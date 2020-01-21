EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  3502  42
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5634) Конституція (303) КС (373) прогул (67) кнопкодавство (52) Разумков Дмитро (353)

 Рада може взятися за скорочення кількості нардепів на наступній сесії: рішення Конституційного Суду вже є, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент вже на наступній сесії може розглянути зміни до Конституції щодо зменшення кількості нардепів.

Про це заявив Разумкова в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, парламентарії можуть ухвалити законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних обранців до 300 і введення пропорційної виборчої системи.

"Думаю, що так. Є рішення Конституційного Суду", - сказав голова Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Розглядатимемо на наступній сесії", - Разумков щодо законопроєкту про ринок землі

Також спікер висловив жаль з приводу того, що Конституційний Суд повернув законопроєкт про позбавлення мандатів нардепів-кнопкодавів і прогульників.

"І особисто мені шкода, що саме так. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нема чого робити у Верховній Раді, хай ідуть займатися чимось іншим", – заявив голова парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков

Наступна сесія Верховної Ради почнеться 4 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170932
 
 
 Топ коментарі
 
Поддерживаю. Для начала половину зебилов вернуть в фотосалоны и шаурмячные, а Ярёменко вернуть наконец в семью. Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии: решение Конституционного Суда уже есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 4210
 показати весь коментар
 
Это чистой воды популизм и идиотизм, которым может понравиться шариковым и прочим зебилам, на это зеленая банда и рассчитывает, на самом деле нужно не сокращать число депутатов, а убрать нафиг должность президента, сделать полностью парламентскую республику, даже двух-палатную, чтобы одна палата назначала руководство страны, а вторая отвечала за принятие законов, выборы между ними разделить с разницей в два года, чтобы зегенераты не смогли сразу в две палаты таких же как они дебилов избрать.
 показати весь коментар
 
Нужно сократить количество депутатов и второе нужно сделать 1 срок занимаемый депутатом. постоянно власть должна меняться! потому что не сменяемость власти критически плохо сказывается на государстве! И нужно упростить процедуру попадания простых людей инициативных на местах, которых все знают там, где они избираются и верят им, что они будут представлять интересы людей! Нужно прекратить практику, что шарлатаны покупают себе места в Раде и про них и не знают толком избиратели и они не представляют интересы избирателей. И нужно ввести самое главное - это прямую демократию! Чтобы народ мог онлайн предлагать улучшения и для страны и для своей местности! То бишь прямая демократия должна быть местная на местах общин и вторая прямая демократия все Украинская! в местной люди будут за местные улучшения голосовать, а во все Украинской прямой демократии будут голосовать за все Украинские улучшения. Все Украинская демократия должна иметь права большинства и самой большой законодательной силы! Люди должны иметь право вето на плохие решения Рады, также отзывать депутатов люди должны иметь право в том случае, если они не выполняют обещаний предвыборных. И люди смогут иметь право выдвигать законы по которым большинство сможет проголосовать и закон вступит в силу и люди будут и издавать законы и жить по ним!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поддерживаю. Для начала половину зебилов вернуть в фотосалоны и шаурмячные, а Ярёменко вернуть наконец в семью. Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии: решение Конституционного Суда уже есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 4210
 показати весь коментар
 
 
В то время проституток через интернет ещё не заказывали, но примерно надо сделать так:
Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии: решение Конституционного Суда уже есть, - Разумков - Цензор.НЕТ 1112
 показати весь коментар
 
 
Нужно сократить количество депутатов и второе нужно сделать 1 срок занимаемый депутатом. постоянно власть должна меняться! потому что не сменяемость власти критически плохо сказывается на государстве! И нужно упростить процедуру попадания простых людей инициативных на местах, которых все знают там, где они избираются и верят им, что они будут представлять интересы людей! Нужно прекратить практику, что шарлатаны покупают себе места в Раде и про них и не знают толком избиратели и они не представляют интересы избирателей. И нужно ввести самое главное - это прямую демократию! Чтобы народ мог онлайн предлагать улучшения и для страны и для своей местности! То бишь прямая демократия должна быть местная на местах общин и вторая прямая демократия все Украинская! в местной люди будут за местные улучшения голосовать, а во все Украинской прямой демократии будут голосовать за все Украинские улучшения. Все Украинская демократия должна иметь права большинства и самой большой законодательной силы! Люди должны иметь право вето на плохие решения Рады, также отзывать депутатов люди должны иметь право в том случае, если они не выполняют обещаний предвыборных. И люди смогут иметь право выдвигать законы по которым большинство сможет проголосовать и закон вступит в силу и люди будут и издавать законы и жить по ним!
 показати весь коментар
 
 
Тим часом Кнесет Ізраїлю виділив 82 мільярди доларів на купівлю українських земель. Радіймо!
 показати весь коментар
 
 
Тебе в Гуглі забанили?
А пруфкати на свою кобилу будеш.
 показати весь коментар
 
Пусть покупают, будут хоть что-то делать, а не будет просто лежать и гнить веками земля, не умеешь сам распорядиться. не мешай другим. Кстати, тебе не интересно, а откуда у Израиля такие бабки на покупку земли, у Израиля, что нефтяные запасы или что-то еще? Нет, они просто головой думают, а не жопой, как наши шариковы и зебыльное стадо, у которых во всем виноваты, кто угодно, только не они сами.
 показати весь коментар
 
 
про це можна прочитати тут ''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''
 показати весь коментар
 
Израильская земля для израильтян. Тем более что в пустыне им тесно с арабами.
 показати весь коментар
 
