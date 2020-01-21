 Підкуп виборців на виборах у Раду розслідують на Луганщині, провели 23 обшуки, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Слідчі дії відбулися в осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати.
За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців. Імовірно, що особи, наближені до одного з кандидатів у народні депутати, як регіональні представники благодійної організації передавали грошові кошти розповсюджувачам. Вважається, що розповсюджувачі безпосередньо здійснювали підкуп виборців, передаючи їм гроші у розмірі близько 100 грн за голосування на користь одного з кандидатів у народні депутати.
Під час проведення обшуків знайдено та вилучено чорнові записи, списки осіб причетних до злочинної схеми, агітаційна література та комп’ютерна техніка.
Наразі в кримінальному провадженні призначено проведення експертиз. Надається оцінка діям зазначених осіб та вирішується питання щодо наявності ознак організованої злочинної групи.
Скот - это основной электорат ЗЕ.
Варианта всего 2:
- неорыги из СН
- рыги из Жопоблока.
Пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі спаплюжив раніше судимий місцевий житель - поліція (ВІДЕО)
21 січ 2020, 09:17
У спаплюженні пам'ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.
В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.
Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.
Пам'ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам'ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.
За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. https://racurs.ua/ua/n132368-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-u-kryvomu-rozi-spaplujyv-ranishe-sudymyy-miscevyy-jytel-policiya.html
Раптово не Іван Помолов?
пукнут в воду и на том конец
,,за то очень громкое дело ,,,