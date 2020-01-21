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 Події, За кордоном
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 Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок

Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок збитого українського літака в Тегерані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Al Arabiya, про це йдеться у другій доповіді про авіакатастрофу від Організації цивільної авіації Ірану.

Зазначається, що у Тегерана немає необхідного обладнання для розшифровки інформації з чорних скриньок, встановлених на моделях лайнера Boeing 737.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Boeing МАУ збили дві ракети малої дальності, - другий звіт влади Ірану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170952
 
 
 Топ коментарі
 
скорее всего не ирану нужно а вонючим кацапам - чтоб замести следы этого и предыдущего преступления
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По какому праву, интересно?! Мало того, что они сбили, так еще и сами будут расшифровывать?
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А что тут дивного?!
Они поняли, что отвертеться не получится - признали. Но отдавать ящики как не хотели, так и не хотят (возможно, там есть еще что-то что пытаются скрыть).
Отдать ящики - увеличить попандос
Не отдавать - так же увеличить попандос и глупо выглядеть, поскольку уже признали вину
Поэтому приняли решение - не отдавать, но типа расшифровать самостоятельно и выдать только нужную инфу объявив остальные данные утраченными (они уже подстраховались и заранее объявили, что ящики сильно повреждены и часть данных утрачена).
Думаю в этом направлении их надоумили кацапы имеющие опыт с самолетом Качинского...

А оборудование думаю им не дадут. Оборудование для расшифровки обычно имеется только у производителей самолетов - это гарантирует, что данные с датчиков пишутся правильно и что они не будут подделаны для обвинения производителя....Поэтому такое оборудование не продают и никому не дают (протоколы шифрования и все такое....)
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По какому праву, интересно?! Мало того, что они сбили, так еще и сами будут расшифровывать?
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В Ірані порушена справа і проводиться внутрішнє розслідування. Питання в іншому: спочатку Іран навідріз відмовився співпрацювати з США у цій справі, а тут - просить. Дивина.
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А что тут дивного?!
Они поняли, что отвертеться не получится - признали. Но отдавать ящики как не хотели, так и не хотят (возможно, там есть еще что-то что пытаются скрыть).
Отдать ящики - увеличить попандос
Не отдавать - так же увеличить попандос и глупо выглядеть, поскольку уже признали вину
Поэтому приняли решение - не отдавать, но типа расшифровать самостоятельно и выдать только нужную инфу объявив остальные данные утраченными (они уже подстраховались и заранее объявили, что ящики сильно повреждены и часть данных утрачена).
Думаю в этом направлении их надоумили кацапы имеющие опыт с самолетом Качинского...

А оборудование думаю им не дадут. Оборудование для расшифровки обычно имеется только у производителей самолетов - это гарантирует, что данные с датчиков пишутся правильно и что они не будут подделаны для обвинения производителя....Поэтому такое оборудование не продают и никому не дают (протоколы шифрования и все такое....)
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ничего они еще не знают. они просто хотят сами узнать без свидетелей и сделать нужньіе шаги если там не в их пользу.
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самолет и черные ящики принадлежат Украине,но с нашим МИД им еще и заплатят за причиненное неудобство
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По праву более сильного руководства страны.
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Щоб кацапи одразу на місці могли "розшифрувати"...
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Не только для этого, а еще для того, чтобы кацапы получили протоколы шифрования и в дальнейшем (следующих катастрофах) могли куралесить например пририсовав там украинский перехватчик. Про перехватчик, я конечно утрирую - но зная протоколы шифрования, они смогут сбивать самолеты , перезаливать показания приборов, нарисовав например пожар двигателя и отказ систем....
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Есть сомнения. Если способы шифрования одинаковы у производителей самолётов Франции и США,то понятно обращение к ним.Если нет,то непонятно.А у Украины есть ли такое оборудование?Или только самолётов своих производителей?А у РФ?А как поляки изучали Ту 154?
Много вопросов
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Сбить они могут, а расшифровать нет.... Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок - Цензор.НЕТ 2614
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скорее всего не ирану нужно а вонючим кацапам - чтоб замести следы этого и предыдущего преступления
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Кацапы до сих пор не отдали полякам самолёт...
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......все "телодвижения" ирана УКАЗЫВАЕТ на СПЕЦИАЛЬНУЮ ЗАКАЗНУЮ акцию !!!!((((
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Як ви не розумієте, що до цього причетна Росія.
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Там нічого розшифровувати. Все сталось миттєво. Всьо.
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там щось все ж може бути. і це щось іранці хочуть сами побачити і почути, без свідків, щоб у разі необхідності придумати кращий варіант для суспільства.
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Літак є власністю України та її територією (за міжнародним правом перебування на борту судна чи літака=перебування на території держави, де це морське чи повітряне судно зареєстровано). Відповідно і чорні скриньки - теж власність України!

А Іран веде себе, як вередлива баришня: вчора каже, що віддасть скриньки, сьогодні - що сам розшифровуватиме...
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Иран ведет себя так как считает наилучшим способом в данный момент. Вчера считали ( или им подсказали) что лучше отдать и они собирались отдать, а сегодня им сказали что лучше придержать. И какой то смешной клоун с которым нариду весело им совсем не указ отдавать или нет.
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А может кто по простому объяснить, а что дадут эти расшифровки? Вроде уже все ясно, самолет сбили. Случайно или нет, это вряд ли когда узнаем.
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ну если б их вообще не бьіло то и вопросов бьі не бьіло.
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Как китайцы С-300 испытывали. Перед просмотром освободите место под столом... для себя. Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок - Цензор.НЕТ 5949
https://twitter.com/i/status/1218923305727594501
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"Та щас" (сейчас). "А может Вам ещё от мёртвого осла уши ?"
Передайте ящики на исследование в страну, у которой достаточно технических возможностей и которая не будет выглядеть предубеждённой (ну то есть не в США или россию, а, скажем, Францию, Германию или Японию).
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Франция и Германия выглядят очень непредубежденными)))
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А нафига иранцам уши нашего поцЗЕдента Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок - Цензор.НЕТ 7985
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Думаю,що іранці з самого початку відмовлялись віддавати,"чорні скриньки" а наша клоунівська пропаганда кожний день ****** нам свою "бурхливу" діяльність . Хоче показати,"які ми розумні" Вже всі зрозуміли в світі, що при владі України лохі і сцикуни,всі витирають ноги. При Порошенко,ні одне питання не вірішувалось без України, і всі такі намагання зразу відсікались. Вибрали зрадників і гопників--хавайте це лайно.
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А что эти чоно-оранжевые ящики нового скажут?Ведь самолет из заявленой в 2600 метров высоты не падает за одну секунду а связь из аеропортом пропала то мгновенно тоесть был взрыв.А если бы был взрыв из нутри то выход осколков проламывался наружу а не внутрь.
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Молоток і сокира не підходить. Дивно. Дикуни довбані. Людей загубили.
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