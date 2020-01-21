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Все про:Білорусь (864) нафта (112) Росія (14972)

 Білорусь почала закуповувати нафту в Норвегії

Не домовившись із Москвою про ціну на нафту, Білорусь знайшла в особі Норвегії альтернативного постачальника.

Білоруська нафтова компанія БНК в січні купить партію норвезької нафти, що видобувається на родовищі Johan Sverdrup. Норвезька нафта буде доставлена ​​до Білорусі через литовський порт Клайпеда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

Очікується, що норвезький танкер Breiviken, навантажений 80 000 тонн нафти, прибуде в Клайпеду 22 січня. Звідти нафту буде доставлено ​​до Новополоцького НПЗ ( "Нафтан") залізницею. За відомостями агентства Reuters, після отримання першої партії палива білоруська сторона збирається продовжувати переговори про подальші постачання.

Водночас білоруське онлайн-видання Tut.by пише, що залізничні поставки нафти з Клайпеди в напрямку Новполоцького НПЗ обійдуться Мінську приблизно в 20 доларів за тонну, що значно дорожче транспортування палива по нафтопроводах.

Імовірно, продавцем нафти виступила французька компанія Total. На момент публікації матеріалу DW представники цієї компанії, однак, ніяк не прокоментували відповідний запит журналістів.

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Угода була укладена на тлі розбіжностей між Москвою і Мінськом з питання ціни на енергоносії, через які Росія на початку січня припинила поставки нафти в Білорусь.

Влада в Мінську терміново шукає постачальників нафти на тлі припинення імпорту з Росії. Білорусь без неї довго не виживе, але без російської нафти вона і не залишиться, запевнили експерти. (17.01.2020)

Білорусь імпортує щорічно 23-24 мільйони тонн російської нафти за загального обсягу експорту РФ в 250 мільйонів тонн. До 6 мільйонів, за оцінками експертів, йдуть на потреби білоруської економіки, решта - на переробку і перепродаж на міжнародних ринках.

Розробка нафтового родовища Johan Sverdrup почалася в Норвегії 7 січня. У його офіційному відкритті брала участь прем'єр-міністр країни Ерна Сульберг. Як зазначає агентство Reuters, нафта, що видобувається на родовищі Johan Sverdrup порівнянна за якістю з російською маркою експортної нафтової суміші Urals ("Юралс").

З 1 січня 2020 року Росія припинила постачати Білорусі нафту, вказавши як формальну причину відсутність контрактів між білоруською стороною і російськими держкомпаніями "Роснефть" і "Газпром нефть".

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Причиною розбіжностей стали також вимоги Білорусі про зниження компенсацій у зв'язку з російським податковим маневром у нафтовій галузі, в результаті якого білоруські НПЗ зазнали суттєвих втрат. Влада в Мінську підкреслює, що Білорусь - важливий для Росії споживач: на неї припадає приблизно 10 відсотків російського експорту нафти.

У вівторок, 14 січня, перший віцепрем'єр Білорусі Дмитро Крутий заявив, що Білорусь розіслала комерційні пропозиції про купівлю нею нафти підприємствам України, Польщі, країн Балтії, Казахстану та Азербайджану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170946
 
