 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування

Про це свідчать результати Загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"80,5% респондентів згодні (56,2% безумовно згодні і 24,3% скоріше згодні) з тим, що керівництво України і держчиновники повинні в робочий час розмовляти державною мовою", - йдеться в Загальнонаціональному дослідженні, презентованому у вівторок в Києві.
Лише 14,8% опитаних з цим не згодні і 4,7% - вагалися з відповіддю.
Дослідження проводилося 13-18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
але вона була б куди кращим Президентом України.
Удивительно, что откуда-то взялось 20%....
а не просто по-украински говорить.
Говорить умеем и мы.
Зелёные попугаи тоже умеют говорить.
Бо виходить, що найлегша мова в світі - то китайська, бо нею спілкується понад півтори мільярди осіб, а найважча - УКРАЇНСЬКА, бо 50 % мешканців країни ніяк не можуть її опанувати.
пс. Я би сказала, що від чинуш ВИМАГАЄТЬСЯ виключно абсолютне і тотальне спілкування українською мовою.
Згоден на всі 100 % - держчиновники в Україні повинні розмовляти по Українськи