Кажуть Оманський вже полетить в Давос, а не до Юдеї.
 показати весь коментар
 
Давно пора скоротити кількість цих дармоїдів. А щоб знати на скільки - потрібно провести реальний перепис населення.
 показати весь коментар
 
 
малоросне парламент вообще не нужон....
Баловство это....
 показати весь коментар
 
 
Чехія --населення 10 513 209-------Чеський парламент двопалатний, складається з палати депутатів і сенату . 200 делегатів палати обираються на 4-річний термін, на базі пропорційного представництва. 81 член сенату.----281 на 10 млн населення.----дивіться по іншим країнам..Але там депутати працюють
 показати весь коментар
 
Сократить до 45-50 штук больше не надо, зарплаты поднять чтоб не ныли, что приходиться мутить и референдум провести с вопросом о внесении смертной казни за коррупцию... тогда страна начнет цвести))
 показати весь коментар
 
 
Самое главное начать расстреливать каждого, кто через кума (мелкого чиновника) думает себе что-то порешать, даже за самую малость, тогда шариковы, вроде тебя, быстро поймут весь идиотизм данной идеи.
 показати весь коментар
 
)) эта идея прекарасно работает в Китае второй экономике мира...
 показати весь коментар
 
Давно пора, а то знаете сколько у Бени на конвертики для всей этой орды зеленых кнопок уходит?
 показати весь коментар
 
Це щоб опозиція була представлена меншою кількістю голосів. Сподівається що у них так і залишиться монобільшість. Ага.
 показати весь коментар
 
 
Это чистой воды популизм и идиотизм, которым может понравиться шариковым и прочим зебилам, на это зеленая банда и рассчитывает, на самом деле нужно не сокращать число депутатов, а убрать нафиг должность президента, сделать полностью парламентскую республику, даже двух-палатную, чтобы одна палата назначала руководство страны, а вторая отвечала за принятие законов, выборы между ними разделить с разницей в два года, чтобы зегенераты не смогли сразу в две палаты таких же как они дебилов избрать.
 показати весь коментар
 
 
правильно написал...
но шариковым Царь нужон....
шо бы знать точно кому поклоны бить....
а так не понятно...
 показати весь коментар
 
 
Ох и рехворма Рада може взятися за скорочення кількості нардепів на наступній сесії: рішення Конституційного Суду вже є, - Разумков - Цензор.НЕТ 9251 .. Может хватит х....й страдать ,, делать вид шо Рада делает реформы? Вы когда реально работать будете ,, когда начнёте принимать законы крайне необходимые для экономики страны, для обороны , социальные . ?? Какая к чёрту разница сколько вас там сидеть будет , если вы всё равно работать не хотите . ? Выключайте уже свой турборежим и включайте рабочий . !!
 показати весь коментар
 
 
ВР .. розглядає Законопроект .. зменшення кількості депутатів...... це ЩО за "реформа" ? ... де представництво 1деп = 100 000 виборців ? .. Ви що там .. ВВАЖАЄТЕ що окрім Євреїв .. НІХТО в ВР .. і навіть Українці НЕ зможуть вибирати ЗАКОНОДАВЧУ владу .. КУДИ Вас несе "богообрані" ... ой ДОГРАЄТЕСЬ ..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А шо ты сделаеш, насрёш в коробку и напишеш бомба?
 показати весь коментар
 
..та ПРОСТО .. УСУНЕМО Вас від Влади .. тихо і мирно ..очікуйте
 показати весь коментар
 
Наверное Слуг Народа и будут сокращать, что-то их сильно много, а БЮТ слишком мало.
 показати весь коментар
 
 
Статья 75. Единственным органом законодательной власти в Украине является парламент - Верховная Рада Украины.

Статья 76. Конституционный состав Верховной Рады Украины - четыреста пятьдесят народных депутатов Украины, которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на четыре года. Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса и проживает в Украине на протяжении последних пяти лет. Не может быть избранным в Верховную Раду Украины гражданин, который имеет судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке. Полномочия народных депутатов Украины определяются Конституцией и законами Украины.
 показати весь коментар
 
Дипломированный КВНщик за 5 лет "учебы" вряд ли больше одного раза произнес слово "Конституция". Да я и в одном разе сомневаюсь.
 показати весь коментар
 
 
цитирую Слово Божье-библия притчи 28-2: "Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальствующих;
 показати весь коментар
 
Действительно,450 депутатов-много,а 300 в самый раз.Один из редких случаев ,когда стоит согласиться с ЗЕБИЛОЛОХАМИ.Для страны (Зебилолоханистана) это вполне достаточно.
 показати весь коментар
 
Если Вы считаете, что Беня что-то делает в Ваших интересах, или в интересах Украины, значит он Вас нае обманул.
 показати весь коментар
 
 
в паРашу видавайте Свої пропозиції .. в Україні розберуться БЕЗ Вас .. адью..
 показати весь коментар
 
это они хотят увеличить долю слуги урода, сократив других депутатов хитрая многоходовочка
 показати весь коментар
 
 
Кто сказал, что всё идёт не по сценарию отработанному в Беларуси?
Лукашенко тоже сократил парламент и оставил там только правильных"...
 показати весь коментар
 
 
Законний незаконно приймає закони та міняє Конституцію!

Зебіли! Це перемога!
 показати весь коментар
 
Конституцию надо выполнять , никогда не будут создавать совершенные законы те"слуги" которые не научились выполнять пускай и несовершенные законы....ибо кто не выполнял несовершенный закон,не будет создавать и выполнять совершенные...
 показати весь коментар
 
Очередная постанова и отвлекающий маневр.Новый суспильный договор вот что надо.
 показати весь коментар
 
Сокращайте за счет извращенцев и насильников из СН.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору