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Все про:Велика Британія (1101) дипломатія (402) Тризуб (4) Пристайко (343)

 "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму

Представник уряду Британії в заяві про внесення малого герба України до антитерористичного посібника британської поліції не дав відповіді на запитання, чи буде тризуб вилучено з нього.

Про це заявило посольство України у Великій Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"І все-таки немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний національний символ і герб України, з Посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз'яснень з британського боку", - зазначило посольство України.

"Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути Посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього", - написав зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми усвідомлюємо і шкодуємо", - уряд Великої Британії про появу тризуба в поліцейському підручнику про радикалів

Чіткої відповіді немає, - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму 01
Чіткої відповіді немає, - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму 02

У заяві уряду Великої Британії не згадується про те, чи буде поліція вилучати образливу для України публікацію з навчальних матеріалів поліції, як того вимагав офіційний Київ. Не йдеться й про те, чи вважає уряд помилкою публікацію малого герба України, тобто тризуба, серед символів екстремістських організацій.

Нагадаємо, раніше поліція Британії внесла тризуб до списку екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії вилучити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170941
 
   
 Топ коментарі
 
Дуже в'яла відповідь та запит української влади.
То вам так і відповіли.
Отак всі будуть витирати о нас ноги.
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да. интересно, есть ли в том пособии вот эта фота?
"Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму - Цензор.НЕТ 2361
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- Сэр, вы обосрались!!!..
- Не может быть!!! Мы великая культурная нация!..
- Но, сэр, из ваших штанов говно течёт!!!
- Нет....... Это проявление индивидуального видения жизни.. А у вас - недостаток толерантности!..
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Дуже в'яла відповідь та запит української влади.
То вам так і відповіли.
Отак всі будуть витирати о нас ноги.
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Да очень вяло потому что советский народ Украины у власти.... вот в Польше интересный опрос был серед украинских заробитчан,которых больше с Донецкой области(бывшая Сталинская обл).вопрос поляков был ... КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К БАНДЕРЕ? Как внуки жителей сталинской области могут относиться к Бадере? "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму - Цензор.НЕТ 4476
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Никак не относятся.
Бандеровское движение зародилось на территории УНР оккупированной Польшей,как движение сопротивления.
На территории оккупированной советами сопротивление было уничтожено голодомором и расстрелами.
Выжили только те кому всеравно под каким памятником.
Поэтому это генетический код выживших.
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Этот генетический код выживших.тянется со времён гетмана Мазепы, когда казачки юго востока Украины сдали Мазепу московско ордынскому Царю Петру 1,России тогда ещё не было
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Смотри фильм польского режисера Ежи Гофмана "Огнем и мечом" там все понятно.
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Если бы такие как ты меньше срали, то и ноги б не вытирали! По таким как ты и страну судят!
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Можно запилить своё Руководство, включить туда фотку какого-нибудь наглицкого гопника с британским гербом, а потом пойти на взаимные уступки...)
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Надо бы "Эскалибур" тоже внести в такой список, нашей стороне то) Тем более он похож на две палки, что равняется игле в ребро веропитекам)
А вообще, это либо такой "троллинг"(за бабло) от британцев, либо они поехавшие. Я тоже могу набить Юнион Джек и поехать в ИГИЛ, и что? Юнион Джек станет символом террористов?
Двуглавого петуха внесите, "союзнички"(проклинаю Сралина, но цитатка к месту)
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да просто англичане думают, что только неадекват может настучать себе татуху в виде герба на спине.
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да. интересно, есть ли в том пособии вот эта фота?
"Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму - Цензор.НЕТ 2361
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Какой из него экстремист?
Это пушечное мясо.

