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 Політика України
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Все про:Австрія (209) Росія (14972) Донбас (13022) Щерба (35) Курц (68)

 В Австрії дедалі частіше називають "забутою війною" агресію Росії проти України, - посол Щерба

Російська агресія проти України є покаранням країни за її європейський вибір, проте європейцям вигідно цього не розуміти, бо в такий спосіб Європа стає вже "не предметом цієї війни, а посередником".

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Одна нація обрала Європу, інша її за це карає. Європейцям вигідно цього не розуміти. У такий спосіб Європа стає вже не предметом цієї війни, а посередником, мостом. На жаль, ми своїми сварками, риторикою, проблемами, поведінкою тільки цементуємо таку ситуацію. Вони дивляться на нас і не бачать у нас "своїх", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - зашморг на українській ГТС, але Австрія і Німеччина з цим не згодні, - Щерба

Щодо того, як називають війну на сході України в Австрії, посол зазначив, що по-різному: "Хтось – "конфліктом на Донбасі". Хтось – "геополітичним конфліктом". Зараз дедалі більше – "забутою війною".

Щерба додав, що австрійці просто "роблять те, що відповідає їхнім економічним інтересам": "Австрія за останні 20-25 років отримала величезний зиск від добрих стосунків із країнами нашого регіону, насамперед із Росією. Вони хочуть це продовжувати".

Також український посол прокоментував фразу федерального канцлера Австрії Себастіана Курца на тему "кризи в Україні" про те, що мир у Європі "можливий лише з Росією, а не проти неї". "Ця фраза - ключ до австрійського розуміння світу. Замість слова "Росія" тут можна вписати будь-яку іншу країну. Життя покаже, наскільки цей ключ підходить до світових проблем. Поки що він їх не вирішив", - сказав він.

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На думку Щерби, австрійці в їхньому сьогоднішньому стані – "це нація, яка може скаржитися на внутрішні проблеми, але у зовнішньому світі шукає конструктив, намагається бачити світлий бік".

"Це стосується й Росії. Світлий бік Росії для них — це культура. Чайковський, Шостакович, та й пересічні росіяни, туристи, знайомі, друзі. Темний, похмурий бік Росії, який очевидний для нас, австрійці або не бачать, або зараховують його до якогось особливого російського шляху, який можна не розуміти, але треба поважати", - зазначив дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170937
 
