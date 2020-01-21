 Іномовлення не закрито, його буде переформатовано, - Бородянський

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Детектор медіа".
Зокрема, у відповідь на запитання про телеканал UA.TV: "Ви взагалі закрили іномовлення?", Бородянський сказав: "Ні, його не закрито, воно переформатується. Але давайте перед тим, як ми говоритимемо, що ми закрили чи відкрили, скажемо, які цілі ставилися перед іномовленням. Вони написані в різних доктринах, документах. І якщо розглядати ціль нашого іномовлення як донесення українського голосу до світу, то це означає, що важливою є кількість людей, які дивляться наш канал. І тут є велика проблема, тому що моє перше запитання до керівництва іномовлення стосувалося того, скільки людей його дивиться. І воно не змогло надати цю інформацію, сказавши, що в нього її немає, мовник її не вимірює. "У нас є багато супутників, 600 чи 700 контрактів із кабельними операторами", – такою була відповідь".
Водночас міністр зазначив, що держава витратила на іномовлення з 2016 року 619 млн 247 тис. 255 грн 68 коп. "Чи повинні громадяни держави знати, яким є результат цих витрат? Не створений канал, не закуплене обладнання, не те, що в нас є сигнал на супутнику і ми передаємо щось у космос і воно десь розлітається. Скільки людей нас дивляться? Скільки часу вони нас дивляться? Цієї інформації в організації, яка витрачає щороку близько 200 млн грн. (минулого року в них був бюджет 163 млн 850 тис. грн), немає", - зазначив Бородянський.
За його словами, "ми в однієї з українських онлайн-платформ попросили дані, як та які канали на цій платформі дивляться з-за кордону. І ми отримали дані, що UATV в середньому за місяць абонент дивиться 6,5 хвилин. А, наприклад, 1+1 International – 27 хвилин. Далі ми подивилися на платформу "Укрінформ", де є англомовна частина. І побачили, що її щомісячна аудиторія складає близько 50–70 тис. користувачів. А глибина перегляду – близько 4 сторінок. Якщо подивитися на франкомовну частину "Укрінформу", там менші числа: в окремі місяці до 10 тис. користувачів, але середній перегляд теж глибокий – 4 сторінки. Такі дані кажуть про те, що контент "Укрінформу" якісний. А про що говорить історія про 6,5 і 27 хвилин? Вона говорить про те, що ми існуємо, але ми не цікаві світу. І в моєму розумінні державні гроші витрачаються неефективно. При цьому витрати на розповсюдження сигналу становлять 16% від загального бюджету за минулий рік. Це багато: трохи більше 1 млн доларів. А з нашого професійного досвіду і досвіду професіоналів, з якими ми розмовляємо, і з того, що я сказав вище, у нас є дуже стійка гіпотеза, що в UATV була дуже маленька глядацька аудиторія".
Як підкреслив міністр, "усі ті обговорення, які я читав і де навіть вступав у діалог, були на рівні аргументів "добре – погано", "існує – не існує", і якщо існує, то це добре, а якщо не існує – погано. Це дуже не фахова дискусія. Ми розуміємо, що в держави обмежений ресурс. Тому я виходжу з того, що в нас не буде суттєвого збільшення видатків на інформаційну політику. В цих обмежених ресурсах у нас є пріоритетні завдання. І якщо є дві альтернативи – мовлення на окуповані території та в світ – я вважаю, що пріоритетом номер один є мовлення на тимчасово окуповані території: якісне донесення української точки зору до наших людей, які проживають в Криму, Донецьку, Луганську. І пріоритет номер два – це донесення нашої інформації у світ".
За словами Бородянського, "для цього в нас як у суспільства є "Укрінформ", UATV, Суспільний мовник. Зараз ми разом із Суспільним мовником та "Укрінформом" ведемо консультації щодо створення платформи, майданчика, різних інструментів для донесення нашої точки зору до українців, які знаходяться за кордоном, та іноземної аудиторії. Я впевнений, що ми знайдемо рішення, яке буде набагато ефективнішим, ніж UATV".
