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 Проєкт закону про дезінформацію потребує проведення краш-тесту, - Бородянський

Проєкт закону про дезінформацію має ще пройти публічне обговорення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Детектор медіа".

"Цей законопроєкт потребує краш-тесту... І я б хотів, щоб адвокати, юристи разом зі StopFake, з вами (журналістами. - Ред.), з іншими організаціями, які займаються дослідженням дезінформації, і провели цю систему через краш-тест", - зазначив міністр.

Бородянський зауважив, що законопроєкт розробляли протягом двох місяців інтенсивної щоденної роботи професійних юристів. "Зараз подивимося, як цей законопроєкт буде поліпшуватися", - наголосив він.

За словами міністра, в законопроєкті багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов'язки.

Нагадаємо, на 28 січня призначено наступний етап публічного обговорення законопроєкту про дезінформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про дезінформацію буде представлений на початку січня, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170926
 
   
 Топ коментарі
 
Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, - второй президентский срок на Банковой.

Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста. Пройдемся коротко по основным пунктам.
- Создается офис уполномоченного по вопросам информации. Его назначает Кабмин.
- Создается журналистская ассоциация, единственная в стране структура, которая может выдать или забрать пресс-карту профессионального журналиста.
- За дезинформацию предусмотрено наказание: штрафы до 2 тысяч минимальных зарплат и тюрьма до семи лет.
- СМИ должны будут получать "Индекс доверия".

То есть, по сути, что мы имеем. Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться, а в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет.
Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, - второй президентский срок на Банковой.

Вместо того, чтобы способствовать созданию рынка рекламы, который позволит качественной независимой неолигархической журналистике занять доминирующее место в стране, власть пытается сделать подконтрольными все СМИ.

Ну и аксиома. Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.

Я не знаю ни одну власть ни в одной стране мира, которая бы, объявив войну журналистам, выиграла ее.
Алеся Бацман
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А ну на краш тест: «Порошенко вбив свого брата. Порошенко збагатився на мільярди доларів. Порошенко мародьор. Порошенко взірвав склади.»
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а зачем придумывать что то...?
на Московии уже есть хорошие законы по этой теме...
можно просто сделать кальку...
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и это правильно.
за вранье нужно отвечать...
докажи в суде, а потом пиши или печатай...
журналисты могут убить человека или испортить жизнь..
почувствовали себя всемогущими...
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А ну на краш тест: «Порошенко вбив свого брата. Порошенко збагатився на мільярди доларів. Порошенко мародьор. Порошенко взірвав склади.»
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А если краш-тест все это подтвердит? Проект закона о дезинформации требует проведения краш-теста, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8328
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Так шостий рік крашують, зараз оно і Портной підключився.
І нічого кримінального на Порошенка нема.
Ну от сам подумай, фінансова розвідка США покруче Моссада, хіба вона б не нарила?
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Оно им надо? Там проблем и без Петра хватает!
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а якщо не підтвердить, невже Г+Г перестанеш дивитися?)
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«Ми йєво грозно замєкаєм !!!!
Мєєєєєєєєєє !!!!»
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Взагалі то нічого ще не відбулось такого, за що треба змітати. Чебурнета немає, однопартійного парламенту немає, преса почуває себе нормально, плюється отрутою на Зе за діло і без діла. В Тайожний Союз ніхто не кличе, прем'єр жодного разу не літав в Москву за цінними вказівками. В Київ не прилітає Гризлов як при Порошенко, в Києві не засідає в комісіях ФСБ як при Порошенко, за розірваний портрет президента не садять у в'язницю як при Порошенко, Україна не продає двигуни на військові фрегати Росії як при Порошенко, та і нарешті на Оболоні не розстрілюють патріотів як при Порошенко. А що з корупцією? Жодний корупційний скандал за час правління Зе не з'явився, ніяких Свинарчуків та панамських паперів.

