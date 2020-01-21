 Зеленський відвідає з дводенним робочим візитом Ізраїль, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц", - йдеться в повідомленні.

Програмою візиту також передбачені переговори Президента України з керівництвом Держави Ізраїль та зустріч із представниками ізраїльських ділових кіл.

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