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Все про:авіакатастрофа (501) Іран (455) МАУ (131)

 Boeing МАУ збили дві ракети малої дальності, - другий звіт влади Ірану

Український пасажирський літак, який зазнав катастрофи після зльоту з Тегерана 8 січня, був збитий двома ракетами класу "земля-повітря" ближнього радіуса дії.

Про це йдеться у другому попередньому звіті про розслідування Організації цивільної авіації Ірану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Згідно з повідомленням, ракети Tor-M1 були випущені з півночі по авіалайнеру Boeing 737-800, що прямував до Києва.

У звіті також сказано:

* Літак вилетів з Тегерана о 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 8 100 футів.

* Літак зник з екранів вторинного спостереження о 6:15 і з первинного спостереження о 6:18.

* Вилучені бортовий самописець і диктофон кабіни є "одним із передових у своєму роді обладнанням у світі", а в Ірану немає коштів для їхнього декодування.

* Французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправити до Ірану необхідне обладнання для розшифровки чорних скриньок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі фрагменти збитого в Ірані літака МАУ повернуть в Україну, - Офіс президента

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170929
 
 
 Топ коментарі
 
Взагалі-то акт цей мала би скласти Україна... І називатися він мав би "Акт державної комісії України про причини і наслідки катастрофи літака..." і т.д. Підписувати його мали члени української державної комісії на чолі з Прем'єр-міністром...
Але з-за зебільної зеленої беніної влади з позірним клоуном на манежі нині вже об Україну витирають ноги всі, кому не лінь. Навіть Іран.
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Порівняйте дії Ісламської Республіки Іран з росією у випадках знищення літаків.
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......"опилки" попадали с неба (((((( (от неисправного мотора такого НЕ БЫВАЕТ !!!! )
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Две ракеты (с контрольным в голову!) -это не ошибка! Вопрос в одном,- зачем? Кого они хотели убить? И это не считаясь со всеми предстоящими выплатами..... Был ли это конкретный человек или сложный политический ход,покажет время!
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