Зеленський такий же проросійський керманич, як і попередник, але тепер у нас є потужна опозиція, як мінімум в народі. І цю опозицию в народі буде підтримувати парламентська, причому з баблом. А тоді в 2014-2018 була лише жменька людей, яка помічала злочини влади, а в керованій пресі зі всіх сторін тролили "зраду". Ви просто порівняйте.
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Единственный краш-тест, который реально нужен, это краш-тест наглых лживых МОРД "слуг урода"!

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"112", "Інтер", "Ньюз", "Прямий" ,"5-й", "Україна", і ще дохрініща до трешу крашу готові. На кого гавкать?
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ты шо, это "профєсіанальніе журналісти". они под защитой.
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Воно і видно...А от один Закон про кримінальну відповідальність за невизнання окупації кацапією і три б з них заткнулись...
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Ну там співвідношення проукраїнських каналів «Прямий», «5-й» і ватних каналів 2 : 22....
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Интересно как они это собираются это регулировать юредически. Кто будет определять что является дезинформацией а что нет? Как по мне сейчас ОП больше дезинформацией занимается. Может тогда пресс-службу президента тоже прировнять к СМИ с криминальной ответственностью за дезинформацию?
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Регулирование такое: мы блокируем информресурс (например там "разжигают вражду", "хэйтспичь", "оскорбление чести и достоинства гидранта", "чуйств верующих"), а вы из сизо в суде доказывайте, что не соврали.
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Диктатура латиноамериканського кшталту на марші. Перша ластівка - антиліберальні рухи щодо свободи преси. Здається, навіть москальнота ще до такого не додумалась.
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Этот бородянский хочет в свой преступный закон замазать как можно больше честных людей. Людли не помогайте им принамать диктаторские законы против украинского народа - не станьте соучастниками преступления против воли и свободы народа Украины.
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какой преступный?
если тебя назвать пиТарасом в СМИ, это нормально?
сколько ты будешь отмываться?
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Это нормально. На то у нас и свобода в Украине, на то мы и вольный народ. И если тебя всё время называют ********* в интернете, так не лезь в интернет.
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какая свобода?
свобода брехни?
шо ви таке мелете??!!!
питарас ты...
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оооо, видишь, ты обиделся....
потому и говорю, что за вранье должна быть ответственность, а не вседозволенность...
а журнашлюхи возомнили себя и следователями и судом и небожителями, нагло врываются в жилище, кабинеты, тыкают в лицо камерами и пр.!
пускай докажут в суде свои обвинения, а потом печатают...
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есть закон об ответственности за клевету а всё остальное право
автора - может быть правда а может быть и вымысел
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нет такого закона!
его идиоты Соевые назвали диктаторским и отменили...
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Да тебе, падлюке, нада "краш" сделать!
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Бородянский, собери экстрасенсов,нехай вони знайдуть вбивць Шеремета.Об результатах проинформируешь суспiльство.Це тобi и буде Краш-тест Проект закона о дезинформации требует проведения краш-теста, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6223
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Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, - второй президентский срок на Банковой.

Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста. Пройдемся коротко по основным пунктам.
- Создается офис уполномоченного по вопросам информации. Его назначает Кабмин.
- Создается журналистская ассоциация, единственная в стране структура, которая может выдать или забрать пресс-карту профессионального журналиста.
- За дезинформацию предусмотрено наказание: штрафы до 2 тысяч минимальных зарплат и тюрьма до семи лет.
- СМИ должны будут получать "Индекс доверия".

То есть, по сути, что мы имеем. Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться, а в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет.
Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, - второй президентский срок на Банковой.

Вместо того, чтобы способствовать созданию рынка рекламы, который позволит качественной независимой неолигархической журналистике занять доминирующее место в стране, власть пытается сделать подконтрольными все СМИ.

Ну и аксиома. Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.

