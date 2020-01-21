 Boeing МАУ збили дві ракети малої дальності, - другий звіт влади Ірану

Про це йдеться у другому попередньому звіті про розслідування Організації цивільної авіації Ірану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Згідно з повідомленням, ракети Tor-M1 були випущені з півночі по авіалайнеру Boeing 737-800, що прямував до Києва.

У звіті також сказано:

* Літак вилетів з Тегерана о 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 8 100 футів.

* Літак зник з екранів вторинного спостереження о 6:15 і з первинного спостереження о 6:18.

* Вилучені бортовий самописець і диктофон кабіни є "одним із передових у своєму роді обладнанням у світі", а в Ірану немає коштів для їхнього декодування.

* Французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправити до Ірану необхідне обладнання для розшифровки чорних скриньок.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.