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 Політика України, За кордоном
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Все про:Польща (2057) УПА (91) вандалізм (272) МЗС Польщі (105) Дещиця (58)

 "Це неприпустимо в цивілізованому світі", - Дещиця про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі

Посольство України в Польщі поінформувало МЗС РП про факт зникнення меморіальної дошки з могили УПА на горі Монастир.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед ми перевіряємо інформацію, яка з’явилася у пресі, і яка відображена в заяві Об’єднання українців у Польщі. Ми залучили до цього генконсульство України в Любліні, на території консульського округу якого є могила на горі Монастир. Ми попросили, щоб генконсульство звернулося до місцевих органів влади перевірило факт і обставини цієї події",- зазначив Дещиця.

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Він підкреслив, що українська сторона засуджує будь-який акт вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі, польськими - в Україні чи будь-якими іншими.

"Це неприпустимо в цивілізованому світі. Особливу увагу ми приділяємо цьому пам’ятнику, оскільки він вже був сплюндрований раніше і мав статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі",- зауважив український дипломат.

Посол звернув увагу, що про відновлення меморіальної дошки на горі Монастир українська сторона зараз веде переговори з польською, і сподівається, що двосторонні переговори, які є результатом домовленостей на найвищому рівні, будуть результативними.

"Привертає увагу факт, що інформація про це з’явилася напередодні візиту Президента України до Польщі. Також вже є певні домовленості і спостерігається потепління між українськими і польськими інституціями, які займаються питаннями збереження місць пам’яті на території наших країн, зокрема на рівні Інститутів національної пам’яті обох країн, між міністерствами культури",- наголосив Дещиця.

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Як зауважив посол України в РП, посольство в оперативному порядку передало в МЗС Польщі інформацію про ситуацію, що склалася в Монастирі з меморіальною дошкою.

Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, невідомі вандали кілька днів тому знищили меморіальну дошку на могилі воїнів УПА, яку до цього пошкодили в 2015 році. На горі Монастир розташовується могила-курган 62 воїнів УПА, два кам'яні хрести 1940-х років з вирізаними зображеннями тризуба, а також сучасний пам'ятник. Загалом протягом 2014-2017 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам'яті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170935
 
   
 Топ коментарі
 
"два миллиона наших батрачит" - это не причина... поляков больше всегда батрачило по странам евросоюза, когда они у нас в 90х даже б/у утюги покупали!

к ним так по скотски никто не относился в европе, европейцы всегда ехали работать в более развитые страны и это нормально!

это менталитет поляков и имперская привычка к Украине, как и у пидоРашки - нельзя это оправдывать тем, что "мы побирушки, поэтому так...(("...
это постоянно внушалось украинцам свинособаками и их подсвинками - украинцы трудяги и презирать и ненавидеть нас не за что!
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Кацапе, вони загигули на Лемківщині, більша частина якої по ялтинським домовленостям залишилася у Польщі.
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мы победим своих полицаев и рашистскую гниду, а потом и этими проблемами разберемся!
все это, венгры, поляки и т.д. - проплаченные кремлядями акции, нужно держаться, у нас сейчас нет правительства!
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пора щось з памятниками совковим діячам вирішувати кардинально
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Забрать оттуда все памятники, а тут перед посольством положить две пули калибра 12.7, ну, патрона два то.
Просто там где-то два миллиона наших батрачит, так что они нас уважать и не будут. Никогда. Зачем прибедняться и просить шоб мол расследовали, если там официально даже на кладбище разрывают типо "исследуют" там что-то. Рашке слабо высказать шо сбила качиньського, или подорвала, какая разница?
Мрази просто.
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"два миллиона наших батрачит" - это не причина... поляков больше всегда батрачило по странам евросоюза, когда они у нас в 90х даже б/у утюги покупали!

к ним так по скотски никто не относился в европе, европейцы всегда ехали работать в более развитые страны и это нормально!

это менталитет поляков и имперская привычка к Украине, как и у ********* - нельзя это оправдывать тем, что "мы побирушки, поэтому так...(("...
это постоянно внушалось украинцам свинособаками и их подсвинками - украинцы трудяги и презирать и ненавидеть нас не за что!
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да поляки, я уважаю например за то что..... вроде сантехники неплохие, но это западные кацапы, вот нам "повезло" то.
даже когда 1 тов. напал на ЧСЛ, то поляки напали с другой стороны, а потом прикинулись ши типо они жертвы. толстый ублюдок Черчилль о них высрал: гиены Европы. и он прав - стоит только посм. как они хотят Львов взад, несмотря шо Львов построил наш король Данило Галицький, который ну точно не был ляхом.
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Хочется спросить украинских националистов и активистов - а слабо договориться об экстрадиции захороненных бойцов УПА и перезахоронить их на родине? Или вы только проявляете активность на всяких дебильных акциях по приказу политических маргиналов?
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Я не знаю. Я же предложил договориться сначала.
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Кацапе, вони загигули на Лемківщині, більша частина якої по ялтинським домовленостям залишилася у Польщі.
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Ну, если это воины УПА - то воевали в Польше за независимость Украины от москалей, наверное... ХЗ
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це, в ті часи, була територія України..... вони поховані на рідній землі
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Гавноед, а что пацаки делают в рыму и на донбассе? Тоже чужая для вас земля "Це неприпустимо в цивілізованому світі", - Дещиця про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі - Цензор.НЕТ 5597
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Це як варіянт .., але то не віришить поблему бо майже кожен день в Украіні розбивають знищть пам,ятники атошників
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Это гавноед-кацап под каким-то еврофлажком
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Согласно какого законодательства разрушена плита в польше?
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Польские националисты это сделали 100%.
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Дещиця? Про цивілізованіть? Чиє б мовчало..."дипломатичненько"
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Що, пісня про ***** у його виконанні не сподобалася? Не скрєпна пісенька, так?
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Не понимаю, почему нельзя вернуть в Украину останки воинов УПА и перезахоронить с воинскими почестями?
Вместо того, чтобы все время бороться с проявлениями чисто российского политического жлобства, в какую бы обёртку оно ни заворачивалось?
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Что бы снять эту ситуацию, заберите и перезахороните в Украине!
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