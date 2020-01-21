 Зеленський відвідає з дводенним робочим візитом Ізраїль, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц", - йдеться в повідомленні.
Програмою візиту також передбачені переговори Президента України з керівництвом Держави Ізраїль та зустріч із представниками ізраїльських ділових кіл.
Зєлю геть. Дострокові.
Если поглубже копнуть - Европа, все остальные континенты начинаются на "А".
География библейских мест
https://www.youtube.com/watch?v=DBFxdE2VVew
22 год ·
Володимир Зеленський поїде на Світовий форум Голокосту в Ізраїлі 22-23 січня.
Попри те, що йому там навіть слова не дадуть, хоча, як зауважує сам Зеленський, «кожен четвертий з євреїв, що загинули під час Голокосту, був українцем».
Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Керівнику держави-правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, який разом з Гітлером розпочав Другу світову війну.
Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився.
Такий формат запрошення президента України ізраїльською стороною, яка дедалі більше заграє з Москвою - приниження нашої держави, зневага до пам'яті мільйонів українських євреїв - жертв Голокосту і внеску українського народу в перемогу над нацизмом.
Поведінка Зеленського разюче відрізняється від дій президента сусідньої Польщі Анджея Дуди, який публічно відмовився їхати до Єрусалиму саме через такий формат запрошення. Тому що для Дуди важливо не тільки, «щоб вулиця була заасфальтована», для нього є різниця, коли йдеться про національну гідність і національні інтереси Польщі.
Мені соромно за президента України, який, з одного боку, проігнорував жалобні заходи в Бабиному Яру, а з іншого - в День Соборності України їде побути в масовці у Путіна в Ізраїль. Що далі?
Поїде до Москви 9 травня, щоб постояти поруч із Путіним і привітати з трибуни мавзолея Леніна російську армію?
Или дома работы нет? Впрочем по Оманам шастать за мой счёт, и страну продавать, это для него приятнее, чем реально работать президентом.
Сын украинца женится на дочке еврея. Отцы планируют свадьбу. Украинец мечтательно так говорит:
- Породнимся, сосед! А если еще на вашу мацу положить кусок сала…
Еврей (обеспокоенно):
- Так ведь получится засаленная маца!
Украинец опомнился:
- Та ни, замацане сало…
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
·19 ч
Нагадування для Володимир Зеленський: Ізраїль створили «конфліктні герої».
ибо это какая-то реальная.... ну, оккультизм получается - только подсчет происшествий после визита нашего горанта(но чего?) стран-принимателей, получается весьма внушительным.
Даже Антиколорадос чуть не обосрался и выложил статью о "Бедоносце". А на Израиль - едь, а после на Рашку(и не возвращайся)!
кто любит пранки - https://www.youtube.com/watch?v=rjNOOWOgWqY
отлично троллят ВК.
http://utimes.pitt.edu/news/pitt-associate-professor?fbclid=IwAR2vogurvQnyDtzP8X5J9Su1jqMZg0X9yZ6rOkMOGuT3Be5qT803y8faZyU
Зачистку территории похоже будут проводить активнее.
Шут тонко чувствует грань которую переступать нельзя...
Пряма мова: "Зараз моя зарплата на руки в середньому становить 36 тис. Грн, це на 10 тис. Грн менше, ніж я отримувала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. У мене є власне житло, службовий автомобіль , у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молодої людини, який повинен думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсії, то безперечно цього не вистачить ...
Також у мене зараз немає сім'ї. У якийсь момент я захочу дитини, а на таку зарплату я його не зможу утримувати. Я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде мене утримувати, я повинна сама отримувати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплату, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати ".Зенелоху теж зарплати не вистачає, поїде в Ізраїлі премію отримувати.
А українцям утримувати дітей і сім'ї і 4720 достатньо?
Понедельник, по заветам Стругацких, начался в субботу, когда в Сети продолжило бурно полыхать от той циничной показухи, что устроила чумная ЗЕлёная Бубочка на трупах наших погибших в сбитом Ираном "Боинге".
Напомню, что изначально, в попытке отмазать своих раша-подельников, чьей ракетой и был сбит украинский самолет, зеленые власти завели уголовное дело на летчиков (!), и только после давления Канады, после признания Ирана, нехотя согласились с тем, что летчики не виноваты.
Но это не помешало Гидранту попиариться на их телах, когда был перекрыт проезд к Борисполю (у тебя вылет? На....й иди, тут Бубочка кино снимает, не видишь что ле?), когда трагичные официальные ***** в ряд стояли и выдавливали из себя табельные слезы.
* Но рейтингу бубочки не помогли ни показушная трагедия, ни очередное маски-шоу с задействованием тяжелой техники (я серьезно сейчас - в Херсоне на БТРах приехали обыски проводить - не поверите - по делу Катерины Гандзюк!).
От Полшестого упорно продолжают требовать ответов на вопросы - что он делал в Омане, и с кем там встречался. Полшестого так же упорно молчит. Так же упорно продолжает обсераться Пристайко, который решил развестиинтригу и заявил, что «мы вам всьо за Оман поясним. Потом. Когда-нибудь. Может быть. И поможет нам в этом наше посольство в Омане». Угу. Вот только и тут ему порохоботы, походу, в штаны насрали, потому что в Омане нет нашего посольства!
