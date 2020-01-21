 Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"За темпами поширення онкологічних захворювань в Європі Україна посідає 2 місце. Для того, щоб знизити цей показник, потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці. Саме тому, ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.
До гарантованого пакету безкоштовних обстежень входить:
- мамографія
- гістероскопія
- езофагогастродуоденоскопія
- колоноскопія
- цистоскопія
- бронхоскопія.
Для того, щоб пройти дослідження, потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.
це шо - епідемія?
і в медицині зебільні невігласи
"Anyone travelling to Asia I would say to you, get a mask. Everyone here is wearing masks, there are people coughing everywhere.
Написано, что все вокруг в Азии кашляют. А у нас как по-другому?
Благодарите индустриализаторов, взрывавших атомные заряды на территории Украины, а также благодарите за замечательные "градообразующие" предприятия, отравляющие все вокруг. Дикое сельское хозяйство с бесконтрольным применением химпрепаратов. Это все выстроено нашим трудом. Даже самая продвинутая медицина с этим не справится.