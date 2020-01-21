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Все про:Мін'юст (636) в'язниця (215) Малюська Денис (29)

 У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська запланував розпродаж в'язниць, щоб виручені кошти витратити на поліпшення умов утримання ув'язнених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"З огляду на те, що у нас більше в’язниць, ніж нам поки що потрібно, суттєво більше, ми цілком можемо розпочати розпродаж тюрем. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювались, щоб частину хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури", - заявив Малюська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім фінансуванням планує масове закриття в'язниць і скорочення персоналу, щоб за вивільнені кошти створити належні умови і підвищити зарплати в інших пенітенціарних установах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо зробити приватні СІЗО, але приватизації в'язниць не буде, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170979
 
 
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Тюрьмы нужны для обещанной посадки коррупционеров
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ці дибіли все розпродадуть.....залишиться тільки назва країни, якої, фактично, не буде У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 9313
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Хитрые какие - хотят, чтоб им тюрем не хватило... У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 1777
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Поэтому свинарчука не садят,мест нет?
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юридических оснований нет. развели вас как котят.
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Нет,просто бенька договорился с потрохом за компенсацию не трогать его и его подельников,дал команду лоху рябокепке тянуть время и не работать в этом направлении.
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Нет, батенька все таки развели вас зебилов, как котят. Нех@р на зеркало пенять ,коль морды кривые У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 4957 У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 2122
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И часто тебя мамка в детстве роняла? За что ж она тебя так не любила?
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вы же для себя собирались еще частных сделать....
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они просто хотят что бы убийцы ходили на свободе, а население будет прятаться по домам
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в нас, виявляється, більше тюрем, ніж треба, а у київському СІЗО сплять по черзі
вас за це повісити мало, зебіли
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Так явно те СІЗО зебіли й хочуть продати.Земелька там золота.Куди тільки арештантів дінуть,не відомо
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Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно...
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успеть все продать... У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 3410




K04EGAR IV

@K04EGR

·23 мин

От создателя "я не выживу на 36 000 гривен зарплаты" и "в Украине слишком много учителей":

У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 956
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А почему бы здание ВР Украины и банковую не сдать в аренду китайцам а на эти деньги не построить комфортабельную тюрьму для всех народных избранников с их семьями?
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Тюрми навпаки нові треба будувати, бо "порохоботів" щодня стає все більше! У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 2162
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всё на продажу! И это городское сумасшедшее нашло что можно продать! Ну кроме земли, стратегических предприятий, портов.....дебилы!
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То у вас дірка не тілько в бюджеті, а і в тому, що у нормальних людей називається мізками. А відремонтувати ці місця позбавлення волі за світовими стандартами нє? Вам же самим це скоро стане в нагоді!
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Они уже к тому времени, пока "нарИд" отдуплится, будут всем из Хайфы в инстаграмме дули тыцять. Диджитализация.
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Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем, чтобы вырученные средства потратить на улучшение условий содержания заключенных. Источник: https://censor.net.ua/n3170979
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Виправляю: Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем, чтобы вырученные средства потратить на улучшение условий содержания заключенных, тобто себе та своїх співробітників після своєї каденції.
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Аналогія: Кількість депутатів треба зменшити. У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу, - Малюська - Цензор.НЕТ 4197
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Та зменшуй чи не зменшуй,а для Сівохи і Юзіка всеодно треба будувати спецкамери,вони один за трьох потягнуть.І годувати їх дорогувато буде
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Пропоную обміняти їх на українських бранців - для нас це дуже вигідно. У нас більше в'язниць, ніж потрібно, можна почати їхній розпродаж, - Малюська - Цензор.НЕТ 6696
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Слуги Народа! Прислушайтесь, тюрьмы распродадут, а вас будут содержать в нечеловеческих условиях.
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Чувак передивився фільмів "План втечі" зі Сталлоне? Це там про приватні тюрми...
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всем известно что в камерах СИЗО спят и сидят по очереди, вот и перепрофилируйте учреждения
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Народ, ты недогоняешь эту идею от "новых лиц": тюрьмы хотят продавать ,чтобы потом сделать их частными. Это идея от американцев. Есть такой бизнес в США, частные тюрьмы: 3 млн. заключенных пашут, как рабы за центы...
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Как зелёная команда отсидит - распродадим.
Пока торопиться не стоит.
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Теперь хохлов будут бросать в частные тюрьмы за любую мелочь и там тупо эксплуатировать - вот это бизнес! Усекли?
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Правильно, ведь с реинтеграцией Лугандона по плану уЗеленских, амнистировать будут всех, если тюрьмы не нужны...
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Нужно ужесточать законы и наполнять тюрьмы рецидивистами и пожизненниками.А то по улицам ив селах старикам идетя стражно жить.Преступники на свободе кормятся за счёт грабежей.Лучше если они будут на самообеспечении в тюрьмах.
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Ну конечно, 5 лет не садили и эти не спешат, так на ........ они и нужны.
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Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока что нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем - и это уже вторая "бизнес-идея", первая передать заключенных в частные тюрьмы - предполагаю что начальники тюрем скопили немало денег и собрались приватизировать тюрьмы. Вот и подбрасывают свои мыслишки в сми.
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