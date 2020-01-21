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Все про:Коломойський (510) НБУ (503) Приватбанк (350)

 Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн

Господарський суд Львівської області 16 січня в повному обсязі задовольнив позов Національного банку України про звернення стягнення на предмет іпотеки, пов'язаного з ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським, ПАТ "Дніпрометалсервіс".

Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, ПАТ "Дніпрометалсервіс" у вересні 2014 року надала НБУ в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв.м і вартістю понад 100 млн грн як забезпечення кредиту рефінансування, що надавався "Приватбанку" до націоналізації.

Оскільки компанія "Дніпрометалсервіс" не виконала взятих на себе зобов’язань майнового поручителя "Приватбанку", НБУ у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна, і 16 січня 2020 року позовна заява НБУ була задоволена в повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського, - Найєм

Загалом суди вже ухвалили 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов'язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 млрд грн. 18 рішень набули чинності, за якими виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання.

У 2018 році НБУ подав 148 позовів проти колишнього власника "Приватбанку" Коломойського (фінансового поручителя) і пов'язаних з ним 32 компаній - майнових поручителів. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав "Приватбанку" в 2008-2015 роках. Нині на різних стадіях судового процесу перебуває ще понад 200 подібних справ не лише щодо "Приватбанку", а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними і досі не виконали зобов'язань за кредитами рефінансування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170988
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз передадуть у Печерський суд і він прийме рішення на користь Коломойського.
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Львовский суд это не Окружной киевский...
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а можно мне - ну за них - шо надо странник?)))
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- Что вам надо?
- Шоколада!
- Берите.
- Шоколад у вас какой то странный, ЗЕлёное дерьмо напоминает.
- Ваш любимый сорт "ЗЕлёный". Смачного.
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От тех 3 лярдов , что беня уже отсудил , этот всего 3 % . Это даже не смешно.
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НЕ ВІДСУДИВ !, не те слово використовуєш, а віджав, вкрав за допомогою злодійкуватих судів.
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У Господарському суді Львівської області. Як бачиш, там судді- порохоботи.
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Баран, это же порохоботский суд Львова вынес решение
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А вы, случаем, не помните как того парнягу-судью фамилию, который "наколдовал" в своё время себе баблишка на немалую сумму?Зварыч кажется, он тоже, вроде, в львовском суде работал, нет?
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Ничего и никого идеального нет.
Но процент вменяемости в разных сообществах, местах сосредоточения разный.
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Если система(любая, хоть судебная) прогнила, то она прогнила вся. Зварыч в апелляционном работал, и нет никакой гарантии, что это решение суда не будет обжаловано, а значит условный Зварыч "за бабки всьо паришайит".
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Неправда.
Пример не гнилого судьи.

Ні Офіс генпрокурора, ні інші посадові особи не можуть вказувати, як далі діяти суду, - Дячук про справу ексберкутівців і розстрілів на Майдані. ВIДЕО



https://censor.net.ua/ua/video_news/3169932/ni_ofis_genprokurora_ni_inshi_posadovi_osoby_ne_mojut_vkazuvaty_yak_dali_diyaty_sudu_dyachuk_pro_spravu

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Я же не сказал, что судьи все насквозь гнилые, я только о системе говорил. Предположим-нынешнее решение справедливо и принято согласно всем доказательствам и обоснованиям. Но что мешает заинтересованному лицу заплатить "сколько надо" и "кому надо" в том же апелляционном суде, чтобы судья решил "правильно"?По сути-ничего.
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"Если система(любая, хоть судебная) прогнила, то она прогнила вся."

Если хоть кто-то из судей способен противостоять указаниям из Офиса преЗедена и судить по букве закона, значит, в системе еще есть здоровые элементы.
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Раковая опухоль тоже живёт в организме, в котором имеется куча живых, незаражённых клеток. Но без медицинского вмешательства она сожрёт тот организм (и никак здоровые клетки на это повлиять не могут), пусть даже это будет означать и её собственную смерть.
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Судя по происходящему, состояние пациента ухудшается и лечить его никто не собирается.
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Пока пациент скорее жив, чем мертв, но это пока. Кормление шоколадками или намазывание зелёнкой тут не поможет, нужно либо хирургическое вмешательство, либо химиотерапия.
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В ходе лечения пациент должен выполнять назначения врача. А уж верить им или нет это его личное дело, с верой иной раз и плацебо помогает к слову.
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Врача пациент обычно выбирает сам, хочешь-обращайся к врачу Петрову, хочешь-к Иванову. Потом, при необходимости меняет (если таковая возникает конечно).
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Заключение в психушку на принудительное лечение обычно не есть добровольная процедура, пациент утверждает, дескать голоса в его голове против. Пациенту это правда мало помогает.
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Сам пациент, когда видит признаки болезни или чувствует недомогание, и должен обращаться к врачу, разве нет?
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Зацикливаемся?
"Вовки сами себе будут искать врача?"
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Ну, им могут и принудительно поискать, не вижу сложности, сторонние люди-друзья, родственники, коллеги. Если псих, то принудительно. Если же просто рак, то сам пойдёт. В чём сложности то?
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Тема о конкретном судье Вовке и его окружных подельниках.
КТО их вылечит-принудит?
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Тот, кто провёл реформу ВСК и ВСП, как инстанций, имеющих право гонять данного судью акт беспризорника И кто ж это был, совсем память у меня плоха стала, ай-яй-яй...
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Я не знаю кого Вы забыли имеете в виду. По версии многих, предыдущие пять лет за ВСЕ, происходящее в стране, отвечал один человек.
Пришедшие новые морды лица тоже так считали, пока сами не пришли во власть.
Теперь часто говорят "а это не наша сфера ответственности..."
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А это уже национальная чёрта похоже, "это всё папэрэдники". Впрочем, неважно кто виноват, важнее что делать.
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"Суд оголосив відвід новим прокурорам у справі про розстріл Майдану, що відпустив ексберкутівців."

