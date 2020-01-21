 "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму

Про це заявило посольство України у Великій Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"І все-таки немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний національний символ і герб України, з Посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз'яснень з британського боку", - зазначило посольство України.
"Оскільки про це шкодують. Настав час переглянути Посібник, видаливши український тризуб, який не належить до нього", - написав зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
У заяві уряду Великої Британії не згадується про те, чи буде поліція вилучати образливу для України публікацію з навчальних матеріалів поліції, як того вимагав офіційний Київ. Не йдеться й про те, чи вважає уряд помилкою публікацію малого герба України, тобто тризуба, серед символів екстремістських організацій.
Нагадаємо, раніше поліція Британії внесла тризуб до списку екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії вилучити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".
То вам так і відповіли.
Отак всі будуть витирати о нас ноги.
Бандеровское движение зародилось на территории УНР оккупированной Польшей,как движение сопротивления.
На территории оккупированной советами сопротивление было уничтожено голодомором и расстрелами.
Выжили только те кому всеравно под каким памятником.
Поэтому это генетический код выживших.
А вообще, это либо такой "троллинг"(за бабло) от британцев, либо они поехавшие. Я тоже могу набить Юнион Джек и поехать в ИГИЛ, и что? Юнион Джек станет символом террористов?
Двуглавого петуха внесите, "союзнички"(проклинаю Сралина, но цитатка к месту)
Это пушечное мясо.
Надо послать в Великобританию запрос.
Если у меня такой же знак в паспорте изображен это экстремизм или нет?
А у него нет объяснялки.
- Не может быть!!! Мы великая культурная нация!..
- Но, сэр, из ваших штанов говно течёт!!!
- Нет....... Это проявление индивидуального видения жизни.. А у вас - недостаток толерантности!..
Герб моей страны объявлен экстремистским знаком,а я экстремистом.
22 Августа 2017, 09:38
22 августа 1992 года президент Украинской народной республики в изгнании Николай Плавьюк на торжественном заседании Верховной Рады по поводу первой годовщины независимости Украины сложил полномочия Государственного центра УНР и провозгласил молодое украинское государство правопреемником УНР, напоминает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".
Складывая полномочия, Николай Плавьюк выполнял постановление Трудового Конгресса УНР 1919 года, которое было подписано председателем Директории Симоном Петлюрой, в котором шла речь о прекращении деятельности ГЦ УНР в случае провозглашения независимости Украинского государства.
24 августа 1992 года, в Мариинском дворце, делегация ГЦ УНР передала украинской власти Грамоту о прекращении деятельности и Заявление о правопреемстве Украины от УНР, клейноды Гетьмана Мазепы и другие государственные атрибуты Республики.
Стоит напомнить, 22 января 1918 года Центральная Рада своим IV универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. 9 февраля 1918 года, в Бресте, был заключен договор между УНР с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, в котором УНР была признана как независимое государство.
После поражения украинского освободительного движения, по результатам Рижского договора 1921 года, территория УНР была аннексирована Польшей и Советской Россией.
P.S. Дивлячись на зелене сьогодення, думаю, що шановний Микола Плав'юк поквапився
Занимайте зрительную залу согласно заранее купленных билетов.
накалывают всякие серпы и молоты, сталиных и лениных и гербы всякие. Всё-таки
это признаки паранойи. От таких людей можно ожидать неадекватных действий. Поэтому
я не вижу никакого оскорбления Украинцев. Речь же идёт не о трезубце, как гербе
Украины, а татуировке на коже живого человека. Извиняться как бы и не за что.