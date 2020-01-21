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Все про:субсидія (333) Держстат (81)

 Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні минулого року скоротилися на 21,8% до 2,1 млрд грн, - Держстат

Загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг в Україні, в 2019 році становила 2,1 млрд грн, що на 21,8% (або на 589,3 млн грн) менше показника 2018 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, з початку 2019 року субсидії призначені 5 млн 487,9 тис. сімей, що становить 125% загальної кількості осіб, які звернулися по них, і на 16,1% менше показника за 2018 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлокомпослуг на одне домогосподарство в грудні-2019 зменшився на 10,4% порівняно з груднем-2018 і становив 638,7 грн.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, в 2018 році загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг в Україні, становила 2,704 млрд 704,7 млн ​​грн, що в 1,4 раза (або на 1,276 млрд грн) нижче за показник 2017 року. Показники наведено без урахування окупованій території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької і Луганської областей, зазначає Держстат.

Також читайте: Населення України зменшилося за 9 місяців на 230 тисяч осіб, - Держстат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170967
 
 
 Топ коментарі
 
повезло ЗЕбилам с приЗЕдентом...!)
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И все равно денег не хватает.. И все равно дефицит под конец 2019 года 50 ярдов... Где деньги Зин Зельц?
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Отъелся Оманский за счет народа......
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И все равно денег не хватает.. И все равно дефицит под конец 2019 года 50 ярдов... Где деньги Зин Зельц?
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Отъелся Оманский за счет народа......
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Сташно уявити що там з зе-кубіками, від яких оргазмували зе-ізбіратєльніцьі. Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні минулого року скоротилися на 21,8% до 2,1 млрд грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 3525
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Да зима увидела, что долботялы к власти пришли и изменила свой прогноз.
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Здобули!!!! Не захищеним прошарками на елення - мінус субсидія, народним депутатам, міністрам і директорам державних компаній - матеріальна допомога. Вже навіть поцьому фркту видно, що бідують в Україні державні люди. А для населення епоха бідності вже у минуло у.
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Эпоха Бедности прошла...…, пришла Эпоха Нищеты!!! Слава ЗЕбобикам!!!
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С введением с мая 2020 года изменения в формуле расчета субсидий. Замена цифр "15" на "20", сумма обязательного платежа возрастает на 33,333% не зависимо от суммы дохода. ( Было 300 станет 400, было 1200 станет 1600 и т.д.) Поэтому экономия государства на выплатах субсидий, входит в новый крутой вираж) В связи с этим "летние" субсидии отомрут как вид. А зимние будут положены значительно меньшему числу неимущих граждан.
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Еще бы,ведь субсидии и льготные деньги поступают на виртуальные счета которых нельзя даже проверить а из начала отопительного сезона из этих мифических счетов еще на оплату не поступило ни одной копейки.А это афера на государственном уровне нашего правительства.
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Наших правительств, так точнее. Выборочно нам не надо.
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Да нет именно этого,предыдущие хоть и воровали но и субсидии и льготы оплачивали исправно.А эти просто аферисты из зарплатами в 100 и выше тысяч.
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А вот если бы не воровали те, тогда бы этих не было. А так пример воровства заразительный, было у кого поучится и талантливые черт побери, переплюнули учителей.
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А кому народ нужен? Все только прикрываются народом и то только перед выборами.
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Кляті зебіли! Щоб ви останній хрін без солі доїдали.
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А вони доїдають, просто не хочуть зізнатись, що їх розвели як отару тупих овець.
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Слава богу таріфний гинацид в прошлом.
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Просто нуждающих меньше стало, особенно порохоидиотиков, принципиально отказались.
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З твоїми розумовими здібностями тобі слід в кабміні працювати.
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Там працюваты нэ трэба, там воруют. А вот тут я профан.
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нагла брехня!В жовтні злямзили 50% і з лютого ще 20%..
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