https://censor.net.ua/ua/news/3169812/sud_ogolosyv_vidvid_novym_prokuroram_u_spravi_pro_rozstril_mayidanu_scho_vidpustyv_eksberkutivtsiv
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граблют,ой граблют - и кого? можно таки сказать - того кто принес Украине счастье,с бубочкой конечно)))))
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Зачем же так жестоко, Бубочка Оманский плакать будет, его Хозяин отшлепает!
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на колени и на соль - не как не иначе (а он такой ,может ребенка обидеть - бедный бубочка)))))
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по разному и да корректировка поведения есть
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спокійно, товірісч, ще є апеляція і касація....
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якщо б я вирішував, то голова бєні вже б стояла на палі посеред Хрещатика.....такий собі памятник *********
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Еще есть кастрация, чтобы бененятки не плодились
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Зараз передадуть у Печерський суд і він прийме рішення на користь Коломойського.
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это всё информационный шум. Он в день больше "скидок" для своих заводов получает.
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Но этот шум хоть одну ресницу у зебов приподнимет на "патриотизм" Коломйского...
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щаз голопупенский суд примет ришение, шо у Бени ничего нет и все в дамках!)
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А вот тут львовяне красавы,такое и с ахметкой дружбаном потроха нужно провернуть.
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ахмєт, на відміну від жадібного бєні, робить все з розумом
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Интересно, какими нечеловеческими ужасами американцы нажухали зелёных, что у них до сих пор даже в мыслях нет трогать не подконтрольное им НБУ? Суд постановил взыскать в пользу НБУ недвижимость компании Коломойского стоимостью более 100 млн грн - Цензор.НЕТ 9728
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Интересно, откуда растут ноги у разных тас-коммерцбанков.
Обычно олигархи используют своих шестёрок, типо лагуна, хорошковского для маскировки своего бизнеса.
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Интересно, стОит ли эта недвижимость сейчас таких денег и ликвидная ли она?
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Шикарная новость. В Давосе очередные шпили-вили.
Зажучили кацапов-"сантехников". Унитазы мыли.)

@svecha62
·
В Давосе шпионский скандал!
Вчера швейцарцы задержали двух русских шпионов,которые выдавали себя за сантехников.

Их целью был Билл Браудер, личный враг Путина.
Когда их арестовала швейцарская спецслужба, русские «сантехники» предъявили дипломатические паспорта!
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Reuters
@Reuters

On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall

that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him.
'They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country' #wef20 #reutersdavos
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Погано рік для Бєня розпочався. І Гончарука не зняв і суд програв...
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бгг) Как дєті.
Щоб упевнитись що у Бені діла ідуть преотлічно достатньо глянуть як його Г+Г облизує Зелечку.
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100 мільйонів це вартість закладеного майна.
А ми всі знаєм як Беніамін Валєрієвіч оцінював свою власність для закладу)
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Це капля в морі. Нагадую: Коломойский, разом з подєльніками, включаючи діючого презедента винні Україні більше 7 млрд.дол.
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Вкрадено на 5.5 млрд, а повертають копійки.... Крім того борги кАломойского перед бюджетом країни більше 15 млрд дол..( дані офіційні, є в відкритому доступі) Зєленский, коли посадиш свого друга? Ти ж Пороха за це з лайном мішав, чим ти кращий за нього?
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А у Порошенко "за це" есть долги перед бюджетом Украины или он что-то украл и смародёрил?
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Я мала на увазі посадки "друзів"...У мене до Пороха питань по податкам не має взагалі! (Ця Зелена непотріб он вже 8 місяців шукає "гріхи" Петра,але поки тільки на портнова в Панамі за оббріхування відкрили справи)
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Я просто хотел уточнить пост и теперь лайк поставил.
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В нашей стране главное в правильный суд подавать надо.
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капитан очевидность...
это и так почти все знают...

Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4091 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·36 мин

#ІНСАЙД Подвійне громадянство, яке зараз пропрацьовують у владі, готується під запровадження ринку землі. Оскільки продаж землі іноземцям сприйматиметься вкрай негативно, у Зеленського, натомість, планують «продавати» іноземцям укр паспорти, які,дають доступ до земельних ресурсів
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Паходу, Беня, таки, прикажет выпороть З"****** прямо на своёй конюшне... Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4847
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5 000 гривень в 2014 році - це 600$ за 1м2. Там що, стіни оббиті крокоБздилячою шкірою?
Це брали під заклад за 12,5 мільйонів у.е. а повернули 4 мільйони$ ?
Може тих, хто давав кредит під більш ніж невигідний заклад по явно завищені ціні за фаберже треба взяти?
І тут державу в черговий раз об#бали, навіть "програш" Бабломойського, насправді є його виграшем. Просто "виграти" міг більше! Суд постановив стягнути на користь НБУ нерухомість компанії Коломойського вартістю понад 100 млн грн - Цензор.НЕТ 4379
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Це коштує одна година роботи в Україні цього "патріота".
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Чим більше виграє судів Коломойський тим більше програють громадяни, держава і гривня
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Заслуженная артистка Украины в жанре "рэп без рифмы",
мадам "всё пропало",
бабушка украинской коррупции = Юля-дуля .

Прощальное соло.
https://youtu.be/JGJYrkb3U4c
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4 лимона баксов.

Ждем теперь незаметную новость о том, на чем Беня это бабло отобьет.
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Хоч одна приємна новина ,здавалось що всі суди підіграють Бені і ось несподіванка .
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