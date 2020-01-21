EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  12256  74
Все про:браконьєрство (82) ліс (277) суд (5722) Херсон (294) військовослужбовці (2640)

 "Кіборга" Григорьєва, який застрелив браконьєра з метою самооборони, судитимуть 22 січня в Херсоні

Завтра в міському суді Херсона об 11:00 відбудеться суд над інженером лісового господарства, ветераном боїв за Донецький аеропорт, інвалідом війни Віталієм Григорьєвим, який, захищаючись від чорних лісорубів, убив одного з них.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"10 січня під час планового патрулювання лісу у Великокопанівському лісництві Григорьєва спробувала збити машина з браконьєрами, які вивозили ліс. Після трьох попереджувальних пострілів для захисту свого життя Віталій був змушений застосувати зброю на ураження. У результаті браконьєра було вбито. Завтра суд щодо запобіжного заходу і відсторонення від посади", - написав журналіст.

Детально про те, хто такий Віталій Григорьєв, читайте у статті на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорні лісоруби знищили 278 дерев НПП "Вижницький" та близько 2 тис. дерев на Чернігівщині. Завдано шкоди на 5 млн, - Фірсов. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170966
 
 
 Топ коментарі
 
суки. отпустите человека
 показати весь коментар
 
этим действием он показал всем как нужно бороться с конченными барыгами.
 показати весь коментар
 
довбику, це бракон'єри намагались вбити "підсудного"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Той "челАвек" збирався вбити кіборга через дрова
 показати весь коментар
 
 
Навіть не дрова, а ділову деревину. Дрова - це на опалення. Вони не дорогі. А діловий ліс - пиловник 1,2 сортів - це бізнес, валюта.
 показати весь коментар
 
 
Вот из-за таких "тварей", как ты, Украина из дерьма вылезть не способна... Если-бы не этот человек, вор воровал-бы, и дальше, да ещё и детей так же, воспитывал.. Вишь, твой отец тебя тоже воспитал без должного уважения к чужому имуществу, и ты тут "распинаешься" в защиту воров... Я на Полесье живу, и никогда не слышал, чтобы лесники запрещали сухостоину на дрова взять... Даже рады - лес очищается от сушняка, меньше опасность пожара.... А такие "человеки"! воруют, чтобы набить свой карман...
 показати весь коментар
 
 
Це Україна . Тут "закон" захищає злочинців , а не чесних і порядних людей .
Він просто написаний злочинцями . Ну а про "суди" я взагалі мовчу .
 показати весь коментар
 
 
этим действием он показал всем как нужно бороться с конченными барыгами.
 показати весь коментар
 
 
Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева
 показати весь коментар
 
 
Ничего, Шмаркля за вас всех поскорбит в Израиле и поздравит Путина.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это здесь к чему?
 показати весь коментар
 
 
довбику, це бракон'єри намагались вбити "підсудного"
 показати весь коментар
 
 
Вообще то для того и суд, чтобы увидеть все детали произошедшего. И на основании их выносить вердикт.
 показати весь коментар
 
 
а то нічого, що кіборг отримав інвалідність після тяжкого поранення ?
а це чмо інтернетне тут паскудить ?
 показати весь коментар
 
 
Он - лесник, если ты удосужишся статью прочесть и им по штату оружие положено. Он не "активист" с ружбайкой по лесу шлявшийся в поисках в кого бы шмальнуть.
 показати весь коментар
 
 
Можно ссылку,что он был пьяный?Либо ты ватный балабол😂🌷
 показати весь коментар
 
 
Взагалі, то я також на "спам" нажав, якщо саме це тебе турбувало.
 показати весь коментар
 
 
10 січня на території лісництва біля села Малі Копані на Херсонщині місцевий лісник - ветеран війни, важко поранений на злітній смузі ДАП, інвалід 1 групи Віталій Григорьєв - помітив чотирьох чоловіків, які незаконно вирубували ліс. Один із них сів у авто і вирішив просто переїхати лісника, який одразу зробив три попереджувальні постріли вгору.
Джерело: https://censor.net.ua/r3170956

"Кіборга" Григорьєва, який застрелив браконьєра з метою самооборони, судитимуть 22 січня в Херсоні - Цензор.НЕТ 2560
 показати весь коментар
 