Бородянський навів приклад: "уже є Суспільний мовник і його сигнал на супутнику. Ми можемо зробити там хоч декілька доріжок різними мовами. Це якась дивна історія: в нас є Суспільний мовник, чиї інформаційні програми ми визнаємо найкращими в країні з точки зору балансу, і ми створюємо ще одні програми на суспільні ж кошти. Можете мені пояснити, навіщо?".
Глава МКМС наголосив: "Є закон, ми маємо й будемо його виконувати. Але ми шукаємо варіанти, як зробити це в рази ефективніше, ніж було. Це мій прямий обов’язок – ухвалювати ефективні рішення. Це те, що мене дратує, люди, з якими ми розмовляємо, експерти середовища взагалі не розглядають питання ефективності щодо державних витрат.
"Міністр Пристайко сьогодні на бріфингу придумав новий мем: "посольство України в Омані". Воно таке ж реальне, як і "Львівське метро", тільки трохи південніше: "Наше посольство, яке знаходиться там, надавало і надає організаційне сприяння візиту (президента - ред.)"
ЕКОНОМІКА
В Украине сокращается число получателей субсидий
Сьогодні о 00:26•Слово і Діло
В прошлом месяце субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3283,6 тыс. домохозяйств.
Об этом сообщает в понедельнтик, 20 января, пресс-центр Государственной службы статистики.
Ровно год назад субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс., в апреле 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., июле - 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс., в сентябре - 2335,8 тыс., в октябре - 2424,7 тыс., в ноябре - 2986,2 тыс. домохозяйств.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2019 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,4% и составил 638,7 грн.
С января по декабрь прошлого года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 4353,7 тыс. домохозяйств, что на 41,7% меньше, чем за такой же период 2018 года.
За это время назначены субсидии 5487,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 16,1%
В бюджете на текущий год на предусмотрено на субсидии 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.
Напомним, в ноябре 2019 года размер субсидии снизился на 9,7% и составил 479,7 грн.
Как сообщалось, льготники смогут менять форму получения субсидии в любой период, рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/01/21/novost/obshhestvo/ukraine-sokrashhaetsya-chislo-poluchatelej-subsidij
Сьогодні о 01:49•Hromadske.ua
Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заперечив слова лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко про те, що зарплату гендиректору Укрпошти Ігорю Смілянському встановили у розмірі майже 2 мільйонів гривень на місяць.Так, в етері «Свободи Слова» на ICTV Тимошенко заявила, що саме до такої суми зросла зарплата гендиректора держкомпанії.«Керівнику Укрпошти в місяць встановили до 2 млн грн заробітну плату… Це означає, що практично йде перекачування державних ресурсів у напівзбитковій Укрпошті», - сказала вона.Натомість Арахамія заявив, що лідерка «Батьківщини» маніпулює неправдивими даними. За його словам, місячна зарплата Смілянського не перевищує мільйон гривень.«Ви сказали, що зарплата голови Укрпошти - 2 млн грн на місяць. Це - фейк, який ви можете перевірити», - наголосив він.Арахамія пообіцяв публічно вибачитися, якщо виявиться, що місячна зарплата гендиректора справді близька до 2 млн грн.У фінансовому плані Укрпошти на 2020 рік вказано, що зарплата керівника Ігоря Смілянського становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.Очільник Укрпошти 14 січня, як передає«Укрінформ», закликав журналістів до публічного обговорення рівня його зарплати. «Я всіх запросив до себе 12 лютого. Я покажу свою заробітну плату. Якщо там виявиться, що дійсно 2 млн гривень, то я за різницю між тим, що отримую, перерахую в 10 тисяч разів більше онкохворим дітям. Якщо виявиться, що це неправда, то всі, хто прийдуть, повинні перерахувати на користь дітей», - сказав він.Нагадаємо, міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявила, що їй для нормального життя вистачає заробітної плати у приблизно 36 тисяч гривень, але як для людини, яка «має думати про майбутнє», цього не достатньо.Раніше обурення низькими зарплатами вже висловили міністрекономічного розвитку Тимофій Милованов та міністр юстиції Денис Малюськаhttps://hromadske.ua/posts/gotovij-vibachitisya-yaksho-pravij-arahamiya-posperechavsya-z-timoshenko-cherez-zarplatu-golovi-ukrposhti
Хочу добавити, що сервіс Укрпошти є жахливим.
