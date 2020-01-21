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 Суспільство
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Все про:суд (5722) Веремій (31) Крисін (98)

 У справі Крисіна суд вивчив протоколи огляду відео камер спостереження і перейшов до розгляду письмових матеріалів

У Дарницькому суді Києва вчора, 20 січня, вивчали протоколи огляду відеозаписів, які були складені в ході досудового розслідування у справі Юрія Крисіна, фігуранта справи про вбивство В'ячеслава Веремія.

Зокрема, суд вивчив протоколи огляду місця злочину - перехрестя вулиці Великої Житомирської - і присутніх там на момент скоєння злочину осіб. З протоколу випливає, що двоє свідків під час огляду впізнали на відеозаписах, зокрема, Крисіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Відео було знято з будівлі МНС та будівлі, яка прилягала до Великої Житомирської. Саме за цими відеозаписами були упізнані Крисін та інші співучасники злочину, згадувані в обвинувальному акті, розповіла прокурор у справі Юлія Малашич.

"Були вивчені протоколи впізнання за участю Крисіна як свідка під час його співпраці зі слідством, яка мала місце в епізоді розслідування вбивства Веремія. Крисін упізнав інших учасників, які брали участь у протидії мирним акціям протесту - Максюру, Поторочу, Алієва, Комісарчука та інших осіб, яких він знав за прізвиськами", - пояснила Малашич.

Нагадаємо, за версією слідства, в журналіста В'ячеслава Веремія стріляв саме Джалал Алієв ("Дагестанець"), який зараз переховується від слідства.

Також під час засідання продовжили вивчати письмові матеріали справи і перейшли з 10 до 11 тому справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схоже, Крисін отримав гарантії швидкого звільнення за відмову від свідчень проти правої руки Іванющенка Саркісяна, - журналістка Двалі

Нагадаємо, що журналіста Веремія було вбито в ніч на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав із роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст зауважив озброєних тітушок у камуфляжі і масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його ламати, витягли водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажирові після побиття вдалося втекти, а Веремія тітушки сильно побили, після чого вистрілили в спину. Веремія було доставлено в реанімацію Київської лікарні швидкої допомоги, проте внаслідок втрати великої кількості крові і травм уранці 19 лютого він помер під час операції.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків "ДНР" і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170959
 
 
 Топ коментарі
 
Украине нужна архи украинская власть и не по мове, бо на мове грабят Нэньку-Украину аж гай шумит. Украинская власть нужна по духу.
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Как же вы любишь совок, вот, просто, удивительно...

Слушай, совок любят как правило те шо там не "жили".
олег, заткни варежку, прошу, а то начну те показывать напр. сколько Райх имел для "внезапности" и скоьлко имела Красная Орда.

И ты заткнешься. У меня один дед воевал, а второй - коммунистом был. Смотри не рашкинские высеры.
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Украине нужна архи украинская власть и не по мове, бо на мове грабят Нэньку-Украину аж гай шумит. Украинская власть нужна по духу.
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Как же вы любишь совок, вот, просто, удивительно...

Слушай, совок любят как правило те шо там не "жили".
олег, заткни варежку, прошу, а то начну те показывать напр. сколько Райх имел для "внезапности" и скоьлко имела Красная Орда.

И ты заткнешься. У меня один дед воевал, а второй - коммунистом был. Смотри не рашкинские высеры.
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Не понял при чём тут совок. Хотя... и правды не где деть когда совок расспался я был довольно взрослым молодым человеком и жилось мне не плохо, а детство так вообще яркое было в том брежневском СССР. Так, шо не *** пастиь открывать.
А дедов я не знал ни родных, ни двородных - все на фронте погибли.
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Просмотрел новости на цензоре за сегодняшний день и ужаснулся.Ведь нет ничего созидающего,ничего не построили,ничего не открыли,никому не помогли а только криминальная хроника.Складывается впечатление что Украина воровская и бандитская страна.И я понимаю почему весь мир от нас сторонится как от прокаженных.
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Если его еще не посадили, то не......фиг кивать на Европу, куда собственно мы и намерялись идти...... правда не дойдем, это видно - как было, так и зараз
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суд изучил протоколы осмотра..

Ну а че? Быстро работают, как ракеты! Прошло всего 6 лет, а они уже и протоколы изучили....
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