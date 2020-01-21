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Все про:ветерани (451) реабілітація (204) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (27) Коляда Оксана (26)

 На цей рік передбачена достатня сума на заходи щодо психологічної реабілітації ветеранів, - Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України самостійно визначатиме всіх суб'єктів, що надають послуги з реабілітації ветеранам і членам їхніх родин.

Про це керівниця відомства Оксана Коляда заявила під час наради з представниками Житомирської облдержадміністрації, ветеранами, членами їхніх родин та ветеранськими громадськими організаціями, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми самі визначатимемо, які медичні заклади надаватимуть послуги, а ми будемо їх сплачувати. У державі на цей рік передбачена достатня сума на заходи з психологічної реабілітації, яку ми сплачуватимемо за дійсно якісну допомогу", – зазначила Оксана Коляда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів анонсувало зміну підходу до реабілітації бійців

Під час засідання обговорили питання соціальних пільг, передбачених у новому законопроєкті про ветеранів. Оксана Коляда розповіла про новий підхід, зокрема в частині забезпечення житлом ветеранів. Також вона закликала ветеранські громадські об'єднання активно починати і реалізовувати власні проєкти й отримувати на них фінансову підтримку з бюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170925
 
 
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Это ложь . Не верю я в это ! Будут уничтожать ветеранов, как своих врагов , что бы против них не восстали .
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А все таки интересно откуда Оксана Коляда знает какая сумма будет достаточна для реабилитации?Возможно ее психотерапевт ответит за нее?Ведь нормальный человек никогда не скажет об достаточности средств,только больной на всю голову.
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Три часа назад в Донецке ликвидирован заместитель командира полка СпН ВВ МВД ДНР Алексей "Грин". Земля ему стекловатой!!!


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"Сходові на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублей. Убитий у Донецьку пострілом у спину. Братчики ліквідувалі", - розкрили Подробиці Штефан. Терористи уточнили в мережі, что "Гріна" "підло вбили" свої ж.
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Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автораІзраїль не чекає доброго дядю через океан або мамку Меркель. Це приклад для України

https://www.obozrevatel.com/society/ukraine-nuzhno-stat-izrailem.htm
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Гроші треба витрачати на адекватну відповідь окупантам. Насипати так, щоб захлинались. Тоді і на реабілітацію наших хлопців менше треба буде коштів.
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"Мы сами будем определять, какие медицинские учреждения будут оказывать услуги, а мы будем их платить...", - отметила Оксана Коляда. Источник: https://censor.net.ua/n3170925

Никому не кажется, что здесь пахнет кумовством и большими откатами? А про независимый контроль и прозрачный отчет выделенных средств, она ничего не хочет сказать?
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Ветеранам каким? Ментам- туристам из Главков,или туристам из главков ГСЧС? А реальным ветеранам люди деньги собирают на курсы химиотерапии и другого лечения.
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