 51% американців виступають за імпічмент Трампу, - опитування

Про це свідчать дані проведеного на замовлення CNN опитування, передає Цензор.НЕТ.

"Близько половини американців вважають, що Сенат має проголосувати за засудження президента Дональда Трампа і відсторонити його від посади на майбутньому судовому процесі щодо імпічменту (51%), тоді як 45% вважають, що Сенат має голосувати проти засудження і звільнення", - зазначає видання.

Із тих, хто виступає за імпічмент Трампа - 59% жінки та 42% чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будь ласка, не втягуйте нас": Пристайко звернувся до американських партнерів через ситуацію з імпічментом Трампа

69% американців стверджують, що майбутній судовий розгляд у Сенаті має містити свідчення нових свідків, які не давали свідчень під час розслідування імпічменту Палатою представників.

Також 58% громадян США переконані в тому, що висунуті Трампу звинувачення відповідають реальності.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональда Трампа на основі звинувачень у тиску на Україну.