 Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні минулого року скоротилися на 21,8% до 2,1 млрд грн, - Держстат

За даними статвідомства, з початку 2019 року субсидії призначені 5 млн 487,9 тис. сімей, що становить 125% загальної кількості осіб, які звернулися по них, і на 16,1% менше показника за 2018 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлокомпослуг на одне домогосподарство в грудні-2019 зменшився на 10,4% порівняно з груднем-2018 і становив 638,7 грн.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, в 2018 році загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг в Україні, становила 2,704 млрд 704,7 млн ​​грн, що в 1,4 раза (або на 1,276 млрд грн) нижче за показник 2017 року. Показники наведено без урахування окупованій території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької і Луганської областей, зазначає Держстат.

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