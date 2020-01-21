 В Україну прибув керівник комісії з розслідування аварії "Боїнга" МАУ Організації цивільної авіації Ірану Резаєфар

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ.

"Вчора до України прибули міністр доріг і містобудування Есламі, чиновники МЗС Ірану. Це політична частина делегації, завдання якої визначити формат переговорів з МЗС України щодо врегулювання міжнародно-правових питань", - зазначає він.

"Сьогодні прибув в Україну і розпочав роботу глава технічної делегації, керівник комісії з розслідування загибелі "Боїнгу" Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар", - додав журналіст.

"Його завдання - верифікувати обладнання в Україні для проведення дешифрування чорних ящиків. У разі підтвердження можливостей України з дешифрування записів, Іран передасть їх нам, або передасть до Франції, оскільки в самому Ірані техніки і фахівців з чорних скриньок "Боїнга" немає", - пояснив Бутусов.

За його даними, з боку України роботою керує Рада з національної безпеки і оборони при президенті.

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"Раніше візит іранських фахівців неодноразово зривався, але їх прибуття в Україну - значний поступ у врегулюванні проблеми. За правилами Чиказької конвенції Іран не зобов'язаний передавати чорні скриньки кому-небудь, переговори про це і подальша передача чорної скриньки на розшифровку в Україні буде важливою подією, прецедентом у своєму роді", - акцентував він.

"На цей момент можна констатувати, що інформаційний і політичний тиск на керівництво Ірану в Україні, у світі і в самому Ірані приносить свої результати. Втім, справу не закінчено. І ми ще будемо писати про відповідальність тих, хто вбив наших громадян", - резюмував Бутусов.