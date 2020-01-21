 Поїздки на форум у Давос депутатам з держбюджету не оплачуватимуться, - Разумков

На цьому акцентував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 січня в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ні, вони не їдуть (на форум за державні кошти. - Ред.). Я як Голова Верховної Ради не направляв. Більше скажу, я доволі ретельно проглядаю документи щодо відряджень тих чи інших, насамперед я дивлюся, коли (щоб це не була сесія), куди і за рахунок чого. Від Верховної Ради намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно, лише НАТО, ПАРЄ. І всі відрядження відбуваються в 99% не за рахунок Державного бюджету України. Так само і відвідування Давосу народними депутатами не коштуватиме громадянам нашої держави жодної гривні", - пояснив Разумков.
Як повідомлялося, 28 народних депутатів підтвердили свою участь у 50-му Всесвітньому економічному форумі, який стартує 21 січня у швейцарському місті Давосі та триватиме до 24 січня.
В Офісі Президента України 20 січня підтвердили інформацію про те, що глава держави Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.
Головна тема цьогорічного форуму - формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.
Програма щорічної наради визначає пріоритетність кількох основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство та майбутнє праці", "технології для добра", "справедливі економіки" та "здорове майбутнє".
Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.
Ударим автопробегом по бездорожью!
"Міністр Пристайко сьогодні на бріфингу придумав новий мем: "посольство України в Омані". Воно таке ж реальне, як і "Львівське метро", тільки трохи південніше: "Наше посольство, яке знаходиться там, надавало і надає організаційне сприяння візиту (президента - ред.)"
А на самом деле просто СОВРАЛ!
Сьогодні о 01:35•UNN
У 2020 році Україна зайняла 56 місце серед 60 країн і територій світу в Індексі інновацій Bloomberg, залишивши позаду В'єтнам, Єгипет, Казахстан і Макао (Китай), передає УНН.
Так, в Індексі інновацій Bloomberg 2020 року, перше місце зайняла Німеччина, закінчивши шестирічну серію перемог Південної Кореї і опустивши її на друге місце.
Третє місце зайняв Сінгапур, четверте - Швейцарія, а п'яте - Швеція, в той час як США з минулого року опустилися на одну сходинку - на 9 місце.
Відзначимо, що в цьому році Україна стала 56-ою, тим самим опустившись на три ступені в порівнянні з результатами 2019 року, коли займала 53 місце.
У рейтинг також потрапила Польща (25 місце), Росія (26), Естонія (36), Латвія (37) і Литва (38).
"Рейтинг пролив світло на здатність країн до інновацій, що є ключовою темою щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, який проходить 21-24 січня", - повідомляють в компанії.
Щорічний Індекс інновацій Bloomberg вже восьмий рік поспіль аналізує десятки критеріїв, використовуючи сім основних показників, серед яких витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності та концентрацію високотехнологічних публічних компаній.
Нагадаємо, Україна в 2019 році випала з топ-50 найбільш інноваційних країн світу за версією Bloomberg.https://www.unn.com.ua/uk/news/1847512-********-opustilasya-v-innovatsiynomu-reytingu-bloomberg
При этом ни слова неправды мы от Розумка не услышали.
А раз так, то зачем им повышать зарплаты?
а депутаты-то чего туда едут? еще и за свой счет.