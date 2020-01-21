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 Один український воїн загинув, одного - поранено. За добу - 10 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених мінометів, - штаб ОС

20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 21 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"П’ять обстрілів по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомета; поруч із Мар'їнкою – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотроїцького – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

"П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; тричі неподалік населеного пункту Оріхове – із гранатометів різних систем та 120-мм мінометів противник випустив 17 мін", - додали в штабі ОС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні військовослужбовцям ЗСУ довелося адекватно відповідати найманцям РФ на їхні обстріли, - Міноборони. ВIДЕО

На жаль, учора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Один український воїн загинув, одного - поранено. За добу - 10 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених мінометів, - штаб ОС 01

Один український воїн загинув, одного - поранено. За добу - 10 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених мінометів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170931
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой расії та путін-хуйло!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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Історія пам'ятає і англійського прем'єра Семберлена, який 30 вересня, повернувшись у Лондон після Мюнхенської змови, на летояиді, ротрясаючи папірцем сказав англійцям: "Я привіз вам мир". На що Вінстон Черчилль 3 жовтня того ж року відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».
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Чому ці зелені мавпи пишуть обстріли в Орехово? Подивіться на карту і зрозумієтє, поряд (десь приблизно 1 км) знаходиться Золоте. Забули, що це за населенній пункт? Де наш штопаний гнусавий презедентрватив розводив війська. Нема слів, в Золотому показують мир і спокій на Г+Г і нашого недопрезидента, а за кілометер кацапи убивають наших солдат??!! Ублюдки вас треба садити на одну лавку з ****** і судити і одні струни з роялю використовувати.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой расії та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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З мого рідного Первомайська... Один український воїн загинув, одного - поранено. За добу - 10 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених мінометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9569

З перших днів на війні ...

72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
· 14 год ·



19 січня наша бригада Чорних Запорожців зазнала непоправної втрати!

Виконуючи бойові завдання з оборони та захисту України загинув від кулі російських окупантів воїн нашої 72-ї бригади молодший сержант Слободанюк Олександр.

Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та знайомим нашого воїна Олександра.

Схиляємо голови у журбі за нашим бойовим побратимом, який 22 роки свого життя віддав справі захисту народу України!

Один український воїн загинув, одного - поранено. За добу - 10 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених мінометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7484
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Пропоную офіс президента перемістити в одне із міст, звідки відвели наші війська. А у село, любе на вибір, звідки вівели наші війська переселити батьків президента. Щоб їм не було скучно і батьків інших його однодумців - Богдана, Єрмака... Таким чином, ми збережемо життя наших людей і військових.
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на участках разведения стрельбы нет.
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не я, а ты не свисти. приведи данные что на участках разведения стреляли за сутки. или за неделю.
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То что вам полощут глаза уриной и называют вместо Золотого Орехово не значит что там обстрелов нет, промой глазки и посмотри где на карте Орехово
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/styler/obstrely-zolotogo-mestnye-volontery-raskryli-1579513810.html/amp
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Це троль. Його завдання внести сум'яття. Не приводячи доказів, вимагати докази від опонентів
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ви дійсно вважаєте, що Зеленський покінчить з війною та борошнами України?
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В Золотом на участке разведения третий день идут интенсивные бои. Русский враг активно применяет артиллерию и минометы.http://7days-ua.com/news/pid-zolotym-idut-intensyvni-boji-v-zoni-rozvedennya-zahynuv-bojets-zsu-video/
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Для yuri sheyko там не тільки стріляють, там розриваються 120 мм міни, якими московіти і поліцаї атакають наші позиції і ту територію. Чи Ви хочете сказати, що із "сірої зони", звідки відвели наші війська ворог лупить по наших позиціях в чистому полі? Т
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Шось таке враження, ніби при "кривавому баризі, який наживався на війні", гинуло наших бійців в рази менше, ніж зараз
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статистика говорит об обратном. сейчас гибнет меньше.
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ты че, ольгинец, совсем тупой? Какая еще "статистика", когда есть число погибших...
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статистика))) а правдива ли она???

и обидное и не понятное долбанное перемирие, где не рекомендуют (читай - не велят) давать ответку или пресекать возможность выстрела (т.е. не стрелять первым, даже если видишь, что разворачивается что-то, готовое убивать)
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ну, как же, надо только перестать стрелять или посмотреть в глаза путину
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та да...и стрелять перестали.. .и войска отвели с некоторых позиций... и зе..ло х..лу заглянул... а оно все никак... (не туда видать заглядывал... пардон)
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На східному фронті сьогодні без змін,
Все тихо, загинув лише один.
А ми переходим до інших новин,
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син,
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо,
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому,
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ,
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить,
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін,
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин,
Коли стільки цікавого в світі.
Олександр Фоззі Сидоренко
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