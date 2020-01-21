 "НФ" вдруге виграв суд у каналу "NewsOne": судилися через слова "відвертий ретранслятор кремлівської пропаганди"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "НФ".

"NewsOne" позивався через пост Максима Бурбака у фейсбуці, опублікований 2018-го року, де телеканал було названо "відвертим ретранслятором кремлівської пропаганди".

Це вже другий позов, який "НФ" виграв у телеканалу "NewsOne".

Пресслужба нагадала, що раніше канал вимагав спростувати слова із заяви "НФ" та БПП у минулому скликанні парламенту про антиукраїнську діяльність "NewsOne", однак столичний Шевченківський районний суд залишив позов без задоволення.

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