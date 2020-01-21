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 Політика України
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Все про:Луганщина (1908) підкуп (198) Офіс генерального прокурора (45)

 Підкуп виборців на виборах у Раду розслідують на Луганщині, провели 23 обшуки, - Офіс Генпрокурора

18 січня 2020 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області у межах кримінального провадження щодо підкупу виборців під час проведення виборів народних депутатів України влітку 2019 року слідчі поліції провели 23 обшуки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Слідчі дії відбулися в осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати.

За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців. Імовірно, що особи, наближені до одного з кандидатів у народні депутати, як регіональні представники благодійної організації передавали грошові кошти розповсюджувачам. Вважається, що розповсюджувачі безпосередньо здійснювали підкуп виборців, передаючи їм гроші у розмірі близько 100 грн за голосування на користь одного з кандидатів у народні депутати.

Під час проведення обшуків знайдено та вилучено чорнові записи, списки осіб причетних до злочинної схеми, агітаційна література та комп’ютерна техніка.

Наразі в кримінальному провадженні призначено проведення експертиз. Надається оцінка діям зазначених осіб та вирішується питання щодо наявності ознак організованої злочинної групи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівниця обласної податкової намагалася підкупити співробітника прокуратури, пропонувала 25 тис. дол. щомісяця, - НАБУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170984
 
 
 Топ коментарі
 
Угадай. Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 596
Варианта всего 2:
- неорыги из СН
- рыги из Жопоблока.
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Так там "простой нарид" оптом продается. Поэтому ЗЕленым так неймется поскорее там выборы провести.
Скот - это основной электорат ЗЕ.
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Шахова прессуют? Он не от зеленых прошел в Раду и критикует их.
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За яку партію, або депутата підкупали виборців?
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Тобто за це давали 100 грн, а якщо по радянськи - 1 руб. Дешеві там виборці Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3736
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Так там "простой нарид" оптом продается. Поэтому ЗЕленым так неймется поскорее там выборы провести.
Скот - это основной электорат ЗЕ.
 показати весь коментар
 
 
Угадай. Подкуп избирателей на выборах в Раду расследуют на Луганщине, провели 23 обыска, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 596
Варианта всего 2:
- неорыги из СН
- рыги из Жопоблока.
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...что-то поздновато мусора колядовать ломанулись...
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Хто забув, що писали про Кривий Ріг вчора То отримуйте зебіли:
Пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі спаплюжив раніше судимий місцевий житель - поліція (ВІДЕО)

21 січ 2020, 09:17

У спаплюженні пам'ятника жертвам Голокосту у Кривому Розі підозрюється 31-річний раніше судимий місцевий житель.
В нього було вилучено балончик із фарбою, за допомогою якого, ймовірно, було здійснено вандалізм. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зазначається, що встановити особу підозрюваного вдалося завдяки опитуванню свідків та вивченню відео з камер відеоспостереження.
Наразі здійснюються заходи зі встановлення місця перебування підозрюваного.
Пам'ятник жертвам Голокосту розташований у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 19 січня на цій пам'ятній стелі червоною фарбою було замальовано текст, який повідомляв, що нацисти в роки Другої світової війни замордували в цьому місті 15 тис. євреїв.
За фактом вандалізму відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу, виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. https://racurs.ua/ua/n132368-pam-yatnyk-jertvam-golokostu-u-kryvomu-rozi-spaplujyv-ranishe-sudymyy-miscevyy-jytel-policiya.html
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Погано що ім'я не називають.
Раптово не Іван Помолов?
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Але щось там таке, що не хочуть оприлюднювати Підкуп виборців на виборах у Раду розслідують на Луганщині, провели 23 обшуки, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5416
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Шахова прессуют? Он не от зеленых прошел в Раду и критикует их.
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очередной фейк
пукнут в воду и на том конец
,,за то очень громкое дело ,,,
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