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 Політика України
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Все про:суд (5722) суддя (1005) Вовк Павло (73)

 Вовк знову став головою Окружного адмінсуду Києва

Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став Павло Вовк.

Про це повідомляє "Суд Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що голосування відбулося сьогодні, 21 січня. За Вовка було віддано 39 голосів.

Нагадаємо, глава ОАСК Вовк, а також суддя Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрибніченко і суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко, були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших та іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Вовка.

Генпрокуратура подала до Вищої ради правосуддя клопотання про тимчасове відсторонення Вовка, Погрибніченко і Шепітка від правосуддя. Але ВРП відмовилася.

Дивіться також: Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 листопада минулого року Шевченківський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в продовженні термінів досудового розслідування по так званим "плівкам Вовка".

У листопаді ГПУ завершила розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170969
 
 
 Топ коментарі
 
Всех коррупционеров поздравляю1 Это просто праздник какой то! Офигели мерзавцы.
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Я вот не пойму почему ЗЕленые ублюдки все ходят кругами.
Да дайте вы уже должность непосредственно Портнову и не шифруйтесь с его шестерками.
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еще раз - вы это сделали вместе)))
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Всех коррупционеров поздравляю1 Это просто праздник какой то! Офигели мерзавцы.
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Лицо дебила. Так и судить будет. Украина деградирует...
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На самом деле виноваты порохоботы. Своим примером вы подтолкнули к новым экспериментам.Но у нас не умеют правильно эксперементировать ))
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да да - у тебя мальчик или девочка - а то скоро - кто виноват - невестка)))))
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Кому и кобыла невестка ))
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типа ослица - а шо может быть - после 73% - я не удевлюсь не чему)))
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Возьми зеленку с полки и выпей, у тебя в голове вавка
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Ну, для кого-то пожрать говна это эксперимент.
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конечно, порохоботы регулярно срут тебе подобным в штаны. толко тупые валянки за все плохое в своей жизни перекладывают ответственность на других и не умеют признавать даже очевидных ошибок.
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Ни олигарх каламойский,ни олигарх парашенко не способны развивать страну. Они же олигархи ))
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Что ЭТО?
Порошок Вовка подвинуть за 5 лет не смог, кто что сделал?
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Там Вовка мало снимать - всю эту контору ОАСК нужно разгонять с волчьими билетами
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І цього разу його призначив Порошенко. Нє?
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Да сколько ж там тех Вовков в судах Киева? Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 5719 Хотя...среди волков (судей) иной не выживет.
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все как при яныке - ты за это голосовал?))
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Я вот не пойму почему ЗЕленые ублюдки все ходят кругами.
Да дайте вы уже должность непосредственно Портнову и не шифруйтесь с его шестерками.
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Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева
этого и следовало ожидать
подонки всегда нужны
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"По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.
Источник:https://censor.net.ua/n3170969"

Значит версия следствия была верной...
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вы,по этому поводу имеет ко мне претензии?
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К последнему посту - да, т.к. это защитная поза инфантила, который кроме себя никого не понимает, но на которого весь мир напал.
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уважаемый,тогда, сидите тихо под шконкою вашего бацьки лукашенки и сопите в обе ноздри или жуйте картофан(((
и,кого это я из шарамыг защищаю???
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Малоросс, не знаешь - по чём вас, малороссов, быстро вычисляют и сидящие под шконкой твоего батьки? По инфантилизму.
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Хороший подарок ЗеДятлам к Новому году по китайскому календарю. В год крысы крысу назначили на окружной суд. Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 5915
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Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева
мерзавцы,прохиндеи ,подонки и отщепенцы любой власти всегда нужны - их потом проще смывать в сливной бачок
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Может Зеленского никто не информирует, что таких дятлов опять судьями назначают.
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прикольно - бояре виноваты - а царь хорошо? - а если сам царь - может подменили демоны?))))
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А его никто судейской мантии не лишал - у президента таких полномочий нет.
Зеля вон себе эти полномочия захотел получить, чтобы судей перетряхнуть или еще для чего - так его тут же в узурпации порохоботы кинулись обвинять.
С одной стороны - обвиняют в том, что не борется с коррумпированными судьями, с другой - обвиняют в узупации, когда пытается получить инструменты для борьбы.
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времена яныка возвращяються - с чем я зебилов и поздравляю
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Зебіли цього чекають та яника все частіше згадують. Татьяна Лайф сьогодні вже згадувала свого кумира.
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ой ,а я ей доброе утро, написать не успел)) -а жаль - у меня, сразу настроение, от ее ответов повышается - смешная)))
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поцЗедент готовится..
надеется судить его будет Вовк
за сепаратные переговоры с мацкалями в Омане
что является госизменой
Конечно если до суда доживет..
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Вот так эти ВОЛКИ и сожрут Вову Зеленского если Вова не поймёт ,что спасение утопающего это дело самого утопающего . Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 1490 И тут важно, чтобы это понимание пришло уже сегодня ибо завтра может быть поздно ...
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А кто там рассказывал, мол во время одной из 144 реформ дескать отреформировал и ВСП?Кушайте, петики, это ваши труды плудов.
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Срепохрень, снова тебе барыга с портки насрал. Шо ж бубочка не помог?
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Да нет, тебе. Но тебе нравится настолько, что не замечаешь.
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Отреформирован был Верховный суд Украины.
ВСП точно реформировали?
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Там точно есть два представителя от преЗедента и еще два от Зе-Рады.
Интересно было бы узнать их позицию, голосование по кандидатуре Вовка.

"Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці,

двох - призначає Президент України,
двох - обирає Верховна Рада України,

двох - обирає з'їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.[2]"
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Правда непонятно: в данной статье ЦН написано, что ЗА Вовка проголосовало 39 человек.
Кто ОНИ, если ВСП состоит из 21?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
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Может хоть этот потроха и свинарчука наконец засадит.
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Попробуй молиться на телевизор с ******. Вот он точно засадил бы.

Итить ты дегенерат конченый...
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Новость новости краше. А впереди еще 4 года бардака. Жесть.
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не має Україна стільки часу.
або, в найближчий рік, вона їх, або, протягом чотирьох наступних років, вони її остаточно.
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Нужны свои судьи.

"Коломойський піднімає нову хвилю.
За півтора місяця у справах ПриватБанку подано 285 судових позовів."


https://nv.ua/ukr/biz/finance/cudi-po-privatbanku-y-igoryu-kolomoyskomu-shcho-ochikuvati-v-sichni-novi-pozovi-novini-ukrajini-50064534.html







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В Ольгино новая разгорядка?

Ты ж за ЗЕ топило, выпрыгивая из трусов.
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Тот, который вы предлагали устроить сейчас, в уже удаленном вашем комменте, каким будет?
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Это фекальный мудан, а не бархатный майдан.
Вы выбрали пособников врага и рыговских лоббистов. И за это вам еще предстоит ответить.
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Что Творится . Какой то Голосеевский суд Отказал Генеральной Прокуратуре в продолжении Расследовании дела пленок Вовка Всех 39 членов которые проголосовали Уволить и по каждому провести Проверку . Саботаж как кой то. Они что сами себя Реформируют.
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События неумолимо движутся к моменту, когда для каждого украинца будет очевидно, что судий можно снять или уволить только убив.
Чем скорее этот момент настанет, тем лучше для украинцев и хуже для судий.

ЗЕ и его шоблы это тоже касается. Они теперь уйдут только вперед ногами. Чем раньше, тем лучше.
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Разве это не судебная реформа Моники в действии?!
Ура, таварищи!
Наконец-то избранный демократичным большинством в 73% преЗедент поставил всех на свои места!
Не бубочка ли в начале сентября прошлого года обещал еженедельно снимать мантии с недобросовестных судей?! И сколько наснимал, кто-то знает?!
Если Вовк был судьей Пороха, то должен быть, по логике зебилов, уволен.
Раз он не уволен, а снова назначен, при чем, после громкого скандала, значит что?
Правильно, эта сволочь, на которой негде клейма ставить, угодна новым лицам!
Занавес!
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Друзі! Поки нас закидають зашкварами, тим часом зелене багно скоро злиється з московським болотом. Процес пішов.
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Зелень, як і передбачалось, нічого не хоче змінювати, або й не може, до несамостійний і керований, маріонетка. До речі, про зойки "а як того суддю зняти?" А чому б в сраному "турборежимі" не прийняти нову редакцію закону про судоустрій? Але ні, навіть натяку на те не було, хіба що спроба підпорядкувати суддів особисто собі, так це намагався робити і сучий Потох. Ніякої різниці між двома зграями тварин - БПП та СН, і ніякої різниці між двох мерзот - Потрохом та Зеленню.
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Різницю незабаром відчуєш, от тільки України вже не буде.
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Різниці немає, обидва падли "працювали"-"працюють" на знищення України.
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Они доиграются - на кол всех посадят и этого мерзавца и тех кто за него голосовал.
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СВЯТО КОРУПЦІЇ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ !!!! УРА ЗЕМАНДІ! ПОКРАЩЕННЯ НАСТАЛО,
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он сам снова не стал - его"стали" рашистские служивые реваншисты ,по указани с мацквы,,,
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