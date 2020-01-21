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 Політика України
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Все про:Давос (88) Разумков Дмитро (353)

 Поїздки на форум у Давос депутатам з держбюджету не оплачуватимуться, - Разумков

Відвідування народними депутатами України 50-го Всесвітнього економічного форуму в Давосі не фінансуватиметься з державного бюджету.

На цьому акцентував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 січня в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ні, вони не їдуть (на форум за державні кошти. - Ред.). Я як Голова Верховної Ради не направляв. Більше скажу, я доволі ретельно проглядаю документи щодо відряджень тих чи інших, насамперед я дивлюся, коли (щоб це не була сесія), куди і за рахунок чого. Від Верховної Ради намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно, лише НАТО, ПАРЄ. І всі відрядження відбуваються в 99% не за рахунок Державного бюджету України. Так само і відвідування Давосу народними депутатами не коштуватиме громадянам нашої держави жодної гривні", - пояснив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 17 нардепів

Як повідомлялося, 28 народних депутатів підтвердили свою участь у 50-му Всесвітньому економічному форумі, який стартує 21 січня у швейцарському місті Давосі та триватиме до 24 січня.

В Офісі Президента України 20 січня підтвердили інформацію про те, що глава держави Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.

Головна тема цьогорічного форуму - формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.

Програма щорічної наради визначає пріоритетність кількох основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство та майбутнє праці", "технології для добра", "справедливі економіки" та "здорове майбутнє".

Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170927
 
 
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Туристи? Невже за власний, зроблений у шахтах кошт?
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28 мандатоносцев везут геокарты земельных участков...бонус паспорта от бубочки.
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Странно. Из бюджета не берут, летят на свои. А откуда у слуг такие деньжищи?
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Так зарплаты же маленькие, всего по 100000
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Тоді нехай ці депутати внесуть витрачені гроші у декларацію, а податкова надасть відкритий звіт про це. Побачимо.
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Им врать -- что два пальца ....

"Міністр Пристайко сьогодні на бріфингу придумав новий мем: "посольство України в Омані". Воно таке ж реальне, як і "Львівське метро", тільки трохи південніше: "Наше посольство, яке знаходиться там, надавало і надає організаційне сприяння візиту (президента - ред.)"
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Типа "успакоил" зе-бильчиков...
А на самом деле просто СОВРАЛ!

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Звичайно, що за свої. Янєлох вже в Оман за «свої» 2 ляма гривень злітав. Нехай ще ці слуги зебілів за свої у Щвейцарію злітають.
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Україна опустилася в інноваційному рейтингу Bloomberg
Сьогодні о 01:35•UNN

У 2020 році Україна зайняла 56 місце серед 60 країн і територій світу в Індексі інновацій Bloomberg, залишивши позаду В'єтнам, Єгипет, Казахстан і Макао (Китай), передає УНН.
Так, в Індексі інновацій Bloomberg 2020 року, перше місце зайняла Німеччина, закінчивши шестирічну серію перемог Південної Кореї і опустивши її на друге місце.
Третє місце зайняв Сінгапур, четверте - Швейцарія, а п'яте - Швеція, в той час як США з минулого року опустилися на одну сходинку - на 9 місце.
Відзначимо, що в цьому році Україна стала 56-ою, тим самим опустившись на три ступені в порівнянні з результатами 2019 року, коли займала 53 місце.
У рейтинг також потрапила Польща (25 місце), Росія (26), Естонія (36), Латвія (37) і Литва (38).
"Рейтинг пролив світло на здатність країн до інновацій, що є ключовою темою щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, який проходить 21-24 січня", - повідомляють в компанії.
Щорічний Індекс інновацій Bloomberg вже восьмий рік поспіль аналізує десятки критеріїв, використовуючи сім основних показників, серед яких витрати на дослідження і розробки, виробничі потужності та концентрацію високотехнологічних публічних компаній.
Нагадаємо, Україна в 2019 році випала з топ-50 найбільш інноваційних країн світу за версією Bloomberg.https://www.unn.com.ua/uk/news/1847512-********-opustilasya-v-innovatsiynomu-reytingu-bloomberg
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зебіли торік, пригадую, нили з того 53-го місця... І Пороха з Гройсманом проклинали...
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Деньги в данном случае вторичны. Главное, кем направляются туда эти 28 идиотов и как они намереваются дискредитировать имидж Украины
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Ви говорите про тих, кого підтримала 73% частина виборців.
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В кінцевому результаті це все за рахунок народу України.
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Вот все равно же найдут какие-то деньги, пусть и не из бюджета... но проблема в том, что эти же деньги можно было бы использовать для чего-то полезного... раз уж их можно найти для этого!
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Якщо летять на свої - то запрошень вони не отримували. А там вхідний квиточок для зівак коштує шалені гроші.... якщо память не зраджує, то сто тисяч... вже не згадаю якої валюти...
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Дык лично трамп, как насралова на иногурацию, пригласил. Правда сам не приедет Поездки на форум в Давос депутатам оплачиваться из госбюджета не будут, - Разумков - Цензор.НЕТ 4181
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Дык кацарылый немец,по немецки это ж-па,ты в курсе?
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Поездки на форум в Давос депутатам оплачиваться из госбюджета не будут. Все бабки ухнулись на перелёт Киндерсюрприза из Омана чартером - Разумков
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Ну, с депутатами теперь ясно, А как с презиком? А с семьей презика? Да и остальные поедут как родственники.
При этом ни слова неправды мы от Розумка не услышали.
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Съезд бизнесменов мира от Украины собираются посетить клоун, свадебный фотограф, безработный и маменькин сынок гонщицы -пенсионерки. Они расскажут воротилам бизнеса как сделать лохов
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А що так? Грошики в бюджеті скінчилися? Слуги все покрали?
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Если Зеля поедет, то там будет не только лишь форум.... Но и счастье, разгребать будут долго.
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Если депутаты способны оплатить такие поездки из своего кармана, значит материально обеспечены.
А раз так, то зачем им повышать зарплаты?
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Выплаты не будет!!! Просто компенсация,премия+суточные.
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Тоді це корупція, я так розумію, хто їм оплачує поїздки, за які і чиї кошти вони їдуть??
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статья опубликована в ЧАС НОЧИ, нормальные люди спят, но все педротики на посту, стучат лапками по клаве
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Лапы в основном у зедебилов,у них главный любитель по клавишам ч-ном стучать.Или это ошибка?
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Что опять шутка? Власть шутников и шутов
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Якщо вони летять власним коштом, і вартість такої поїздки перевищить 100 тис грн. (в чому я не сумніваюсь чомусь), то повинні бути відповідні подання до налогових декларацій цих їздунів. А якщо це оплачує третя особа, то повинно бути розслідування: а чи не є це хабарем? Чи тут про закони можна забути, як з оманською поїздкою бубочки?
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Чого вони туди пруться, економісти трускавецькі? Ось у чому питання. Не інакше, як розпродавати українські землі та інше державне майно
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ну ладно еще пинчуки всякие, владельцы заводов-пароходов туда прут контакты налаживать, бизнес свой продвигать.
а депутаты-то чего туда едут? еще и за свой счет.
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