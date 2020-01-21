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Все про:українська мова (330) чиновник, урядовець (521)

 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування

Абсолютна більшість українців вважають, що керівники держави і державні чиновники зобов'язані в робочий час розмовляти державною мовою - українською.

Про це свідчать результати Загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"80,5% респондентів згодні (56,2% безумовно згодні і 24,3% скоріше згодні) з тим, що керівництво України і держчиновники повинні в робочий час розмовляти державною мовою", - йдеться в Загальнонаціональному дослідженні, презентованому у вівторок в Києві.

Лише 14,8% опитаних з цим не згодні і 4,7% - вагалися з відповіддю.

Також читайте: Учителі російськомовних шкіл пройдуть підготовку у зв'язку з переходом на українську мову викладання, - Новосад

Дослідження проводилося 13-18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170981
 
   
 Топ коментарі
 
виборці жопоблоку нє согласни 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 4528 чемодан, таксі, одло
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...у вас тоже есть мылящие в правильном направлении люди... 80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 8130
80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время, - опрос - Цензор.НЕТ 2281
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Досить цікаве дослідження. Що таке патріотизм? 80% відповіли що патріотизм - це любити свою країну. Чудово!!! Але найлегше сказати, що я патріот бо люблю свою країну, це таке абстрактне твердження, люблю і все, і нічого для цього не треба робити. А коли дивимось далі, коли треба для цього докласти якісь свої зусилля то бачимо іншу картину. 30% кажуть, що патріотизм це - чесно сплачувати податки (а для 70% платити податки не обов'язково, який відсоток із 80% вважає сплату податків патріотизмом даних не має, припускаю, що найменше 50% так не вважає); лише 21% переконані, що патріот повинен боротися з корупцією (принаймні не підживлювати її даючи хабарі); патріотизм - це брати участь у громадському житті (а не на дивані з півасіком дивитись 95 квартал) вважає 28%. Тільки на 8-му місці і всього для 35% патріот це той хто говорить українською мовою, шанує і любить її.