 
Пьяные браконьеры напали на серого волка, пытались забрать оружие, кидались на него с топором но серый волк ...
 показати весь коментар
 
Мудак твій тато, що не дав тобі засохнути на трусах!
 показати весь коментар
 
 
Кацапе ти взагалі не людина. Тож не хрюкогавкай тут.
 показати весь коментар
 
 
За поліно? А не за то, що у Херсонській області майже нема лісу?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вообще то он "10 января во время планового патрулирования" убил человека (т.е. будучи на работе, а не каким то там "активистом", как ныне больных на голову назывыают). И вот в чем депильность украинского уголовного законодательства - так это нормы в нем еще времен давно издохшего СыСыСэРа на счет понятия "самооборона".
 показати весь коментар
 
 
Мудак это ты и то *******, которое плодит таких как ты, падаль смердящая.
 показати весь коментар
 
Хтось сумнівається в тому який буде вирок від "нових обличч"?
 показати весь коментар
 
 
в нормальной стране получил бы награду от полиции
 показати весь коментар
 
 
Мабуть шиють жорстоке поводження з твариною.
 показати весь коментар
 
 
Ну що, побачимо справжнє ставлення зеленої влади до атовців та борців з бракон'єрством.
 показати весь коментар
 
 
могут и посадить...
судьи то поняли, что к власти снова пришли "наши"..
тем более Херсон вата, ватная...
 показати весь коментар
 
 
Не в "наши"-"ваши" дело, а в депильности украинского уголовного законодательства, которое понятие "самооборона" рассматривает до сих пор, как было в совке - оборонявшийся виновен, если причинил увечья нападавшему.
 показати весь коментар
 
 
бостууга - только не нужно ля-ля...

https://nakipelo.ua/pravo-na-samooboronu-v-ukraine-chto-mozhno-i-chego-nelzya/

Что такое «необходимая оборона»?

Понятие «самозащиты» в украинском законодательстве регулирует статья 36 Уголовного кодекса. В ней закреплено понятие «необходимой обороны» - действий, направленных на защиту прав обороняющегося либо других людей, а также государственных интересов. В статье четко прописано, что эта защита сопряжена с причинением вреда посягающему на такие права. Вред, который нанесен агрессору, должен быть сопоставим с вредом, наносимым им самим: нельзя убить человека, пытавшегося украсть сумочку.

При этом вы имеете право на оборону вне зависимости от того, могли ли вы убежать, вызвать полицию или попросить нападающих вас не бить. Если на вас (или на кого-то еще) покушается несколько человек, или кто-то пытается напасть с оружием, или проникнуть в ваше жилье - вы имеете право наносить злоумышленникам любые травмы любым предметом или оружием.

Как не превысить меру необходимой самообороны?

Если, обороняясь, вы тяжело ранили или убили нападающего, не соизмерив защиту с угрозой - это могут посчитать превышением норм необходимой обороны. В случае, если агрессор получил тяжкие телесные повреждения, против вас могут открыть уголовное производство по 124-й статье УК; если он убит, дело могут завести по 118-й статье.

В первом случае, если вина будет доказана, вас могут наказать общественными работами до 240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до двух лет.

Убийство при превышении мер самообороны грозит исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы до двух лет.

Если докажете, что из-за нападения находились в состоянии сильного душевного волнения и не могли оценить степень угрозы, то от уголовной ответственности вас освободят.
 показати весь коментар
 
 
Долбень, ты хоть статью прочитай, в УК Украины, "Необходимая оборона" (желательно, с комментарием к ней), разберись, что это такое и при каких обстоятельствах она наступает, а потом языком ляпай.....Поналазите, "прибабахнутые", и лепите, что-попало.....
 показати весь коментар
 
Когда с Вами пересеклась, подумала может чем-то Вас спровоцировала. А Вы оказывается часто так разговариваете))
 показати весь коментар
 
 
Оно просто невменяемое. Не обращайте внимания и просто игнорируйте.
 показати весь коментар
 