   
 Топ коментарі
 
до сих пор понять не могу, как пороху удалось хоть какую-то поддержку и санкции из этих двухстульежопных выдавить!
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А давайте вместо "Австрия" писать "Родина Гитлера", это будет исторически справедливо.
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Потому как война в Украине для них - это как война где то там далеко в Африке. Она их совершенно не касается. максимум - это глубокая озабоченность.
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до сих пор понять не могу, как пороху удалось хоть какую-то поддержку и санкции из этих двухстульежопных выдавить!
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"...одна женщина проезжала" - это уровень дискуссии ?????????????????????
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ну я запомнил просто пост. чуть не обосрался от возмущения правда.... х.з. как найти, просто неохота, не не лгу конечно так как не кацап
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А где там была поддержка? Запрет на продажу оружия в Украину, когда патроны к снайперкам волонтёры окольными путями добывали? Недосанкции, которые на деле могут только насмешить? Выражение озабоченности? СП-2? Это не поддержка.
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А давайте вместо "Австрия" писать "Родина Гитлера", это будет исторически справедливо.
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Щерба, а я читал шо когда кацапы сбили наш ИЛ-76 с солдатами и экипажем над Луганским аэропортом, то как раз в Австрию под посольство приезжала одна блогерша(или просто женщина, в Фейсбуке написала) и флаг не был не то что приспущен, но даже ленточки черной не было на древке. И ты еще хочешь шоб нас уважали в Европе то? Да ты сидеть должен, если не в тюрьме, то на улице точно. Это в мире такого нигде нету. Я х.з. как там за остальные посольства, но закономерно: если у них сбили самолет и посольству побоку, то че я(Австрия например) должен их уважать?
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Малоросс, тогда во время войны должны все флаги спустить и чёрными ленточками подвязать?
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В этом и всё отличие, нас украинцев от кацапов.... По каждому погибшему Герою, надо приспускать флаги на флагштоках и объявлять траур. Но, судя по всему, вас там "батька" так затрахал, что вы перестали понимать очевидные вещи.
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Малоросс, в бой идут с поднятым флагом, а свою квазипатриотическую риторику оставь для малороссов, которые выбрали Монику, а не Верховного главнокомандующего.
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ну, не тобі, йолопе, повчать українців національній гідності.
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нёт, должны у белороссиянинов спросить. че ті лёпишь то? Я тебе за Миколу, ты мне за пригожина
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Малоросс, во время войны государство должно иметь приспущенный флаг с чёрными ленточками когда гибнет один воин или какое-то количество?
Вы, малороссы, не различаете частного и общего, "частно" можно скорбеть о погибших, но "общее" - показывать, что государство не сломлено и его флаг поднят во время войны.
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ну понятно все с тобой. и да, я не скорблю никогда, так как .... "верю в долю", но тебе не понять этого походу, засим откланявшись, как ты там представился, малороссом? А я думал шо литвин
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Малоросс, твои "думы" очень ценны, ты до сих пор "думаешь", что Моника - Верховный главнокомандующий.
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Т.е. сообщить народу, что он борется не за Украину, а за свои похороны?
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Всем, как бы, давно известно тут, что ты дурачок, но зачем же так явно это демонстрировать? Короче, ВЫКЛ.
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Всем? Лишнехромосомное, сообщи сколько "всех" тебе поставят лайки под твоим постом.
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Что вы там вякаете о том, что выгодно или не выгодно европейцам?!
Когда Порох начинал внешнюю политику Украины в 2014, с нуля, расклад сил против Украины в мире был как 1 к 3м... Никто Украину и не знал, это был аппендикс *********!
Нужно ЗАНИМАТЬСЯ внешней политикой страны и не просто заниматься, а в условиях тяжелой войны, агрессивно и настойчиво продавливать СВОИ интересы, А НЕ СКИГЛИТЬ! В Австрии все чаще называют "забытой войной" агрессию России против Украины, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 407
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Да Европе давно уже наплевать на Украину, для них она не имеет никакого значения.
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Антиколорадос ездил в Париж на могилу Петлюры..... увидел там свечку с польским орлом и тишина..... Ну и кто нас уважать то будет? Сами на себя наплевали ведь.
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Потому как война в Украине для них - это как война где то там далеко в Африке. Она их совершенно не касается. максимум - это глубокая озабоченность.
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А по факту на сегодняшний день погибших уже больше чем за прошлый январь .
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Порадіємо черговій перемозі команди ЗЕ!
В Австрии все чаще называют "забытой войной" агрессию России против Украины, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 3318
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Так чего потужный рехвормированый суд так за шесть лет и не вынес ей никакого приговора? Виноват Зеленский?
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А ти за шість років закінчив юридичний, щоб замінити суддів, чи перед монітором просидів на пропірдженому кріселку?
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Можеш знову бігти до Адміна плакатися. В Австрії дедалі частіше називають "забутою війною" агресію Росії проти України, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 1993
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она сидела под следствием но сидела,а Ефремов знаешь такого?тот вышел при зеле и беркут отдали при зеле и много кто еще приехал в Украину при зеле
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Ты видать пустоголовый!
Причем тут команда ЗЕ?
Подавали в ЕСПЧ при порохе,пускай он и платит.
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Та команда ЗЕ в Україні взагалі ні до чого. Так, помилка історії.
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та і адепти в них тупі плагіатори.
бач, оте гена навіть не змігло собі нік оригінальний придумати.
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Полноголовый, она выиграла суд из за того, что в суде ЕСПЧ легко доказала факт содержания под стражей пять лет без вынесения ей приговора. Вот и все.
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Европа просто зарабатывает на конфликте РФ и Украины, причем не плохо зарабатывает! ПОЭТОМУ И ДЕЛАЕТ ВИД ЧТО НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, ПОКА РФ МОЖЕТ ПЛАТИТЬ (ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ СУММЫ) ДО ТЕХ ПОР ЕС БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВИД ЧТО НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!
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До них як до жирафи, а ми це знаємо вже давно.
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мы своими ссорами...Одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает.

