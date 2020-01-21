 "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму

Про це заявило посольство України у Великій Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"І все-таки немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний національний символ і герб України, з Посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз'яснень з британського боку", - зазначило посольство України.

"Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути Посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього", - написав зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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У заяві уряду Великої Британії не згадується про те, чи буде поліція вилучати образливу для України публікацію з навчальних матеріалів поліції, як того вимагав офіційний Київ. Не йдеться й про те, чи вважає уряд помилкою публікацію малого герба України, тобто тризуба, серед символів екстремістських організацій.

Нагадаємо, раніше поліція Британії внесла тризуб до списку екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії вилучити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".