   
 Топ коментарі
 
-Ой, это не спина!
-Так это и не нож. Беларусь начала закупать нефть в Норвегии - Цензор.НЕТ 148
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Интересно, когда орки объявят белорусов бульбофошыстами и попрут ли творить Витебскую наротную риспуплику?
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Оце так поворот: встромили, ще й провернули!
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Прям стесняюсь даже спросить на форуме. Откуда нефть взялась....... нам тут 5 лет пели, что нефти в Европе для нас нет и мы только кацапскую берем прям на границе. И откуда Батька ее надыбал там. Білорусь почала закуповувати нафту в Норвегії - Цензор.НЕТ 889
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Всё началось с гомельских креветок. Беларусь начала закупать нефть в Норвегии - Цензор.НЕТ 3579
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Норвегия та еще кацапия.... но посмотрим и удачи!
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Ну Вы и сравнили кацапию с Норвегией))))
Нам бы в Украине так жить как в Норвегии)))
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Первое место в мире до недавнего по уровню жизни.
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Tam necego i sravnivat na 100 let ruskije otstali ot Norvegiji kak minimum.Norvegiji sredniaja zarplata jest 5225 dolarov v rosiji 300 dolarov. Білорусь почала закуповувати нафту в Норвегії - Цензор.НЕТ 5590
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Norvegiji pensija jest 2250 dolarov v rosije 99 dolarov.Norvegiji kazdi celovek polucajet ot pribyli gaza i nefti na ciot dengi takze
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V norvegiji pensionery mogut pojexat na otdyx,mogut zajti restorani ili kupit sto to dorogoje,v rosije rojutisia v musornix *******
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Ну как говорится, ПОНЕСЛАСЬ) ********* вперде
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Интересно, когда орки объявят белорусов бульбофошыстами и попрут ли творить Витебскую наротную риспуплику?
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Бацька делает ***** мигрень, а надо бы делать инфаркт.
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Do 3 mln mozno postavit v Belorus cerez ********** terminal,tam ecio dlia sebia 10mln zakupajem.Mozno i zyzeni i gaz postavliat no eto budet malo dlia Belorus tam dopustim 2miliarda kub metrov budet malo
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Да, поздно бацька задергался, раньше надо было с Литвой и Польшей договариваться. Может к этому времени специально для Белоруссии подготовили бы резервы для перекачки...
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Ну держись,Батька!.. Получишь по сусалам от братов, фашизд!
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23-24 млн.тонн импортирует, а тут 80 тыс.тонн всего, да и выходит изрядно дороже, чем по нефтепроводу... Попал лука как кур в ощип.
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Sama neft netu doroze cem ruskaja no transportirovka stojit deneg.
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Так ти перед ваєш за Луку, чи за кацапів? 😏
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Я за Украину, правда соеватке это объяснять... А с лукой просто констатирую факт, гоплык по-маленьку ему наступает.
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Що, треба пояснювати, що ти за Україну? Ну, так, ну так, без пояснення не видно.
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ВСУ походу будут еще и Бацьку защищать от "братьев". И это норм. со стратегической стороны, но там надо будет поддержка со стороны "ихтожетамнет" беспилотников и Ф-35. Выбить 20-30 де.генералов Рашки, она и откатится как всегда было. А ВСУ зачистят от гноя Беларусь(тогда она станет реально не Балорашкой а Баларусью, или даже вернет название оригинальное свое)
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Мда, батенька, вот только чужих чистильщиков здесь не хватало.
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Кто бы сомневался..., вы хоть завтра готовы встать в коленно- локтевую перед ******. Такие же терпилы, как и кацапня.
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Це з тих сябрів що не пишається перемогою ВКЛ над московіитами під Оршею, йому до вподоби спалені московитами міста ВКЛ.
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ты там знаешь кто чем пишается. но маргиналов чужих нам точно не надо, своих при случае повылазит из нор.
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Нет, ребята, вы все делаете правильно для себя иразбирайтесь сами со своими чи барыгами, чи кловунами, даже можете советы давать, но лезть со своим уставом сюда не надо, балаклавщиков тут только не хватало.
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Супер! Накінець і для кацапів енергоносії починають бути просто товаром, а не зброєю для шантажу. Раджу продовжувати в тому ж дусі.
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Это только дебильная Украина не ищет альтернативных источников нефти и газа.
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мдя, исходя из цен в норвегии это наверное золотая нефть получится для луки
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В то же время белорусское онлайн-издание Tut.by пишет, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды в направлении Новполоцкого НПЗ обойдется Минску примерно в 20 долларов за тонну, что значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам. Источник: https://censor.net.ua/n3170946
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По нафтопроводу десь 12 дол за тону, тобто за 8 дол ніхто не буде зупиняти НПЗ.
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Да дело не в цене а в том что бацько кинул кацапов.
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Зміною Конституції РФ Путін збирається скасувати Біловезькі угоди та повернути СРСР

Після цього Москва пред'явить Заходу, що вже вони "законно" можуть розправлятися з країнами колишнього СРСР як їм заманеться.
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дай Бог, чтобы этот шаг Белоруссии стал первым и решительным шагом в отрыве от кацапстана...
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В рабсєє падає видобуток нафти (це спеціалісти прогнозували ще в 90-і). Пріоритет виконання контрактів з ЄС, а сябри по залишковому принципу. Після 2025 р рабсія почне купувати нафту. Падіння видобутку газу почнеться після 2030 р.
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как бы рашист не начал мутняки абхазо -осетино -крымcко -ордловские и у сябров ...??
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всем, кто смеется с ситуацией в Белорусси рекомендую подумать о себе - как бы нам не пришлось плакать когда будем заправляться белорусским бензином!
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Одним из вариантов сохранения власти в своих руках для окурка, был,стать во главе объединенного государства рфия-Беларусь! Видать,что-то пошло не так,раз пошли терки.
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Куда подевалось зелебенино говноферма,которая гонялась за белорусами по цензору и требовало их заблокировать?
Разве поссорить украинцев с их настоящими союзниками это не цель кремля?
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Вряд ли Лукашенко купит у Норвегии все 6 миллионов тонн нефти на нужды белорусской экономики. Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа. Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз." Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год. Без московских дотаций вряд ли Беларусь выдержала бы такой псевдосоциалистический уровень жизни"/14.11.19 20:59 "Беларусь, КНДР, Сербия, Сирия", - миссия Украины в ООН опубликовала список стран, голосовавших против резолюции по Крыму
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Послать Х*йло в персональный эксклюзивный эротический тур, дорого стоит, но зато приятно.
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