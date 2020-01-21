 На цей рік передбачена достатня сума на заходи щодо психологічної реабілітації ветеранів, - Коляда

Про це керівниця відомства Оксана Коляда заявила під час наради з представниками Житомирської облдержадміністрації, ветеранами, членами їхніх родин та ветеранськими громадськими організаціями, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Ми самі визначатимемо, які медичні заклади надаватимуть послуги, а ми будемо їх сплачувати. У державі на цей рік передбачена достатня сума на заходи з психологічної реабілітації, яку ми сплачуватимемо за дійсно якісну допомогу", – зазначила Оксана Коляда.
Під час засідання обговорили питання соціальних пільг, передбачених у новому законопроєкті про ветеранів. Оксана Коляда розповіла про новий підхід, зокрема в частині забезпечення житлом ветеранів. Також вона закликала ветеранські громадські об'єднання активно починати і реалізовувати власні проєкти й отримувати на них фінансову підтримку з бюджету.
Історик, політичний оглядач Всі статті автораІзраїль не чекає доброго дядю через океан або мамку Меркель. Це приклад для України
https://www.obozrevatel.com/society/ukraine-nuzhno-stat-izrailem.htm
Никому не кажется, что здесь пахнет кумовством и большими откатами? А про независимый контроль и прозрачный отчет выделенных средств, она ничего не хочет сказать?