 Поїздки на форум у Давос депутатам з держбюджету не оплачуватимуться, - Разумков

На цьому акцентував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 січня в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ні, вони не їдуть (на форум за державні кошти. - Ред.). Я як Голова Верховної Ради не направляв. Більше скажу, я доволі ретельно проглядаю документи щодо відряджень тих чи інших, насамперед я дивлюся, коли (щоб це не була сесія), куди і за рахунок чого. Від Верховної Ради намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно, лише НАТО, ПАРЄ. І всі відрядження відбуваються в 99% не за рахунок Державного бюджету України. Так само і відвідування Давосу народними депутатами не коштуватиме громадянам нашої держави жодної гривні", - пояснив Разумков.

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Як повідомлялося, 28 народних депутатів підтвердили свою участь у 50-му Всесвітньому економічному форумі, який стартує 21 січня у швейцарському місті Давосі та триватиме до 24 січня.

В Офісі Президента України 20 січня підтвердили інформацію про те, що глава держави Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.

Головна тема цьогорічного форуму - формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.

Програма щорічної наради визначає пріоритетність кількох основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство та майбутнє праці", "технології для добра", "справедливі економіки" та "здорове майбутнє".

Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.