80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 3669
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або, коли країна опинилась в скрутному становищі, почалась війна, псевдо-патріоти на питання чи ти допомагав у 2014-му році нашій Армії стати на ноги? - відповідають: "Я плачу налогі".. Це прикро, бо "налогі" він платив і у мирний час, а коли країна потребує особливої допомоги, відмазуватись сплатою податків, тобто, простим виконанням Законів країни - це блюзнірство.
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Бачу по своїх знайомих. Всі ті хто чесно сплачує податки, всі вони допомагали армії і зараз продовжують допомагати. А всі ті хто і податки уникав сплачувати, і від призову у 2014 ховались, то і на армію жлобились дати кілька гривень. Хоч про "блюзнірство" патякають охоче.
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як на мою думку, українську не може вивчити або справжній ідіот, або відвертий чи прихований ворог. А навіщо нам при владі ідіоти і вороги?
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молодёжи, думающей и говорящей на украинском-причём литературном-языке с каждым годом всё больше и больше.И это радует.
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У 2014 році моя донька їздила в Штати по ворк-енд-тревел, працювала в Рейн-форест (SF) і навчила колег-мексів правильно відповідати на вітання Слава Україні. Казала, що це створило в далекій країні домашню атмосферу. А ви кажете мова нічого не значить.
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А ви кажете мова нічого не значить./Прошу указать где Иван Петрович Сидоров это сказал.Він, дійсно, вже підтоптаний. Проте при здоровому глузді./Кстати, у начальства Иван Петрович Сидоров считался украинским буржуазным националистом.За то что будучи комсоргом проводил собрания на украинском языке.
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Кінцівка мого коментаря - риторична і не спрямована Івану Петровичу особисто. Якби Ви були уважнішим, то помітили б мою вподобайку під його коментарем. 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 4391
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І що тепер, всім зеленим малоросам писати заяви про звільнення Клоуну? А він не підпише - він не лох.
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Давно вже не чув...украінєц ета нє тот кто гаваріт па украінскі! мабуть скоро вже знов почуємо...
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Даля Грибаускайте говорить по-литовськи,
але вона була б куди кращим Президентом України.
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Ну, собственно, а зачем опрос проводить надо было? Украинский язык ведь государственный, это их прямая обязанность. Я бы, например, очень удивился, если бы со мною государственный служащий заговорил на английском...
Удивительно, что откуда-то взялось 20%....
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Украинские чиновники должны строить успешное будущее процветающей Украины,
а не просто по-украински говорить.
Говорить умеем и мы.
Зелёные попугаи тоже умеют говорить.
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А никто и не говорит, что они "просто должны говорить на украинском языке", и ничего не делать. Они должны строить успешное будущее процветающей Украины, но при этом говорить на украинском языке. Нет никакого противоречия.
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Володіння українською - це ідентифікатор. Якщо ти відданий Україні і хочеш їй добра, то обов"язково вивчиш мову. Це обов"язково. Я не виключаю, що у нас багато україномовних гнид, але то діло третє.
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80% украинцев считают, что руководство страны и чиновники обязаны говорить на украинском в рабочее время. А в осташееся ,штудировать украинский ))
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Москва воює за те, щоб не стало української мови. НЕ БУДЕ МОВИ НЕ БУДЕ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ. А найнадійніший для цього спосіб - убити носіїв. Саме так вони зробили в 1933-му - і число носіїв української мови одразу ж зменшилось на мільйони. А ви, ніби українці, ще і допомагаєте їй. Чи ви не українці, це так зебіли!? . НАГАДУЮ недорослям з Земанди, що ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВБИВАЮТЬ. Тому потрібний жорсткий закон про захист УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Україна зобов'язана в інтересах власного виживання продемонструвати на своїй території силу закону про мову, щоб кожен "нащадок вертухаїв", якого трясе через звук національної мови, "сто разів вкусив себе за язика" і відкусив або вивчив і спілкувався українською мовою. Всі працівники на державній службі, депутати повинні спілкуватись тільки українською мовою. В побуті хоть на івриті.
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Я ось думаю - як назвати тих людей, які будучи євреями не знають івріту, живуть в Україні і не хочуть знати української мови, а спілкуються виключно російською і тяжіють до заліської культури?
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Нарешті усвідомили...
Бо виходить, що найлегша мова в світі - то китайська, бо нею спілкується понад півтори мільярди осіб, а найважча - УКРАЇНСЬКА, бо 50 % мешканців країни ніяк не можуть її опанувати.
пс. Я би сказала, що від чинуш ВИМАГАЄТЬСЯ виключно абсолютне і тотальне спілкування українською мовою.
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Риба гниє з голови .. Якщо наше керівництво, депутати, будуть говорити державною мовою, то це буде хороший приклад для населення. Упевнений, що потихеньку і люди почнуть говорить на українському
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Даже аж не верится 80%, откуда? Как это, что умнеть стали, так нет. Даже и не знаю что думать!!??
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Почитав...ВСІ, хто голосував за Зеленського, захищають російську мову, тобто Рускій Міръ в Україні.
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Какая разница, если есть асфальт и лампочка светит???
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Разговоры на украинском пока не повысили ВВП! Может не в языке дело?
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Зеленский поднял важный вопрос об объединяющей украинской национальной идее. Порохоботы исходят на лайно, испражняясь в критике. Но своей-то у них нет. Типа есть 15-20% активных, соль земли, а остальные это быдло, ненастоящие украинцы, малороссы и т.д. Это слова не Зеленского, а порохоботов
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Абсолютное большинство украинцев считают, что руководители государства и государственные чиновники обязаны в рабочее время разговаривать на государственном языке - украинском. Источник: https://censor.net.ua/n3170981

Згоден на всі 100 % - держчиновники в Україні повинні розмовляти по Українськи 80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування - Цензор.НЕТ 790
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