* И тут новая беда подвалила! Как вы помните, в заполошной попытке скрыть явление Бубочки в Омане, его истеричное тупо.....дие на должности пресс-секретутки, заявило буквами по официальному аккаунту, что Бубочка, мол, за свои кровные полетел в Оман на деловые встречи. Порохоботы, конечно, поржали, но на то мы и порохоботы, чтоб не просто ржать, а обоснованно глумиццо. И вот сейчас обосновано, обложившись документами и нормативами, хотелось бы узнать: так что там с декларацией, а, бубочка ты наша работящая?
Небольшой ликбез.
Если ты, чувак, летел за свои, то согласно правилам, должен в течение 10 дней отразить траты в Декларации (если они превышают 50 прожиточных минимумов). А иначе ты - коррупционер, поздравляем. Нардепы здорового человека (из партии ЕС которые) уже пишут запросы в соответствующие органы, даже не сомневайтесь. Будет интересно, какой напор мочи в глаза в этот раз изберут наши ручные прокуроры и не менее карманные антикоррупционеры, оборудованные почетной медалью за почетную коррупцию.
* Днём пришло подтверждение, что Владимир-Бедоносец таки поедет и на форум в Давос, и на памятные мероприятия по Холокосту в Израиль. Зная карму нашего Ослика апокалипсиса, хочется в очередной раз напомнить и Швейцарии, и Израилю, что от стихийных бедствий после визита Зеленского, удалось откупиться только Эстонии.
Рекомендуем вам сходить в личку к Керсти Кальюлайд и уточнить у неё, какие заклятья она использовала.
Бо Оман вон решил, что пропетляет, но у них тут же, в пустыне, снегопады и наводнение случились.
* Показушно оставленный на должности премьер-самокатчик разговорился, как перед смертью. Взял, и прямо словами через рот подтвердил, что основной упор в этом году делается на децентрализацию, чтобы потом можно было правильно провести местные выборы.
Спросите, в чем же тут зрада? Ведь децентрализация - это детище Порошенко, это хорошо. Да, хорошо. Было, пока чумная бубочка туда свои кривые ручонки не всунул и не изменил саму идею в удобную своему кремлевскому кумиру сторону. Вы должны помнить этот скандал, когда законопроект вносился, менялся на коленке, потом оказалось их два и все разные, потом гидрант писал письма мелким почерком, и так бы прокатило все тышком-нышком, если б на защиту нашей государственности снова не встали из-за рубежа - с Канады и Германии - и проект срочно убрали, пока все не вчитались в него внимательно.
* Но вот этого камингаута с заявлением о том, что приоритет - не НАТО и не ЕС, а раздел Украины на княжества во славу ***** - премьер-самокатчику было мало, и он вышел в народ на фейсбуке, сообщить им, что платёжки за тепло прямо взяли и снизились на 30%.
Ему в комментариях неравнодушные граждане тут же натыкали х.....в за воротник, да не просто так натыкали, а с картинками «было - стало», где счета выросли, а не снизились. Премьер сохранял дипломатическое молчание и просто банил неугодных и несогласных с общей политикой партии о том, что «белое - это черное, война - это мир, а выросли - это снизились».
* С экономикой стабильно трындец, несмотря на все усилия танцора самбы на должности министра экономики, изображающего недюжинное воодушевление, глядя на перевернутые графики.
Вон и Блумберг уже равнодушно отмечает, что за год Украина сползла в рейтинге инновационных экономик.
Если раньше, при "барыгах", росла, то при наридно-зеленой власти клоунов и пи......сов - закономерно падает.
Прямо удивительно, почему, правда?
И ДержкомСтат не верит в всеобщую эпоху благоденствия, наступившую в прошлом апреле, как уверяли зеленые бигборды, а злорадно рапортует о том, что только за декабрь (!) количество только официально (!!) зарегистрированных безработных увеличилось на 15%.
* И на фронте продолжается ад: каждый день есть раненые, а через день - погибшие. За 20 дней января этого года погибло уже больше людей, чем за весь январь прошлого года.
А впереди - еще десять дней месяца, а впереди еще новые и новые оголенные участки фронта, называемые «разведением войск».
Но погибших защитников не встречают кортежами, не перекрывают ради них улицы, и ни одно официальное е@ало не становится в рядочек, чтобы показушно "посочувствовать".
Оно может и к лучшему - ни к чему погибшим бойцам их реестровые показушные е@ала.
Если б эти ...ляди еще не предавали их в целом, вообще было б хорошо.
Но вы держитесь, хунта. Если не мы, то кто?
А.Комарова
А Зе там не свой - слово в паспорте не значит ничего.
супругиБени!
Зюзик вместо голубиной почты шуршит-то по Оманах,то по Израилях
- З кінця травня 1940 до січня 1945 використовувався як нацистський концтабір;
- З січня 1945 до кінця 1949 року використовувався як радянський концтабір.
Кстати, лети через Иран.