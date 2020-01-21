 Австрія не буде лобістом російських інтересів у Європі: вони розуміють ситуацію, в якій зараз Україна, - посол Щерба

Про це дипломат заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Не думаю, що Австрія буде лобістом російських інтересів", - заявив Щерба, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати, що Австрія опиниться серед головних лобістів у Європі у питанні скасування антиросійських санкцій.
Посол звернув увагу на те, що в коаліційній угоді нового австрійського уряду "прозвучала зацікавленість Австрії у зближенні між Україною та Європейським Союзом": "Було чітко сказано, що Україна є важливою. І ще принциповий момент: у ключовому для нас питанні санкцій проти РФ Австрія залишатиметься в мейнстрімі європейської політики".
Також очільник української дипустанови в Австрії поділився своїм враженням від спілкування в минулому з австрійськими "Зеленими", які увійшли до нового коаліційного уряду на чолі з лідером "Австрійської народної партії" Себастіаном Курцем.
"Моє враження таке: вони прагматики, чесні й дуже щирі у своїх прагненнях як захисту прав тварин, так і захисту довкілля. Це з одного боку, а з іншого – вони розуміють ситуацію, в якій наша держава перебуває. Я думаю, ми будемо з ними добре працювати", - заявив він.
10 апреля 1938 года в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08 % жителей, в Австрии - 99,75 %.
"Было ясно, что большинство австрийцев, которые 13 марта сказали бы «да» Шушнигу, 10 апреля скажут «да» Гитлеру. Многие из них верили, что прочный союз с Германией, даже нацистской, желателен и неизбежен для Австрии, что Австрия <…> не сможет долго существовать сама по себе, что она способна выжить только в составе германского рейха. Кроме приверженцев подобной точки зрения были и ярые нацисты - безработные или имеющие работу, число которых в стране непрерывно росло. Их привлекала возможность поправить своё положение. Многие католики <…> были привлечены широко публиковавшимся заявлением кардинала Иннитцера, в котором он приветствовал приход нацистов в Австрию и призывал голосовать за аншлюс".
Ощущение, что читаешь про донбасский адиннарот.
"Никогда такого не было, и вот опять..."