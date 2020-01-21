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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1042) онкологія (56)

 Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ

Для того, щоб знизити цей показник, потрібно зосередити увагу на ранній діагностиці цього захворювання.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"За темпами поширення онкологічних захворювань в Європі Україна посідає 2 місце. Для того, щоб знизити цей показник, потрібно зосередити свою увагу на ранній діагностиці. Саме тому, ендоскопічні обстеження стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На це передбачено 1 мільярд гривень", - йдеться в повідомленні.

До гарантованого пакету безкоштовних обстежень входить:

- мамографія
- гістероскопія
- езофагогастродуоденоскопія
- колоноскопія
- цистоскопія
- бронхоскопія.

Для того, щоб пройти дослідження, потрібно буде мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.

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Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170972
 
 
 Топ коментарі
 
Медицину більше за все труїли при СРСР. Я це говорю, бо у мене близькі родичі лікарі як мінімум у четвертому поколінні.
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спочатку поясніть, що таке "распространєніє онкозаболєваній"?
це шо - епідемія?
і в медицині зебільні невігласи
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Ідіоте, передумови для раку формуються в організмі іноді десятки років.
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Медицину більше за все труїли при СРСР. Я це говорю, бо у мене близькі родичі лікарі як мінімум у четвертому поколінні.
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Я жодного разу не брав хабаря, тому твоя брехня піде на Форум для Адміна.
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Ідіоте, передумови для раку формуються в організмі іноді десятки років.
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...судя по "комменту" - ты основная жертва реформы Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6180 Прими соболезнования... Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний, - Минздрав - Цензор.НЕТ 918
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Ты зря это написал. Через пол года иди проверся и с ужасом удивись. Или извинись.
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Тоді тобі теж варто написати, що раніше теж знищували медицину, яка ледве животіла. А при Порошенку лікарі просто поїхали працювати за кордон. А ти хотів би тримати лікарів на ланцюгу?
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...ты, мягко говоря, лицом не вышел, чтобы я перед тобой извинялся, вася... Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2284
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На жаль, але онкологія є важким захворюванням, яке лікується лише на ранніх стадіях.
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Всякие арбидолы, амизоны проводят к гипореактивности иммунной системы, что может привести к раку.
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Це досить складна справа, бо у різних людей імунна система по різному налаштована. Врахувати усі фактори при втручанні в імунну систему поки важко, тому це відкриття не буде працювати на 100%.
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Просто они ловлю раков путают с раковой опухолью...
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спочатку поясніть, що таке "распространєніє онкозаболєваній"?
це шо - епідемія?
і в медицині зебільні невігласи
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Это означает что инфекция приводит к воспалению, а воспаление заканчивается раком. Они не называют причину вспышки онкозаболеваний. А причина -- инфекция.
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я ж і кажу, що такі "фахівці", як ти, вже й медициною керують
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А вот прямо из новостей

"Anyone travelling to Asia I would say to you, get a mask. Everyone here is wearing masks, there are people coughing everywhere.

Написано, что все вокруг в Азии кашляют. А у нас как по-другому?
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Випишіть премію міністру охорони здоров`я.Це ж так в нас зараз це працює?
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Україна теж отримала радіаційне отруєння, а мій родич помер від раку після місяця роботи по ліквідації аварії 4 блоку Чорнобильської АЕС.
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Я говорю о том, что причина 2 места не только в Чернобыле, т.к. облака были осаждены в Беларуси.
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Не все, бо з 2 травня радіація пішла в бік України.
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У нас была информация только по проблемам в Беларуси. Своя рубашка...
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...вася, твой папа часом не стрелочник на РЖД? Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7310 Но стрелки переводить он тебя плохо научил, так что старайся, сынок...
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...раз уж ты эксперт по галоперидолу - не буду с тобой спорить, сынок Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань, - МОЗ - Цензор.НЕТ 721
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Нужно Сосредоточить , а Кто Вам мешает, - Все свои . Так сосредотачивайте или Вы обращаетесь к Волонтерам . В Поликлиниках Бардак по Цвету мочи Определяют Заболевание вот и Вся диагностика. Люди мечтали , что наконец скажут , Мы Сделали ДиагностикуМы построили Онкологичный центр Лучший в Европе , А то Мы сделали ИХ , тоесть Народ Вместе.
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Если практически полностью содержимое ядерного реактора вылетает в окружающую среду и при этом убиты основные функции санитарного контроля, странно ожидать другой ситуации.
Благодарите индустриализаторов, взрывавших атомные заряды на территории Украины, а также благодарите за замечательные "градообразующие" предприятия, отравляющие все вокруг. Дикое сельское хозяйство с бесконтрольным применением химпрепаратов. Это все выстроено нашим трудом. Даже самая продвинутая медицина с этим не справится.
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