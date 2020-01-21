 Іран просить у США і Франції обладнання для розшифровки чорних скриньок

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Al Arabiya, про це йдеться у другій доповіді про авіакатастрофу від Організації цивільної авіації Ірану.
Зазначається, що у Тегерана немає необхідного обладнання для розшифровки інформації з чорних скриньок, встановлених на моделях лайнера Boeing 737.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Они поняли, что отвертеться не получится - признали. Но отдавать ящики как не хотели, так и не хотят (возможно, там есть еще что-то что пытаются скрыть).
Отдать ящики - увеличить попандос
Не отдавать - так же увеличить попандос и глупо выглядеть, поскольку уже признали вину
Поэтому приняли решение - не отдавать, но типа расшифровать самостоятельно и выдать только нужную инфу объявив остальные данные утраченными (они уже подстраховались и заранее объявили, что ящики сильно повреждены и часть данных утрачена).
Думаю в этом направлении их надоумили кацапы имеющие опыт с самолетом Качинского...
А оборудование думаю им не дадут. Оборудование для расшифровки обычно имеется только у производителей самолетов - это гарантирует, что данные с датчиков пишутся правильно и что они не будут подделаны для обвинения производителя....Поэтому такое оборудование не продают и никому не дают (протоколы шифрования и все такое....)
Много вопросов
А Іран веде себе, як вередлива баришня: вчора каже, що віддасть скриньки, сьогодні - що сам розшифровуватиме...
https://twitter.com/i/status/1218923305727594501
Передайте ящики на исследование в страну, у которой достаточно технических возможностей и которая не будет выглядеть предубеждённой (ну то есть не в США или россию, а, скажем, Францию, Германию или Японию).