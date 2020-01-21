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 Політика України, За кордоном
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Все про:Австрія (209) Росія (14972) санкції (2460) Щерба (35) Курц (68)

 Австрія не буде лобістом російських інтересів у Європі: вони розуміють ситуацію, в якій зараз Україна, - посол Щерба

Посол України в Австрії Олександр Щерба вважає, що новий уряд Австрії не буде лобістом російських інтересів у Європі.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Не думаю, що Австрія буде лобістом російських інтересів", - заявив Щерба, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати, що Австрія опиниться серед головних лобістів у Європі у питанні скасування антиросійських санкцій.

Посол звернув увагу на те, що в коаліційній угоді нового австрійського уряду "прозвучала зацікавленість Австрії у зближенні між Україною та Європейським Союзом": "Було чітко сказано, що Україна є важливою. І ще принциповий момент: у ключовому для нас питанні санкцій проти РФ Австрія залишатиметься в мейнстрімі європейської політики".

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Також очільник української дипустанови в Австрії поділився своїм враженням від спілкування в минулому з австрійськими "Зеленими", які увійшли до нового коаліційного уряду на чолі з лідером "Австрійської народної партії" Себастіаном Курцем.

"Моє враження таке: вони прагматики, чесні й дуже щирі у своїх прагненнях як захисту прав тварин, так і захисту довкілля. Це з одного боку, а з іншого – вони розуміють ситуацію, в якій наша держава перебуває. Я думаю, ми будемо з ними добре працювати", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170943
 
   
 Топ коментарі
 
Австрия уже давно лоббист Рашки. Если Шмеркель кивает головой в одобрении речей Путина, то за остальных и речи нет.
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Ой ли! Щерба, а ДУМАТЬ НАДО! Хронология событий, последних месяцев, говорит об обратном! Купюры, от кремлевского недомерка, затыкают пасть всем "европейским ценностям"!
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Так чи інакше вони підтримують росію.
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Особливо ситуацію після останніх українських виборів преЗедента.
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Австрия уже давно лоббист Рашки. Если Шмеркель кивает головой в одобрении речей Путина, то за остальных и речи нет.
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Так чи інакше вони підтримують росію.
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питання у тому чи так звані наші посли винагороджують ворогів україни свідомо чи несвідомо
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13 марта 1938 года Гитлер торжественно въехал в Вену. В тот же день был опубликован закон «О воссоединении Австрии с Германской империей», согласно которому Австрия объявлялась «одной из земель Германской империи» и отныне стала называться «Остмарк».
10 апреля 1938 года в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08 % жителей, в Австрии - 99,75 %.
"Было ясно, что большинство австрийцев, которые 13 марта сказали бы «да» Шушнигу, 10 апреля скажут «да» Гитлеру. Многие из них верили, что прочный союз с Германией, даже нацистской, желателен и неизбежен для Австрии, что Австрия <…> не сможет долго существовать сама по себе, что она способна выжить только в составе германского рейха. Кроме приверженцев подобной точки зрения были и ярые нацисты - безработные или имеющие работу, число которых в стране непрерывно росло. Их привлекала возможность поправить своё положение. Многие католики <…> были привлечены широко публиковавшимся заявлением кардинала Иннитцера, в котором он приветствовал приход нацистов в Австрию и призывал голосовать за аншлюс".
Ощущение, что читаешь про донбасский адиннарот.
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Ой ли! Щерба, а ДУМАТЬ НАДО! Хронология событий, последних месяцев, говорит об обратном! Купюры, от кремлевского недомерка, затыкают пасть всем "европейским ценностям"!
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Dva raznyje mnenije pro Avstriju s odnogo i toze samogo celoveka
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А зачем им быть лоббистами?Им плюшки и ништяк от рашки подавай, а насчёт политики они вполне готовы двигаться в общем русле, которое определит Германия, и может, частично, Франция.
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"Не думаю, что Австрия будет лоббистом российских интересов", сказал лоббист рашистских интересов
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Вот блин, всегда была и вдруг не будет?
"Никогда такого не было, и вот опять..."
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