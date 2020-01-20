 "Розглядатимемо на наступній сесії", - Разумков щодо законопроєкту про ринок землі

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи Слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Що не встигли - розглядатимемо на наступній сесії. Є різні законопроєкти, пов'язані з дерегуляцією, і є законопроєкт про землю, який розглядався в першому читанні на минулій сесії і розглядатиметься на наступній", - сказав Разумков.
Він уточнив, що в таких важливих проєктах законів "важливо дотримуватися процедури регламенту", і парламентарії намагаються це робити.
Зазначимо, що наступна сесія почнеться 4 лютого.
Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.
20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.
Опять тебя бедного нае...ои ничего не дали!
А так то тільки 8% шлаку свято вірили в неможливе - в перемогу Бариги. А тепер підіймають гнівний гвалт про зрадоньку українців... дебіли мля
но он не попадет в кадр - трагическое кино с участием Зеленского уже сняли, вчера
как красные диды сделали...
малороссов можно дурить бесконечно долго...
Ну, швидше в Ізраїль.
не ошибешься..
это наш Гетман...
хотя и мне порой кажется что смотрю какое то кино про страну сошедшую с ума...
а что же Вам, - спросите Вы?
- *АЛУПА!
Особенности функционирования рынка сельхозземель в этом государстве связаны с совокупностью исторических и текущих факторов. Причина того, что подавляющая часть сельскохозяйственных земель находится в собственности государства и сдается только в аренду, кроется в истории формирования его земельного фонда. Около 13% последнего в свое время были приобретены у палестинцев за счет добровольных взносов еврейской диаспоры и принадлежат Еврейскому национальному фонду.
Израиль - маленькое государство, вся площадь которого (без учета Палестинской территории) на четверть меньше Киевской области. Это государство окружено со всех сторон далеко не дружественными соседями, с которыми Израилю неоднократно приходилось вести активные боевые действия. Учитывая это, все подчинено в первую очередь интересам защиты от внешней агрессии. Значительная часть сельхозземель сдается в аренду, а не продается - чтобы, в случае необходимости, в любой момент изъять их для нужд вооруженных сил страны.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3170353
"Я как немецкая актриса из фильмов для взрослых, готов продавать украинскую землю до последнего клочка!"
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в VK.
- Агрохолдинги истощают землю монокультурами
- Агрохолдинги убивают природу Украины интенсивным земледелием, химией и пестицидами
- Агроходлинги тормозят развитие малого и среднего фермерства и уничтожают украинские села
- Агрохолдинги выводят все прибыли в офшоры, обескровливая местные бюджеты
- Агрохолдинги выкачивают деньги из бюджета в виде субсидий через коррупционный сговор с МинАПК и аграрным комітетом Рады
- Крупнейший агроходлинг Украины через подставное лицо, приднадлежит путлеровско-гебешной мафии
Аренда земли в Украине должна быть ограничена 5 тыс гектарами максимум. Хозяином на Украинской земле должны быть фермеры обрабатывающие по 50-100 га, обедененные в кооперативы.
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
ТурбоРеформыТурбоКатастрофа