А теперь самый главный вопрос: почему Тимошенко занялась этим именно сейчас? Чтобы предлагать Зеленскому себя на пост премьера вместо Гончарука, нужно, конечно, изображать умение договариваться с Западом, а не разоблачать свою с ним глубокую взаимную неприязнь. И не дразнить их обоих (Зеленского и Запад) острым языком. Короче, именно сейчас у Тимошенко поменялась концепция. Тимошенко начала подготовку к досрочным парламентским выборам - именно они должны принести ей как минимум пост премьера. А как максимум - пост канцлера в канцлерской республике (помнится, это была ее идея фикс в позапрошлом году), если удастся упразднить должность президента как дискредитировавшую себя. Конечно, для этого нужно, чтобы более 300 новоизбранных нардепов (а значит, и их избиратели) были настроены решительно против Зеленского. Для этого необходима длительная кампания черного пиара - вот мы и видим ее начало. Вряд ли Тимошенко сменила концепцию импульсивно - просто под впечатлением от "пленок Гончарука". Похоже, она имеет серьезные основания рассчитывать на то, что ее премьерство или даже канцлерство будет одобрено Кремлем. И дело тут не только в том, что она получила трибуну на каналах, связываемых с Медведчуком. К тому же она не чужая Коломойскому (фактически она была его основной кандидатурой, пока он не решил сыграть в Зеленского). А Коломойскому сейчас позарез нужен именно такой премьер, который будет говорить ему "да", а Западу - "нет".
https://www.dsnews.ua/politics/kantslerskie-plany-zachem-timoshenko-otkryla-antizapadnyy-20012020220000
"Щодо ситуації із записами прем'єра - це не український сценарій.
Абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдо-скандал. Подивіться на яких каналах вийшла атака на український уряд - на російських каналах. І на каналах одного відомого олігарха.
Які причини цієї атаки? Хочуть атакувати тих, хто захищає державну політику, з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований, став державним і через який виводилися десятки, а може і сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи"
Facebook-сторінка Петра Порошенка
Кстати смотрел пару передач UATV довольно годный контент про Украину. Может слабые рейтинги потому что это не развлекательный канал? Ну или элементарно про него никто не знает. Я сам только недавно узнал когда наткнулся на один выпуск в Ютубе.
Після кодування українських каналів залишаться лише російські та білоруські.
Как только эти лживые скоты изворачиваются чтобы изгадить всё украинское
На частотах сателітарних каналів Іномовлення вже працюють російські телеканали.
Прошу небайдужих громадян приєднатися до Петиції а також поширити цю інформацію через доступні канали спілкування.
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https://petition.president.gov.ua/petition/82998
(цитати):
№22/082998-еп
"Відновити повноцінну роботу телеканалу іномовлення України UA|TV англійською, арабською, російською, кримськотатарською та українською мовами через супутники, кабельні мережі та у соціальних мережах.
1. відновити супутникове мовлення телеканалу UA|TV англійською, арабською, російською, кримськотатарською та українською мовами;
2. відновити виробництво програм та їх переклад всіма п'ятьма мовами на UA|TV;
3. продовжити підтримку та вдосконалення веб-сайту UA|TV та сторінок у соціальних мережах всіма п'ятьма мовами.
UA|TV був на передовій інформаційної війни з російською пропагандою. Його команда допомагала світові побачити й пізнати справжню Україну. Якщо канал припинить існування, голос України на світовій арені змовкне."