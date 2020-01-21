 "Кіборга" Григорьєва, який застрелив браконьєра з метою самооборони, судитимуть 22 січня в Херсоні

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"10 січня під час планового патрулювання лісу у Великокопанівському лісництві Григорьєва спробувала збити машина з браконьєрами, які вивозили ліс. Після трьох попереджувальних пострілів для захисту свого життя Віталій був змушений застосувати зброю на ураження. У результаті браконьєра було вбито. Завтра суд щодо запобіжного заходу і відсторонення від посади", - написав журналіст.
Детально про те, хто такий Віталій Григорьєв, читайте у статті на Цензор.НЕТ.
Він просто написаний злочинцями . Ну а про "суди" я взагалі мовчу .
а це чмо інтернетне тут паскудить ?
Джерело: https://censor.net.ua/r3170956
судьи то поняли, что к власти снова пришли "наши"..
тем более Херсон вата, ватная...
https://nakipelo.ua/pravo-na-samooboronu-v-ukraine-chto-mozhno-i-chego-nelzya/
Что такое «необходимая оборона»?
Понятие «самозащиты» в украинском законодательстве регулирует статья 36 Уголовного кодекса. В ней закреплено понятие «необходимой обороны» - действий, направленных на защиту прав обороняющегося либо других людей, а также государственных интересов. В статье четко прописано, что эта защита сопряжена с причинением вреда посягающему на такие права. Вред, который нанесен агрессору, должен быть сопоставим с вредом, наносимым им самим: нельзя убить человека, пытавшегося украсть сумочку.
При этом вы имеете право на оборону вне зависимости от того, могли ли вы убежать, вызвать полицию или попросить нападающих вас не бить. Если на вас (или на кого-то еще) покушается несколько человек, или кто-то пытается напасть с оружием, или проникнуть в ваше жилье - вы имеете право наносить злоумышленникам любые травмы любым предметом или оружием.
Как не превысить меру необходимой самообороны?
Если, обороняясь, вы тяжело ранили или убили нападающего, не соизмерив защиту с угрозой - это могут посчитать превышением норм необходимой обороны. В случае, если агрессор получил тяжкие телесные повреждения, против вас могут открыть уголовное производство по 124-й статье УК; если он убит, дело могут завести по 118-й статье.
В первом случае, если вина будет доказана, вас могут наказать общественными работами до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до двух лет.
Убийство при превышении мер самообороны грозит исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы до двух лет.
Если докажете, что из-за нападения находились в состоянии сильного душевного волнения и не могли оценить степень угрозы, то от уголовной ответственности вас освободят.
Значит применения оружия правомерно
Полиция бы составила протокол и отпустила
Автівка дійсно становила для нього смертельну небезпеку.