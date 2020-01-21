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 "НФ" вдруге виграв суд у каналу "NewsOne": судилися через слова "відвертий ретранслятор кремлівської пропаганди"

20 січня Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов телеканалу "NewsOne" до керівника фракції "Народний фронт" Максима Бурбака та політичної партії "Народний фронт".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "НФ".

"NewsOne" позивався через пост Максима Бурбака у фейсбуці, опублікований 2018-го року, де телеканал було названо "відвертим ретранслятором кремлівської пропаганди".

Це вже другий позов, який "НФ" виграв у телеканалу "NewsOne".

Пресслужба нагадала, що раніше канал вимагав спростувати слова із заяви "НФ" та БПП у минулому скликанні парламенту про антиукраїнську діяльність "NewsOne", однак столичний Шевченківський районний суд залишив позов без задоволення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170980
 
   
 Топ коментарі
 
Соседи, душите и далее сепаров!
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А шо такоє NewsOne? Це тільки мервечук? Чи це мервечук-ху#ло?
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так это плохо пусть едут домой и лес новый садят но нельзя этим плохим оправдывать кремлёвский ретранслятор.
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Что такое НФ? Это тиа яценюк, который в Маями живёт уже 3 года или Бурбак , который за 5 лет Буковинский лес вырубил и в Румынию вывез?
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так это плохо пусть едут домой и лес новый садят но нельзя этим плохим оправдывать кремлёвский ретранслятор.
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там на ньюсване регулярно паслись особи с НФ и БПП...и сейчас продолжают, только перекрасились или вдруг стали независимыми..
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и шо, это отменяет то, что NewsOne является ретранслятором кремлевской пропаганды?
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А шо такоє NewsOne? Це тільки мервечук? Чи це мервечук-ху#ло?
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Там господарь каналу кремлівський кум, яка ж там ще може бути пропаганда, як не кремлівська? А бубочка обіцяв, що він мертвогочука буде перетрахівать. Мабудь, передумав чи ху#ло заборонив.
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Суд лишив без задоволення позов Ньюсван проти НФ...Просто якась сексуальна битва!...У Ньюсван був позов,чи то пак позив до НФ,але НФ вчасно прикрив задницю і Ньюсван лишився без задоволення...Але ж це зовсім не означає,що НФ "виграв справу"...
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почему єтот "ретранслятор" до сих пор не прикрыли?
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Як та хто? Там портнов зараз господарює.
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Підтримую позицію Ньюзуан! Ніякий не відвертий, а замаскований рупор мордору! "НФ" вдруге виграв суд у каналу "NewsOne": судилися через слова "відвертий ретранслятор кремлівської пропаганди" - Цензор.НЕТ 8050
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це залежить від рівня розвитку кожного конкретного глядача. для когось це відвертий рупор, комусь прихований, а хтось взагалі не помічає рупора, а какая разніца?
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