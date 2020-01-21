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 Чиновника Харківської міськради підозрюють у розтраті майже 1,9 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Заступнику директора одного з департаментів Харківської міської ради повідомили про підозру в розтраті 1,9 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, посадові особи міськради уклали низку договорів з товариством з обмеженою відповідальністю про закупівлю робіт, зокрема з реконструкції одного з найбільших мостів Харкова.

Під час проведення зазначених ремонтних робіт, а саме - зняття дорожнього покриття, керівник одного з департаментів Харківської міської ради, ймовірно, здійснив розтрату комунального майна шляхом передачі підрядчику асфальту за заниженою ціною.

Сума матеріальних збитків, завданих територіальній громаді внаслідок зазначених дій, становить майже 1,9 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник розтратив майже 2 млн гривень, призначених для ремонту харківських доріг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170970
 
 
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Йому на компослуги не вистачало...
Панять і прастіть...
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Такие дуры обычно покупают сапоги и сумки. Так шо потрашите ее гардероб ))
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власть новая - а методы старые - граблют серед бела дня - раятуйте))))
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