Надо послать в Великобританию запрос.
Если у меня такой же знак в паспорте изображен это экстремизм или нет?
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Ватники то башни танков носят на башке ,то двуглавого бройлера себе на лоб печатают "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму - Цензор.НЕТ 56
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пристайкин.., это твоя прямая обязанность, объяснять европейцам, что к чему . Ты же, жуешь сопли и придумываешь отмазки для вовы оманского. Дилетант , хренов.
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Иран имеет способности объяснять очень доступно.
А у него нет объяснялки.
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потому, что его уровень это начальник канцелярии.., максимум. Набрали дилетантов, по объявлению. От тепер і маємо, що маємо.
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- Сэр, вы обосрались!!!..
- Не может быть!!! Мы великая культурная нация!..
- Но, сэр, из ваших штанов говно течёт!!!
- Нет....... Это проявление индивидуального видения жизни.. А у вас - недостаток толерантности!..
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Чому раніше такого не було, а при зеленій владі є?
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Помніцца тут був Злой пидагог. Вже зарплатня 4000 долярів і подобрішав?
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Там наверно уже выпустили миллион тиражей этой методички. Не выбрасывать же теперь все это в мусор.
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В украинской версии написано "тризуб".
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МИД , обращайтесь с требованиями до тех пор , пока не уберут эти пособия...
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и почему Тризуб не на государственном флаге еще???..революции , Майданы, как был малым гербом-так и остался....
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На мой взгляд это очередной геноцид по национальному признаку устроенный рашей и теперь поддержанный великобританией.
Герб моей страны объявлен экстремистским знаком,а я экстремистом.
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Жду факельного шествия с тризубами и портретом Великого и Ужасного. Мимо британского посольства пройти обязательно. "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму - Цензор.НЕТ 2762
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Специально для дешевых ботов обитающих на цензоре краткий курс государствостроения.

22 Августа 2017, 09:38

22 августа 1992 года президент Украинской народной республики в изгнании Николай Плавьюк на торжественном заседании Верховной Рады по поводу первой годовщины независимости Украины сложил полномочия Государственного центра УНР и провозгласил молодое украинское государство правопреемником УНР, напоминает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".

Складывая полномочия, Николай Плавьюк выполнял постановление Трудового Конгресса УНР 1919 года, которое было подписано председателем Директории Симоном Петлюрой, в котором шла речь о прекращении деятельности ГЦ УНР в случае провозглашения независимости Украинского государства.

24 августа 1992 года, в Мариинском дворце, делегация ГЦ УНР передала украинской власти Грамоту о прекращении деятельности и Заявление о правопреемстве Украины от УНР, клейноды Гетьмана Мазепы и другие государственные атрибуты Республики.

Стоит напомнить, 22 января 1918 года Центральная Рада своим IV универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. 9 февраля 1918 года, в Бресте, был заключен договор между УНР с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, в котором УНР была признана как независимое государство.

После поражения украинского освободительного движения, по результатам Рижского договора 1921 года, территория УНР была аннексирована Польшей и Советской Россией.
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Це Ви до чого?
P.S. Дивлячись на зелене сьогодення, думаю, що шановний Микола Плав'юк поквапився "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму - Цензор.НЕТ 8468
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Европе то украинский язык в Украине не нравится, то трезубец, что дальше???
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Дальше будет третья мировая.
Занимайте зрительную залу согласно заранее купленных билетов.
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Так Порох доріжку уже у Лондонський Суд протоптав, ВВС засудили за брехню. Так і тут треба ... Інакше пусті слова та обіцянки
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Я бы тоже с опаской смотрел, на людей которые на своём теле
накалывают всякие серпы и молоты, сталиных и лениных и гербы всякие. Всё-таки
это признаки паранойи. От таких людей можно ожидать неадекватных действий. Поэтому
я не вижу никакого оскорбления Украинцев. Речь же идёт не о трезубце, как гербе
Украины, а татуировке на коже живого человека. Извиняться как бы и не за что.
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Совсем головушка бо-бо? Поцанутое, ты приравнял украинский герб к сралину?
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Следующий этап, это запретят наш флаг, а потом гимн. А впрочем какая разница, главное чтоб асфальт был, хотя и его нет.
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"Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобран. Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
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Украине надо в этом вопросе кооперироваться с Индией - ведь тризубы Шивы и Вишны тоже тризубы.
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Загалом то дуже доречно . Тільки жаль що цьому найбільше рада москва . Ще один маленький крок до кремлівського стійла . Крок до зміцнення західних кордонів .
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