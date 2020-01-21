 "Це неприпустимо в цивілізованому світі", - Дещиця про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.
"Насамперед ми перевіряємо інформацію, яка з’явилася у пресі, і яка відображена в заяві Об’єднання українців у Польщі. Ми залучили до цього генконсульство України в Любліні, на території консульського округу якого є могила на горі Монастир. Ми попросили, щоб генконсульство звернулося до місцевих органів влади перевірило факт і обставини цієї події",- зазначив Дещиця.
Він підкреслив, що українська сторона засуджує будь-який акт вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі, польськими - в Україні чи будь-якими іншими.
"Це неприпустимо в цивілізованому світі. Особливу увагу ми приділяємо цьому пам’ятнику, оскільки він вже був сплюндрований раніше і мав статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі",- зауважив український дипломат.
Посол звернув увагу, що про відновлення меморіальної дошки на горі Монастир українська сторона зараз веде переговори з польською, і сподівається, що двосторонні переговори, які є результатом домовленостей на найвищому рівні, будуть результативними.
"Привертає увагу факт, що інформація про це з’явилася напередодні візиту Президента України до Польщі. Також вже є певні домовленості і спостерігається потепління між українськими і польськими інституціями, які займаються питаннями збереження місць пам’яті на території наших країн, зокрема на рівні Інститутів національної пам’яті обох країн, між міністерствами культури",- наголосив Дещиця.
Як зауважив посол України в РП, посольство в оперативному порядку передало в МЗС Польщі інформацію про ситуацію, що склалася в Монастирі з меморіальною дошкою.
Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, невідомі вандали кілька днів тому знищили меморіальну дошку на могилі воїнів УПА, яку до цього пошкодили в 2015 році. На горі Монастир розташовується могила-курган 62 воїнів УПА, два кам'яні хрести 1940-х років з вирізаними зображеннями тризуба, а також сучасний пам'ятник. Загалом протягом 2014-2017 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам'яті.
все это, венгры, поляки и т.д. - проплаченные кремлядями акции, нужно держаться, у нас сейчас нет правительства!
Просто там где-то два миллиона наших батрачит, так что они нас уважать и не будут. Никогда. Зачем прибедняться и просить шоб мол расследовали, если там официально даже на кладбище разрывают типо "исследуют" там что-то. Рашке слабо высказать шо сбила качиньського, или подорвала, какая разница?
Мрази просто.
к ним так по скотски никто не относился в европе, европейцы всегда ехали работать в более развитые страны и это нормально!
это менталитет поляков и имперская привычка к Украине, как и у ********* - нельзя это оправдывать тем, что "мы побирушки, поэтому так...(("...
это постоянно внушалось украинцам свинособаками и их подсвинками - украинцы трудяги и презирать и ненавидеть нас не за что!
даже когда 1 тов. напал на ЧСЛ, то поляки напали с другой стороны, а потом прикинулись ши типо они жертвы. толстый ублюдок Черчилль о них высрал: гиены Европы. и он прав - стоит только посм. как они хотят Львов взад, несмотря шо Львов построил наш король Данило Галицький, который ну точно не был ляхом.
Вместо того, чтобы все время бороться с проявлениями чисто российского политического жлобства, в какую бы обёртку оно ни заворачивалось?