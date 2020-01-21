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Все про:суд (5722) Павловський_Ігор (51) Гандзюк (424)

 Фігуранту справи Гандзюк Павловському Печерський райсуд сьогодні обиратиме запобіжний захід

Печерський районний суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Ігорю Павловському, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Засідання з обрання Ігорю Павловському запобіжного заходу відбудеться о 12:00 у Печерському районному суді міста Києва. Суддя - Підпалий", - йдеться у повідомленні.

"Сподіваємось, сьогодні він та його адвокати з‘являться на засідання. Запрошуємо представників ЗМІ та всіх, кому небайдужа справа Каті, прийти на суд. Нам потрібна ваша підтримка!" - зазначили у спільноті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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Фігуранту справи Гандзюк Павловському Печерський райсуд сьогодні обиратиме запобіжний захід 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170957
 
 
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Печерский суд, это как Лумумба-вегетарианец.
Конечно что изберет, выберет и пресечет.... только у "судей" машин, то есть у их матушек прибавится. Бабка 80 лет владеет автопарком внедорожников и комплексом квартир. Страна возможностей(для тех кто в Китае был бы казнен)
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да!
я украинец к несчастью и да, завидую таким бабкам
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Пожизненное. А когда новая власть отменит мораторий на смертную казнь - расстрелять.
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Зачем нужен был этот цирк вчера в Херсоне? БТРы в центре города. Павловского уже задерживали без всякой помпы, он спокойно себе жил, ходил по улицам, не прятался. Могли бы и в этот раз просто прийти и забрать.
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Здається, рішення Приморського суду Одеси про домашній арешт чинне... його ніхто не скасовував... Я можу помилятися... Але... якщо чинне, то цей суд в Печерському райсуді - профанація, незаконий.

Хіба що... в слідства зявилися нові данні стосовно участі Павловського в цій справі, і тоді договір між ним і слідством припиняє свою дію (і те, напевне, за рішенням суду). Наприклад, як тут повідомлялось, що Павловський насправді є організатором ОЗУ, на совісті якого - інші (не лише по справі К.Гандзюк) злочини. От тоді його потрібно притягати по повній.
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