 Фігуранту справи Гандзюк Павловському Печерський райсуд сьогодні обиратиме запобіжний захід

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Засідання з обрання Ігорю Павловському запобіжного заходу відбудеться о 12:00 у Печерському районному суді міста Києва. Суддя - Підпалий", - йдеться у повідомленні.



"Сподіваємось, сьогодні він та його адвокати з‘являться на засідання. Запрошуємо представників ЗМІ та всіх, кому небайдужа справа Каті, прийти на суд. Нам потрібна ваша підтримка!" - зазначили у спільноті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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