні 2014 року надала НБУ в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв.м і вартістю понад 100 млн грн як забезпечення кредиту рефінансування, що надавався "Приватбанку" до націоналізації.
Оскільки компанія "Дніпрометалсервіс" не виконала взятих на себе зобов’язань майнового поручителя "Приватбанку", НБУ у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна, і 16 січня 2020 року позовна заява НБУ була задоволена в повному обсязі.
Загалом суди вже ухвалили 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов'язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 млрд грн. 18 рішень набули чинності, за якими виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.
У 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника "Приватбанку" Коломойського (фінансового поручителя) і пов'язаних з ним 32 компаній - майнових поручителів. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав "Приватбанку" в 2008-2015 роках. Нині на різних стадіях судового процесу перебуває ще понад 200 подібних справ не лише щодо "Приватбанку", а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними і досі не виконали зобов'язань за кредитами рефінансування.
- Шоколада!
- Берите.
- Шоколад у вас какой то странный, ЗЕлёное дерьмо напоминает.
- Ваш любимый сорт "ЗЕлёный". Смачного.
Співробітники декількох львівських судів відмовилися від новорічного корпоративу, щоб зібрати гроші на закупівлю обладнання для Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
Но процент вменяемости в разных сообществах, местах сосредоточения разный.
Пример не гнилого судьи.
Ні Офіс генпрокурора, ні інші посадові особи не можуть вказувати, як далі діяти суду, - Дячук про справу ексберкутівців і розстрілів на Майдані. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/video_news/3169932/ni_ofis_genprokurora_ni_inshi_posadovi_osoby_ne_mojut_vkazuvaty_yak_dali_diyaty_sudu_dyachuk_pro_spravu
Если хоть кто-то из судей способен противостоять указаниям из Офиса преЗедена и судить по букве закона, значит, в системе еще есть здоровые элементы.
"Вовки сами себе будут искать врача?"
КТО их вылечит-принудит?
забылиимеете в виду. По версии многих, предыдущие пять лет за ВСЕ, происходящее в стране, отвечал один человек.
Пришедшие новые морды лица тоже так считали, пока сами не пришли во власть.
Теперь часто говорят "а это не наша сфера ответственности..."
https://censor.net.ua/ua/news/3169812/sud_ogolosyv_vidvid_novym_prokuroram_u_spravi_pro_rozstril_mayidanu_scho_vidpustyv_eksberkutivtsiv
Обычно олигархи используют своих шестёрок, типо лагуна, хорошковского для маскировки своего бизнеса.
Зажучили кацапов-"сантехников". Унитазы мыли.)
@svecha62
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В Давосе шпионский скандал!
Вчера швейцарцы задержали двух русских шпионов,которые выдавали себя за сантехников.
Их целью был Билл Браудер, личный враг Путина.
Когда их арестовала швейцарская спецслужба, русские «сантехники» предъявили дипломатические паспорта!
Reuters
@Reuters
On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall
that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him.
'They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country' #wef20 #reutersdavos
Щоб упевнитись що у Бені діла ідуть преотлічно достатньо глянуть як його Г+Г облизує Зелечку.
А ми всі знаєм як Беніамін Валєрієвіч оцінював свою власність для закладу)
капитан очевидность...
это и так почти все знают...
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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#ІНСАЙД Подвійне громадянство, яке зараз пропрацьовують у владі, готується під запровадження ринку землі. Оскільки продаж землі іноземцям сприйматиметься вкрай негативно, у Зеленського, натомість, планують «продавати» іноземцям укр паспорти, які,дають доступ до земельних ресурсів
- И 49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно, - рассказал «ФАКТАМ» Николай Жукович.
Це брали під заклад за 12,5 мільйонів у.е. а повернули 4 мільйони$ ?
Може тих, хто давав кредит під більш ніж невигідний заклад по явно завищені ціні за фаберже треба взяти?
І тут державу в черговий раз об#бали, навіть "програш" Бабломойського, насправді є його виграшем. Просто "виграти" міг більше!
мадам "всё пропало",
бабушка украинской коррупции = Юля-дуля .
Прощальное соло.
https://youtu.be/JGJYrkb3U4c
Ждем теперь незаметную новость о том, на чем Беня это бабло отобьет.