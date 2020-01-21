 Проєкт закону про дезінформацію потребує проведення краш-тесту, - Бородянський

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Детектор медіа".
"Цей законопроєкт потребує краш-тесту... І я б хотів, щоб адвокати, юристи разом зі StopFake, з вами (журналістами. - Ред.), з іншими організаціями, які займаються дослідженням дезінформації, і провели цю систему через краш-тест", - зазначив міністр.
Бородянський зауважив, що законопроєкт розробляли протягом двох місяців інтенсивної щоденної роботи професійних юристів. "Зараз подивимося, як цей законопроєкт буде поліпшуватися", - наголосив він.
За словами міністра, в законопроєкті багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов'язки.
Нагадаємо, на 28 січня призначено наступний етап публічного обговорення законопроєкту про дезінформацію.
на Московии уже есть хорошие законы по этой теме...
можно просто сделать кальку...
за вранье нужно отвечать...
докажи в суде, а потом пиши или печатай...
журналисты могут убить человека или испортить жизнь..
почувствовали себя всемогущими...
І нічого кримінального на Порошенка нема.
Ну от сам подумай, фінансова розвідка США покруче Моссада, хіба вона б не нарила?
Мєєєєєєєєєє !!!!»
Зеленський такий же проросійський керманич, як і попередник, але тепер у нас є потужна опозиція, як мінімум в народі. І цю опозицию в народі буде підтримувати парламентська, причому з баблом. А тоді в 2014-2018 була лише жменька людей, яка помічала злочини влади, а в керованій пресі зі всіх сторін тролили "зраду". Ви просто порівняйте.
трешукрашу готові. На кого гавкать?
если тебя назвать пиТарасом в СМИ, это нормально?
сколько ты будешь отмываться?
свобода брехни?
шо ви таке мелете??!!!
питарас ты...
потому и говорю, что за вранье должна быть ответственность, а не вседозволенность...
а журнашлюхи возомнили себя и следователями и судом и небожителями, нагло врываются в жилище, кабинеты, тыкают в лицо камерами и пр.!
пускай докажут в суде свои обвинения, а потом печатают...
автора - может быть правда а может быть и вымысел
его идиоты Соевые назвали диктаторским и отменили...
Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста. Пройдемся коротко по основным пунктам.
- Создается офис уполномоченного по вопросам информации. Его назначает Кабмин.
- Создается журналистская ассоциация, единственная в стране структура, которая может выдать или забрать пресс-карту профессионального журналиста.
- За дезинформацию предусмотрено наказание: штрафы до 2 тысяч минимальных зарплат и тюрьма до семи лет.
- СМИ должны будут получать "Индекс доверия".
То есть, по сути, что мы имеем. Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться, а в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет.
Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, - второй президентский срок на Банковой.
Вместо того, чтобы способствовать созданию рынка рекламы, который позволит качественной независимой неолигархической журналистике занять доминирующее место в стране, власть пытается сделать подконтрольными все СМИ.
Ну и аксиома. Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.
Я не знаю ни одну власть ни в одной стране мира, которая бы, объявив войну журналистам, выиграла ее.
Алеся Бацман
А журнашльондрики свою шльондрівську роботу знають.Тільки кому ви такі,типу незалежні,будете потрібні.
Знаю я двох професіональних ЙУристів... Точніше трьох: Зеленський, Гончарук, Богдан... Але вони знають лише ті закони, які їм вигідно знати, а решта "При чем здесь Конституция?" (с) Арахамія. Це такі ЙУристи цілих два (!!!) місяці букви складали в слова, а слова в речення? Тоді мені важко навіть уявити, що то буде за закон
Чтобы знать с кого спрашивать за этот закон.
"Закон о дезинформации" - бегло
Это закон о защите "слуг" от критики. Рейтинги валятся. Зашквары зеленых зашкаливают - нужно просто заткнуть рот критикам.
1. Все делается через "Уповноваженого з інформації" - которого назначает... зеленый кабмин. Угадайте, на чьей стороне будет Уповноважений?
2. Равная ответственность будет и ДЛЯ ПОШИРЮВАЧІВ информации (т.е. тюрьма за репост. Как в РФ).
3. Уголовная и административная ответственность "за НЕТОЧНУЮ и НЕПОЛНУЮ информацию", при этом:
3.1 НИ ОДНА информация не является "полной."
3.2 Формат некоторых соцетей (напрмер Твиттер) НЕ позволяет изложить более или менее "полную" информацию - там ограничение по количеству знаков.
3.3 Вот если вы пишете, что зарплату министру юстиции сделали 200,000 - а на самом деле она 242,000 - то это "НЕТОЧНАЯ информация." Извольте под суд.
4. Журналистов загоняют в стойло под вывеской "журналістське самоврядування"
6. Если, после принятия этого закона, вы пошерите "слив" о зашкварах слуг (например, от очередного "Джокера" или "пленки трубы") - то спрашивать будут не со "слуг" - а с ВАС. Т.к "что дезинформация" - будут решать Уповноважений и портновские суды.
7. Кто будет выгодополучателем от такого закона? Страна-агрессор. Т.к. ее блогерам и журналистам вы не сделаете ни-че-го. Они не в Украине.
То есть, журналисты и блогеры из РФ (и вообще из-за рубежа), которые пишут об Украине, окажутся в БОЛЕЕ ВЫГОДНОМ положении, чем украинцы.
И - интересно, - как они собираются "штрафовать" или "осуждать" ребят типа Шария? Которые вообще в Украину носа не кажут.
Фактически у украинцев - через 6 лет после Майдана - забирают право на свободу слова. Такого не было даже в "законе про наклеп" от Януковича (хотя, учитывая новые "достижения" зекоманды - они идут по его стопам, только "в турборежиме").
Принятие этого закона сделает Украину ЕЩЕ БОЛЕЕ тоталитарной страной, чем РФ или Беларусь.
Министр культурки уже кричит, что "закону нужен краш-тест". Только в качестве "манекенов" в этом "краш-тесте" - будут живые люди. Вы. С риском "попасть" на квартиру или очутиться за решеткой.
Такое вот "светлое будущее" выбрали себе украинцы в 2019.