==
Этого "посла", нужно уволить как российского пропагандиста "внутреннего конфликта в Украине". Агент по антиевропейской рекламе и российскому запугиванию должен сидеть в Воронеже а не в посольстве Украины.
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Это такая сейчас "глобализация". Всем на всех насрать. Лишь бы зад в тепле да не трогали.Кого-то эта гнилая философия напоминает. Но это пока "русиш ванька" не начал насиловать европейских женщин.
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Скорее наоборот, рузкие бабы, понаехавшие, выжимают из европейцев всё подчистую
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А в чём австрияки не правы? ЗЕ забил на войну, просто надо перестать стрелять.
Сам в Омане яйца парит на пляже, а украинские воины гибнут на фронте. ЗЕ наживается на войне получая откаты от газовых контрактов и от закупок электроэнергии мародёром Герусом у Ху"ла.

Что, европейцам наша беда больше надо чем нам?
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некоторым "украинцам" пох что война,а австрийцы должны за нас ж*пу рвать,так же как и остальные?
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Европейцев наша беда не интересует в принципе, мы хорошо помним "австрийско-мордорский вальс" на свадьбе, который был отнюдь не при Зеленском
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Наша влада не вміє працювати в зовнішній політиці.
Тому європейці і забувають...
Але українці продовжують гинути.... і всі заплюющують на це очі, навіть колишні патріоти, яким боліла війна, обравши зебіла, уникають фронтових тем, наче втрат там немає.
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Я думаю багато хто знає, що в Північній Кореї після завершення ЧС по футболу оголосили свою країну переможцем по всіх каналах ТБ. До чого це я ? Так от перед Новим Роком в Чехії завершився ЧС по хокею серед 20-річних юніорів. В фіналі Канада перемогла Росію. В Росії по центральних каналах в тиху показали матч юніорів 2011-го року, коли росія дійсно перемогла канадців.
Всі "дєдивоєвалі" св'яткували, пили шампанське. В аєропорту юніорів збірної росії дехто зустрічав з квітами, вітали з перемогою. Самі ці юніори робили квадратні очі і заявляли звичайно правду що вони програли. "Дєдивоєвалі" з квітами закипали всім залишком своїх мозгів. От така х...ня малята. А ви кажете.
ПС. До речі по Хспорт і у нас цей матч транслювали. Матч був дуууууже цікавий, отримав масу зодоволення.
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С этой точки зрения стоит пересмотреть 95 квартал, но там внушали, что Украина проигрывает...
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Так ****** * просто *няшка * для європейців !?.. В Австрії дедалі частіше називають "забутою війною" агресію Росії проти України, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 8318
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.В Австрії дедалі частіше називають "забутою війною" агресію Росії проти України, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 7604..
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"Одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает. Европейцам выгодно этого не пониматьИсточник: https://censor.net.ua/n3170937
.......... Европейцам вообще насрать на Украину и украинцев. И нам нужно на них насрать касательно их интересов. Но мы продолжаем лизоблюдствовать.....Тьху... Как противно. Они нас мокают лицом в дерьмо а мы оборямшись осторожно просим убрать Наш герб с руководства экстремистско террористических символов. Почему в Германии разжиревший после 3 рейха орел не является символом того же нацизма ? Пускай попробуют это им сказать. Но нам можно. Мы достойны такого отношения
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Зато нет недостачи в желающих отплясать сидроль с Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович.
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Рашка вляпалася в черговий терористичний скандал у Швейцарії

Швейцарці попередили замах у Давосі на Вільяма Браудера (це той, хто ініціював санкції по списку Магніцького), викривши російську шпигунську мережу.
РФ - держава-терорист.
К.Волох
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,,но лоббистом рашистских интересов Австрия не будет...
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Австрия процветает на коррупционном бабле выводимом туда казнокрадами из Украины и параши. Я вообще уверен, что если из Украины и парашки вдруг прекратится вывод коррупционных денег на Запад у них экономика просядет, начнётся экономический кризис и массовые безпорядки. А Украина и парашка за пол года по уровню жизни догонит Запад.
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У європейців далекоглядності - 0 . А де європейські демократичні цінності ? Коли свою СРАКУ треба прикрити - цінності щезли !!! Вже багато разів, в історії, Європа сувала голову в пісок, коли треба було підтримати Україну. На цей раз, якщо Європа засуне вчергове голову в СРАКУ і не допоможе УКРАЇНІ - рашка обов"язвово цим скористається - нам буде погано, АЛЕ І ЄВРОПА БУДЕ В ТІЙ СРАЦІ В ЯКУ НАМАГАЛАСЬ СХОВАТИСЬ !!!
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