Да, я такой... Терпеть не могу дилетантов, которые, не разбираясь в вопросе, "засирают людям мозги".......... В своё время темой моей курсовой работы, по уголовному праву,,во время учёбы, была именно "Необходимая оборона"... Получил "автоматом" зачёт" по ней...Поэтому я неплохо в этом вопросе, разбираюсь.. А ЭТО берётся рассуждать, даже не прочитав статью УК, которая регламентирует положения необходимой обороны...... Ему, дураку, чуть ниже люди процитировали комментарий (правда, он немного отличается от официальной редакции комментированного УК, но в деталях), но он на него внимания не обращает....... "Не читал, но осуждаю!..". Бедный, умственно ограниченный остолоп... Впрочем, "тюльканутые" - они почти все, такие.......
 показати весь коментар
 
нападавший напав на інваліда, і був покараний за це.
 показати весь коментар
 
Деяние Григорьева даже на браконьерство не тянет. Санитарный отстрел.
 показати весь коментар
 
 
Посмотрим на зеленое стадо, как они отнесутся к Герою.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А если его оправдают то ты извинишся перед зеленым стадом, если ты конечно мужит, а не троль кремлевский.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Он троль порохоботский. У таких в голове опилки.
 показати весь коментар
 
 
Скажіть чесно: чому ви так вороже ставитесь до ветеранів АТО?
 показати весь коментар
 
 
Якщо його не виправдують, то більше проти браконьерів ніхто не піде.
 показати весь коментар
 
 
У нас вполне достаточное условие - автомобилем можно причинить смерть? Можно
Значит применения оружия правомерно
Полиция бы составила протокол и отпустила
 показати весь коментар
 
 
А может в той полиции кто-то тоже был в ДАП, но с другой стороны
 показати весь коментар
 
коррумпированная полиция еще больше подчеркивает необходимость четко прописанного закона об оружии и самообороне
 показати весь коментар
 
Может люди вышли бы поддержали порядочного человека. А то посадят, и всё , некому будет на защиту встать
 показати весь коментар
 
 
Українське кривосуддя привітало Кіборгів з їх Днем. Ганьба!
 показати весь коментар
 
 
Цей кіборг на інвалідній колясці пересувається.
Автівка дійсно становила для нього смертельну небезпеку.
"Кіборга" Григорьєва, який застрелив браконьєра з метою самооборони, судитимуть 22 січня в Херсоні - Цензор.НЕТ 5279
 показати весь коментар
 
 
для судів і прокурорів зеленського це мабуть не доказ.
 показати весь коментар
 
Тільки так і потрібно наводити порядок в країні.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
он молодец! вот только не понятно, как он с 1 группой мог работать официально ((
 показати весь коментар
 
 
кацапская свинособака, в Украине группу дают раз в 3 года, потом продляется или меняется. на госслужбу официально можно попасть по решении мед комиссии, что инвалид в состоянии выполнять работу. так что ты свои 5 фублей за комент не заработал. пиши есчьо, поржем с тебя.
 показати весь коментар
 
Ну что за страна, вчетвером нападают на инвалида а суды на их стороне
 показати весь коментар
 
 
Какой в жопу правосудие? Защищался от бандюка? срок. Отстаивал свои права, срок. Тебя избили, срок. Животных убивать и лес рубить значит не преступление, а забрать его вонючую ничего не стоящую жизнь, это преступление? ********... надо было еще и скальп с него на живо срезать, тогда было бы превышение не более.
 показати весь коментар
 
 
лет 15 назад, было разьяснение верховного суда "о самообороне". согласно нему, в действиях Киборга отсутствует состав преступления, поскольку он оборонялся. поэтому если сейчас жидовско-портновский суд признает в действиях ветерана противоправное действие, то можно будет со всей уверенностью сказать, что у нас в стране отсутвуют суды, а есть судилище неугодных нынешней власти. и к тому же это очередной прецендент в том числе для зебилов, что если на вас нападают с целью убить, то вы не только не должны сопротивляться, но и дать вас убить поскольку фемида будет на стороне преступника.
 показати весь коментар
 
 
Если бы это был сепар-украинофоб, то отпустили бы, извинились и выплатили компенсацию, а так засудят мужика ******** в мантиях.
 показати весь коментар
 
Он сделал все верно 100%, но наше кривосудие ему вряд ли это простит, тем более что воровство леса без "высоких" покровителей не работало бы.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору