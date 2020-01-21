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Все про:Миколаїв (393) Миколаївська область (443) Рябошапка Руслан (251) Стаднік Олександр (1)

 Голова Миколаївської ОДА Стаднік зустрівся з Рябошапкою: арешт на завод "Океан" накладено, щоб зберегти цінний для держави об'єкт

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік зустрівся з Генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою щодо ситуації, що склалася з Миколаївським суднобудівним заводом "Океан".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стаднік повідомив на сторінці у Facebook.

"Вдячний, що Генеральна прокуратура тримає питання на контролі.

Для нас важливо, аби всі, хто причетний до штучного доведення до банкрутства і незаконних дій з майном підприємства, були покарані згідно з чинним законодавством.

Наразі, щоб зберегти стратегічний для держави об’єкт, на цілісний майновий комплекс ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" накладено арешт.

Зі свого боку робитимемо все, аби ситуація була доведена до логічного завершення згідно із Законом", - написав він.

Детальніше про ситуацію із заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018 році суднобудівний завод "Океан" - що це означає?"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод володіє, зокрема, найбільшим в Європі сухим доком, технологічними лініями по будівництву великотоннажних суден, а також водною акваторією площею 42 га.

Голова Миколаївської ОДА Стаднік зустрівся з Рябошапкою: арешт на завод Океан накладено, щоб зберегти цінний для держави обєкт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170976
 
 
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А для чого тоді його довели до банкрутства і хотіли забрати .
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Мозги надо,чтобы запустить любое производство.А их нет.А железяка -то так!
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к власти пришли гопники, которые будут отжимать все и распродавать, а потом слиняют с бабками
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Окна выходят на завод. Работают отдельные производства не по профилю. В основном хаос и разруха. Можно завести железо, подключить и запустить, а людской ресурс отсутствует. Только для подготовки спецов необходимы лет 8-10. Все это лож. Какие то игры.
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