 Рада може взятися за скорочення кількості нардепів на наступній сесії: рішення Конституційного Суду вже є, - Разумков

Про це заявив Разумкова в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За його словами, парламентарії можуть ухвалити законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних обранців до 300 і введення пропорційної виборчої системи.
"Думаю, що так. Є рішення Конституційного Суду", - сказав голова Ради.
Також спікер висловив жаль з приводу того, що Конституційний Суд повернув законопроєкт про позбавлення мандатів нардепів-кнопкодавів і прогульників.
"І особисто мені шкода, що саме так. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нема чого робити у Верховній Раді, хай ідуть займатися чимось іншим", – заявив голова парламенту.
Наступна сесія Верховної Ради почнеться 4 лютого.
А пруфкати на свою кобилу будеш.
Баловство это....
но шариковым Царь нужон....
шо бы знать точно кому поклоны бить....
а так не понятно...
Статья 76. Конституционный состав Верховной Рады Украины - четыреста пятьдесят народных депутатов Украины, которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на четыре года. Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса и проживает в Украине на протяжении последних пяти лет. Не может быть избранным в Верховную Раду Украины гражданин, который имеет судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке. Полномочия народных депутатов Украины определяются Конституцией и законами Украины.
наеобманул.
Лукашенко тоже сократил парламент и оставил там только правильных"...
Зебіли! Це перемога!