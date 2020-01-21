 Один український воїн загинув, одного - поранено. За добу - 10 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених мінометів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 21 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.
"П’ять обстрілів по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомета; поруч із Мар'їнкою – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотроїцького – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.
"П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; тричі неподалік населеного пункту Оріхове – із гранатометів різних систем та 120-мм мінометів противник випустив 17 мін", - додали в штабі ОС.
На жаль, учора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
дентрватив розводив війська. Нема слів, в Золотому показують мир і спокій на Г+Г і нашого недопрезидента, а за кілометер кацапи убивають наших солдат??!! Ублюдки вас треба садити на одну лавку з ****** і судити і одні струни з роялю використовувати.
З перших днів на війні ...
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
· 14 год ·
19 січня наша бригада Чорних Запорожців зазнала непоправної втрати!
Виконуючи бойові завдання з оборони та захисту України загинув від кулі російських окупантів воїн нашої 72-ї бригади молодший сержант Слободанюк Олександр.
Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям та знайомим нашого воїна Олександра.
Схиляємо голови у журбі за нашим бойовим побратимом, який 22 роки свого життя віддав справі захисту народу України!
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/styler/obstrely-zolotogo-mestnye-volontery-raskryli-1579513810.html/amp
и обидное и не понятное долбанное перемирие, где не рекомендуют (читай - не велят) давать ответку или пресекать возможность выстрела (т.е. не стрелять первым, даже если видишь, что разворачивается что-то, готовое убивать)
Все тихо, загинув лише один.
А ми переходим до інших новин,
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син,
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо,
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому,
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ,
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить,
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін,
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин,
Коли стільки цікавого в світі.
Олександр Фоззі Сидоренко