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Все про:Іран (455) розслідування (1623) літак (782) Бутусов Юрій (1209)

 В Україну прибув керівник комісії з розслідування аварії "Боїнга" МАУ Організації цивільної авіації Ірану Резаєфар

У Києві розпочали роботу офіційні особи Ірану, відповідальні за розслідування нападу на український "Боїнг". Це важливе просування у встановленні справедливості і відповідальності Ірану за загибель наших людей і нашого літака.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Вчора до України прибули міністр доріг і містобудування Есламі, чиновники МЗС Ірану. Це політична частина делегації, завдання якої визначити формат переговорів з МЗС України щодо врегулювання міжнародно-правових питань", - зазначає він.

"Сьогодні прибув в Україну і розпочав роботу глава технічної делегації, керівник комісії з розслідування загибелі "Боїнгу" Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар", - додав журналіст.

"Його завдання - верифікувати обладнання в Україні для проведення дешифрування чорних ящиків. У разі підтвердження можливостей України з дешифрування записів, Іран передасть їх нам, або передасть до Франції, оскільки в самому Ірані техніки і фахівців з чорних скриньок "Боїнга" немає", - пояснив Бутусов.

За його даними, з боку України роботою керує Рада з національної безпеки і оборони при президенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок

"Раніше візит іранських фахівців неодноразово зривався, але їх прибуття в Україну - значний поступ у врегулюванні проблеми. За правилами Чиказької конвенції Іран не зобов'язаний передавати чорні скриньки кому-небудь, переговори про це і подальша передача чорної скриньки на розшифровку в Україні буде важливою подією, прецедентом у своєму роді", - акцентував він.

"На цей момент можна констатувати, що інформаційний і політичний тиск на керівництво Ірану в Україні, у світі і в самому Ірані приносить свої результати. Втім, справу не закінчено. І ми ще будемо писати про відповідальність тих, хто вбив наших громадян", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170954
 
 
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Вы там, внимательнее смотрите за этими бородатыми махмудами, а то не досчитаетесь нескольких ТВЭЛов. В Украину прибыл руководитель комиссии по расследованию крушения "Боинга" МАУ Организации гражданской авиации Ирана Резайефар - Цензор.НЕТ 9380
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аааа, это вы так тонко потроллил.... сразу не понял даже. тонкота - как хвост у кота. заценил.
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У "Блазня" з блазенятами" - "пруха"......... Чумадан з долярами привезли, щоб вони в ООН мовчали...
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