 Я категорично проти, - Арахамія про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Про це Арахамія заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Якщо запитуєте мою особисту позицію, я категорично проти (призначення Бабікова. – Ред.)… Я буду категорично не підтримувати таке рішення", - заявив він.
За словами голови фракції "Слуги народу", спільну позицію фракції буде озвучено після засідання, оскільки зараз усі депутати працюють на округах.
Також він додав, що почув про це призначення вперше під час ефіру.
Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.
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На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать". - обманула православных?