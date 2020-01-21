 Найманці РФ продовжують обмежувати свободу пересування патрулів СММ ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

У щоденному звіті від 20 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Новоазовськ та Сєдове. Крім того, на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) та Заїченко представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді в напрямку населених пунктів Пікузи (кол. Комінтернове) та Саханка, а в пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ) взагалі запропонували патрулю Місії залишити пункт пропуску.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії з перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ мандата Місії є неприпустимими.

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