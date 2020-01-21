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Все про:імпічмент (189) опитування (456) Трамп (2115)

 51% американців виступають за імпічмент Трампу, - опитування

Оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу підтримує понад половина громадян США.

Про це свідчать дані проведеного на замовлення CNN опитування, передає Цензор.НЕТ.

"Близько половини американців вважають, що Сенат має проголосувати за засудження президента Дональда Трампа і відсторонити його від посади на майбутньому судовому процесі щодо імпічменту (51%), тоді як 45% вважають, що Сенат має голосувати проти засудження і звільнення", - зазначає видання.

Із тих, хто виступає за імпічмент Трампа - 59% жінки та 42% чоловіків.

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69% американців стверджують, що майбутній судовий розгляд у Сенаті має містити свідчення нових свідків, які не давали свідчень під час розслідування імпічменту Палатою представників.

Також 58% громадян США переконані в тому, що висунуті Трампу звинувачення відповідають реальності.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональда Трампа на основі звинувачень у тиску на Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170974
 
 
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Успіхів Трампу у боротьбі із соросівськими покидьками та переобрання на другий термін!
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Смотрите кто проводил и всё сразу ясно. а вообще что Украине до их политики? Своих проблем валом.
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в Америке, общественное мнение ,имеет огромное значение - ждем шо жду перемен
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В США общественное мнение такое же как и в диктаторских странах. Т.е его просто нет. Как большие дяди скажут так и будет. К тому же CNN это рупор партии демократов.
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Трамп, дай Украине военных кораблей и ПВО, и Украина тебя спасёт от импичмента.
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Столько же проголосовали за Хиллари. В принципе ничего не изменилось.
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Вот это поворот .
И не помогла успешная внутренняя экономическая политика .
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Хиллари путину в зубы не смотрела, а ткнула под нос большую красную кнопку.
Если бы она меньше лаяла на публике, и любовалась собой - её бы выбрали.
Но она хоть профессиональный политик, а не шоумен и бизнесмен-банкрот.
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