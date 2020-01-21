 "Кіборга" Григорьєва, який застрелив браконьєра з метою самооборони, судитимуть 22 січня в Херсоні

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"10 січня під час планового патрулювання лісу у Великокопанівському лісництві Григорьєва спробувала збити машина з браконьєрами, які вивозили ліс. Після трьох попереджувальних пострілів для захисту свого життя Віталій був змушений застосувати зброю на ураження. У результаті браконьєра було вбито. Завтра суд щодо запобіжного заходу і відсторонення від посади", - написав журналіст.

Детально про те, хто такий Віталій Григорьєв, читайте у статті на Цензор.НЕТ.

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