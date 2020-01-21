 В Австрії дедалі частіше називають "забутою війною" агресію Росії проти України, - посол Щерба

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Одна нація обрала Європу, інша її за це карає. Європейцям вигідно цього не розуміти. У такий спосіб Європа стає вже не предметом цієї війни, а посередником, мостом. На жаль, ми своїми сварками, риторикою, проблемами, поведінкою тільки цементуємо таку ситуацію. Вони дивляться на нас і не бачать у нас "своїх", - заявив він.
Щодо того, як називають війну на сході України в Австрії, посол зазначив, що по-різному: "Хтось – "конфліктом на Донбасі". Хтось – "геополітичним конфліктом". Зараз дедалі більше – "забутою війною".
Щерба додав, що австрійці просто "роблять те, що відповідає їхнім економічним інтересам": "Австрія за останні 20-25 років отримала величезний зиск від добрих стосунків із країнами нашого регіону, насамперед із Росією. Вони хочуть це продовжувати".
Також український посол прокоментував фразу федерального канцлера Австрії Себастіана Курца на тему "кризи в Україні" про те, що мир у Європі "можливий лише з Росією, а не проти неї". "Ця фраза - ключ до австрійського розуміння світу. Замість слова "Росія" тут можна вписати будь-яку іншу країну. Життя покаже, наскільки цей ключ підходить до світових проблем. Поки що він їх не вирішив", - сказав він.
На думку Щерби, австрійці в їхньому сьогоднішньому стані – "це нація, яка може скаржитися на внутрішні проблеми, але у зовнішньому світі шукає конструктив, намагається бачити світлий бік".
"Це стосується й Росії. Світлий бік Росії для них — це культура. Чайковський, Шостакович, та й пересічні росіяни, туристи, знайомі, друзі. Темний, похмурий бік Росії, який очевидний для нас, австрійці або не бачать, або зараховують його до якогось особливого російського шляху, який можна не розуміти, але треба поважати", - зазначив дипломат.
Вы, малороссы, не различаете частного и общего, "частно" можно скорбеть о погибших, но "общее" - показывать, что государство не сломлено и его флаг поднят во время войны.
Когда Порох начинал внешнюю политику Украины в 2014, с нуля, расклад сил против Украины в мире был как 1 к 3м... Никто Украину и не знал, это был аппендикс *********!
Нужно ЗАНИМАТЬСЯ внешней политикой страны и не просто заниматься, а в условиях тяжелой войны, агрессивно и настойчиво продавливать СВОИ интересы, А НЕ СКИГЛИТЬ!
Причем тут команда ЗЕ?
Подавали в ЕСПЧ при порохе,пускай он и платит.
бач, оте гена навіть не змігло собі нік оригінальний придумати.
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Этого "посла", нужно уволить как российского пропагандиста "внутреннего конфликта в Украине". Агент по антиевропейской рекламе и российскому запугиванию должен сидеть в Воронеже а не в посольстве Украины.
Сам в Омане яйца парит на пляже, а украинские воины гибнут на фронте. ЗЕ наживается на войне получая откаты от газовых контрактов и от закупок электроэнергии мародёром Герусом у Ху"ла.
Что, европейцам наша беда больше надо чем нам?
Тому європейці і забувають...
Але українці продовжують гинути.... і всі заплюющують на це очі, навіть колишні патріоти, яким боліла війна, обравши зебіла, уникають фронтових тем, наче втрат там немає.
Всі "дєдивоєвалі" св'яткували, пили шампанське. В аєропорту юніорів збірної росії дехто зустрічав з квітами, вітали з перемогою. Самі ці юніори робили квадратні очі і заявляли звичайно правду що вони програли. "Дєдивоєвалі" з квітами закипали всім залишком своїх мозгів. От така х...ня малята. А ви кажете.
ПС. До речі по Хспорт і у нас цей матч транслювали. Матч був дуууууже цікавий, отримав масу зодоволення.
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.......... Европейцам вообще насрать на Украину и украинцев. И нам нужно на них насрать касательно их интересов. Но мы продолжаем лизоблюдствовать.....Тьху... Как противно. Они нас мокают лицом в дерьмо а мы оборямшись осторожно просим убрать Наш герб с руководства экстремистско террористических символов. Почему в Германии разжиревший после 3 рейха орел не является символом того же нацизма ? Пускай попробуют это им сказать. Но нам можно. Мы достойны такого отношения
Швейцарці попередили замах у Давосі на Вільяма Браудера (це той, хто ініціював санкції по списку Магніцького), викривши російську шпигунську мережу.
РФ - держава-терорист.
К.Волох