Я не знаю ни одну власть ни в одной стране мира, которая бы, объявив войну журналистам, выиграла ее.
Алеся Бацман
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Ти вважаєш, що Україна повинна вести справу до узгодженої політики в інформаційній сфері з рашою?
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Справжнісінька ж цензура. Невже і це зеленим зійде з рук? Українці перетворились на якесь стадо баранів.
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Зеленський хоче цензуру як в Північній Кореї. Щоб вдячні українці, скубучи в парках травичку одностайно славили великого ЗЕ.
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Судя по тому, как он выглядит, он сам пережил не один крэш-тест.
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Цензор тест пройшов.В українській версії навіть перекладу немає про законопроект,що порушує конституцію і обмежує свободу слова.
А журнашльондрики свою шльондрівську роботу знають.Тільки кому ви такі,типу незалежні,будете потрібні.
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Бородянский отметил, что законопроект разрабатывали в течение двух месяцев интенсивной ежедневной работы профессиональных юристов.Источник: https://censor.net.ua/n3170926

Знаю я двох професіональних ЙУристів... Точніше трьох: Зеленський, Гончарук, Богдан... Але вони знають лише ті закони, які їм вигідно знати, а решта "При чем здесь Конституция?" (с) Арахамія. Це такі ЙУристи цілих два (!!!) місяці букви складали в слова, а слова в речення? Тоді мені важко навіть уявити, що то буде за закон
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Вот да. Хотелось бы узнать фамилии этих юристов.
Чтобы знать с кого спрашивать за этот закон.
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Аллан Левітов з Levitov Allan.

"Закон о дезинформации" - бегло
Это закон о защите "слуг" от критики. Рейтинги валятся. Зашквары зеленых зашкаливают - нужно просто заткнуть рот критикам.

1. Все делается через "Уповноваженого з інформації" - которого назначает... зеленый кабмин. Угадайте, на чьей стороне будет Уповноважений?

2. Равная ответственность будет и ДЛЯ ПОШИРЮВАЧІВ информации (т.е. тюрьма за репост. Как в РФ).

3. Уголовная и административная ответственность "за НЕТОЧНУЮ и НЕПОЛНУЮ информацию", при этом:

3.1 НИ ОДНА информация не является "полной."

3.2 Формат некоторых соцетей (напрмер Твиттер) НЕ позволяет изложить более или менее "полную" информацию - там ограничение по количеству знаков.

3.3 Вот если вы пишете, что зарплату министру юстиции сделали 200,000 - а на самом деле она 242,000 - то это "НЕТОЧНАЯ информация." Извольте под суд.

4. Журналистов загоняют в стойло под вывеской "журналістське самоврядування"
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5. Абсолютно ДРАКОНОВСКИЕ штрафы (в миллионы гривень) и ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

6. Если, после принятия этого закона, вы пошерите "слив" о зашкварах слуг (например, от очередного "Джокера" или "пленки трубы") - то спрашивать будут не со "слуг" - а с ВАС. Т.к "что дезинформация" - будут решать Уповноважений и портновские суды.

7. Кто будет выгодополучателем от такого закона? Страна-агрессор. Т.к. ее блогерам и журналистам вы не сделаете ни-че-го. Они не в Украине.
То есть, журналисты и блогеры из РФ (и вообще из-за рубежа), которые пишут об Украине, окажутся в БОЛЕЕ ВЫГОДНОМ положении, чем украинцы.

И - интересно, - как они собираются "штрафовать" или "осуждать" ребят типа Шария? Которые вообще в Украину носа не кажут.
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Резюме:

Фактически у украинцев - через 6 лет после Майдана - забирают право на свободу слова. Такого не было даже в "законе про наклеп" от Януковича (хотя, учитывая новые "достижения" зекоманды - они идут по его стопам, только "в турборежиме").

Принятие этого закона сделает Украину ЕЩЕ БОЛЕЕ тоталитарной страной, чем РФ или Беларусь.

Министр культурки уже кричит, что "закону нужен краш-тест". Только в качестве "манекенов" в этом "краш-тесте" - будут живые люди. Вы. С риском "попасть" на квартиру или очутиться за решеткой.

Такое вот "светлое будущее" выбрали себе украинцы в 2019.
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именно благодаря дизинформации которую сеяли кремлефашисты на предыдущую власть, зебилы и пришли ко власти.
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