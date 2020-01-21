 Вовк знову став головою Окружного адмінсуду Києва

Про це повідомляє "Суд Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що голосування відбулося сьогодні, 21 січня. За Вовка було віддано 39 голосів.
Нагадаємо, глава ОАСК Вовк, а також суддя Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрибніченко і суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко, були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших та іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Вовка.
Генпрокуратура подала до Вищої ради правосуддя клопотання про тимчасове відсторонення Вовка, Погрибніченко і Шепітка від правосуддя. Але ВРП відмовилася.
7 листопада минулого року Шевченківський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в продовженні термінів досудового розслідування по так званим "плівкам Вовка".
У листопаді ГПУ завершила розслідування.
Порошок Вовка подвинуть за 5 лет не смог, кто что сделал?
Да дайте вы уже должность непосредственно Портнову и не шифруйтесь с его шестерками.
этого и следовало ожидать
подонки всегда нужны
Источник:https://censor.net.ua/n3170969"
Значит версия следствия была верной...
и,кого это я из шарамыг защищаю???
мерзавцы,прохиндеи ,подонки и отщепенцы любой власти всегда нужны - их потом проще смывать в сливной бачок
Зеля вон себе эти полномочия захотел получить, чтобы судей перетряхнуть или еще для чего - так его тут же в узурпации порохоботы кинулись обвинять.
С одной стороны - обвиняют в том, что не борется с коррумпированными судьями, с другой - обвиняют в узупации, когда пытается получить инструменты для борьбы.
надеется судить его будет Вовк
за сепаратные переговоры с мацкалями в Омане
что является госизменой
Конечно если до суда доживет..
ВСП точно реформировали?
Интересно было бы узнать их позицию, голосование по кандидатуре Вовка.
"Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці,
двох - призначає Президент України,
двох - обирає Верховна Рада України,
двох - обирає з'їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.[2]"
Кто ОНИ, если ВСП состоит из 21?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uaua.top/19808/
.
https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
.
-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
.
.
.
Итить ты дегенерат конченый...
або, в найближчий рік, вона їх, або, протягом чотирьох наступних років, вони її остаточно.
"Коломойський піднімає нову хвилю.
За півтора місяця у справах ПриватБанку подано 285 судових позовів."
https://nv.ua/ukr/biz/finance/cudi-po-privatbanku-y-igoryu-kolomoyskomu-shcho-ochikuvati-v-sichni-novi-pozovi-novini-ukrajini-50064534.html
Ты ж за ЗЕ топило, выпрыгивая из трусов.
Вы выбрали пособников врага и рыговских лоббистов. И за это вам еще предстоит ответить.
.....дай Боже нашому теляті вовка з'їсти!
Чем скорее этот момент настанет, тем лучше для украинцев и хуже для судий.
ЗЕ и его шоблы это тоже касается. Они теперь уйдут только вперед ногами. Чем раньше, тем лучше.
Ура, таварищи!
Наконец-то избранный демократичным большинством в 73% преЗедент поставил всех на свои места!
Не бубочка ли в начале сентября прошлого года обещал еженедельно снимать мантии с недобросовестных судей?! И сколько наснимал, кто-то знает?!
Если Вовк был судьей Пороха, то должен быть, по логике зебилов, уволен.
Раз он не уволен, а снова назначен, при чем, после громкого скандала, значит что?
Правильно, эта сволочь, на которой негде клейма ставить, угодна новым лицам!
Занавес!