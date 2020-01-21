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Все про:Арахамія (199) ДБР (785) Бабіков (4)

 Я категорично проти, - Арахамія про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що особисто проти призначення заступником директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, адвоката втікача Віктора Януковича.

Про це Арахамія заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Якщо запитуєте мою особисту позицію, я категорично проти (призначення Бабікова. – Ред.)… Я буду категорично не підтримувати таке рішення", - заявив він.

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За словами голови фракції "Слуги народу", спільну позицію фракції буде озвучено після засідання, оскільки зараз усі депутати працюють на округах.

Також він додав, що почув про це призначення вперше під час ефіру.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170933
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы ты реально был против, то эту ссанину в глаза не гнал бы
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Болтай не болтай, а факт свершился. Ждём возвращения Яныка и возможно следующий Майдан.
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Вчера Юлька сказала, что зелёная банда ворует больше всех за последние 28 лет. Это же ранее сказал Хмара -
На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.

Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать". - обманула православных?
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Если бы ты реально был против, то эту ссанину в глаза не гнал бы
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Переляканий Ара Хам і Я мав такий вигляд в студії. Я категорически против, - Арахамия о назначении экс-адвокат Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 1093
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Болтай не болтай, а факт свершился. Ждём возвращения Яныка и возможно следующий Майдан.
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Знаємо, віримо. 😏 Це все - Порошенко. Щоб Зєлєн кому насолити.
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Конечно все против
но Пуккин-***** в методичке написал-
выполняйте
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Да кто тебя спросит,? Бурято-эскимос с портянкой? Они вместо трубы канализационной замену нашли.
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Одни слова и более ни чего. При чём слова лживые. Ты против? так объяви голодовку, заблокируй трибуну ВР или вообще, в знак протеста, сложи мандат депутата. НО, кто поверит этому, ни как не пойму, то ли он АРА, то ли ХАМ И кто то там со своим Я. Знаю одно, что это выросло в Параше. Пропиталось Парашей и смердит от него Парашей с ЗЕлёным дерьмом.
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Арахамию бы устроило, если бы Бабиков в отношении к Януковичу занял такую же позицию, как в свое время, Медведчук по отношению к Стусу ? Бибиков профессионал.
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Вчера Юлька сказала, что зелёная банда ворует больше всех за последние 28 лет. Это же ранее сказал Хмара -
На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.

Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать". - обманула православных?
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Арахамія удає з себе незайману дівчинку. Давід вірою і правдою служив Порошенку. За всі п'ять років влади Пєці не був притягнутий до відповідальності ЖОДЕН функціонер Янека. Більш того, всі його муженкі-медведчукі залишились при владі і грошах і навіть стали більш впливовими. Тепер Арахамія був переставлений в "нову" владу і почав протестувати? Не треба лицемірити. Давіде! Краще нехай пан визнає, що Янек, Пєця і Зєля - одна і та шобла абинеюльок!
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Вона нареченого вперше побачила ...... на весіллі! Хоча...,яка різниця???
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Нарешті люди хоть взнають правду про той майдан, та тих фейкових героях.
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