EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  806  38
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5634) Разумков Дмитро (353) ринок землі (83)

 "Розглядатимемо на наступній сесії", - Разумков щодо законопроєкту про ринок землі

Парламент розгляне законопроєкт про ринок землі в другому читанні на наступній сесії.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи Слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Що не встигли - розглядатимемо на наступній сесії. Є різні законопроєкти, пов'язані з дерегуляцією, і є законопроєкт про землю, який розглядався в першому читанні на минулій сесії і розглядатиметься на наступній", - сказав Разумков.

Він уточнив, що в таких важливих проєктах законів "важливо дотримуватися процедури регламенту", і парламентарії намагаються це робити.

Зазначимо, що наступна сесія почнеться 4 лютого.

Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

Читайте також: Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170923
 
   
 Топ коментарі
 
Це ж ти привів їх до влади.
 показати весь коментар
 
Ну и правильно! Проект - Украина не удался, слишком много идиотов, пора распродавать неликвид и отдавать долги Игорю Валеричу!
а что же Вам, - спросите Вы?
- *АЛУПА!
 показати весь коментар
 
Не чіпайте ЗЕМЛЮ! Бо все дуже швидко закінчиться. Подумайте про зарплати. Може ще хтось з міністрів побирається.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зелєбобину банду ще судити будуть,всіх скопом.
 показати весь коментар
 
 
Не я,а Петро Порошенко,і в Зелєбобіної банді 90% люди Петруся.
 показати весь коментар
 
 
и тут тоже тебе Порошенко в рот насрал???
Опять тебя бедного нае...ои ничего не дали!
 показати весь коментар
 
 
Тобі нагадати як ти писав що краще кіт в мішку?
 показати весь коментар
 
 
"73% люто вишукують винних у своїй перемозі" (с)
 показати весь коментар
 
 
Вірно, винні 8 відсотків дятлів, шо не вмовили свого Сивочолого повадиря зняти свою кандидатуру з виборів, може б хтось більш достойний в другий тур вийшов.

А так то тільки 8% шлаку свято вірили в неможливе - в перемогу Бариги. А тепер підіймають гнівний гвалт про зрадоньку українців... дебіли мля
 показати весь коментар
 
зебил ты шо майданить надумал? Аваков за тобой присматривает, не вздумай!
 показати весь коментар
 
 
Не чіпайте ЗЕМЛЮ! Бо все дуже швидко закінчиться. Подумайте про зарплати. Може ще хтось з міністрів побирається.
 показати весь коментар
 
 
Один украинский воин погиб. За сутки - 11 вражеских обстрелов, в том числе из запрещенной артиллерии и минометов, - штаб ОС

но он не попадет в кадр - трагическое кино с участием Зеленского уже сняли, вчера
 показати весь коментар
 
 
и законопроект назовите "земля и воля" ,шоб гои недотумкалы...
 показати весь коментар
 
 
"Розглядатимемо на наступній сесії", - Разумков щодо законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 447

как красные диды сделали...
малороссов можно дурить бесконечно долго...
 показати весь коментар
 
 
Все продати, і в Ялту!
Ну, швидше в Ізраїль.
 показати весь коментар
 
 
С*ки зеленые! не дай Бог примете закон о продаже земли в тысячи гектаров! проклянут вас до 8го колена!
 показати весь коментар
 
 
можешь уже начинать проклинать...
не ошибешься..
 показати весь коментар
 
 
я все еще надеюсь, что это какой-то страшный сон или несмешной прикол от зебилов.
 показати весь коментар
 
 
не надейся...., и это не сон...
это наш Гетман... "Розглядатимемо на наступній сесії", - Разумков щодо законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 7896

хотя и мне порой кажется что смотрю какое то кино про страну сошедшую с ума...


 показати весь коментар
 
 
украинские евреи и московские КГБешники - а какая между ними разница???
 показати весь коментар
 
Ну и правильно! Проект - Украина не удался, слишком много идиотов, пора распродавать неликвид и отдавать долги Игорю Валеричу!
а что же Вам, - спросите Вы?
- *АЛУПА!
 показати весь коментар
 
 
канэшно... + глубокой ночью как обычно, когда принимается деребан...
 показати весь коментар
 
 
Те, що останнього разу не було великої кількості людей під Радою, говорить лише про те, що ви самі підсцикнули і немає у вас більшості. Бо той хто спілкується з виборцями знає - проголосував "за " - вже самовбивця. Можна мило і шворку купувати.
 показати весь коментар
 
 
Израиль
Особенности функционирования рынка сельхозземель в этом государстве связаны с совокупностью исторических и текущих факторов. Причина того, что подавляющая часть сельскохозяйственных земель находится в собственности государства и сдается только в аренду, кроется в истории формирования его земельного фонда. Около 13% последнего в свое время были приобретены у палестинцев за счет добровольных взносов еврейской диаспоры и принадлежат Еврейскому национальному фонду.
Израиль - маленькое государство, вся площадь которого (без учета Палестинской территории) на четверть меньше Киевской области. Это государство окружено со всех сторон далеко не дружественными соседями, с которыми Израилю неоднократно приходилось вести активные боевые действия. Учитывая это, все подчинено в первую очередь интересам защиты от внешней агрессии. Значительная часть сельхозземель сдается в аренду, а не продается - чтобы, в случае необходимости, в любой момент изъять их для нужд вооруженных сил страны.
 показати весь коментар
 
Разумков, народ Украины против распродажи земли, а значит все причастные к этому предатели народа Украины. Время летит бысро и Майдан уже не за горами - ответите за все 28 лет разграбления Украины. Это будущее.
 показати весь коментар
 
 
"Киборги" - защитники Донецкого аэропорта доказали, что украинцы не отдадут ни клочка собственной земли.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3170353

"Я как немецкая актриса из фильмов для взрослых, готов продавать украинскую землю до последнего клочка!"
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в VK.
 показати весь коментар
 
 
А где же референдум. А где же ваше народоправие? Или как и попэрэдныкы срать вы хотели на народ и его мнение?
 показати весь коментар
 
если и открывать рынок земли то 500 га а лучше 300 в одни руки. а не как они хотят продавать населенные пункты вместе с "крепосными" 10 000 га на рыло.что б вы понимали площади областного центра г. Полтава 130 000 гектаров а плошадь Белой Церкви всего 6700 га. они хотят провести аферу .
 показати весь коментар
 
 
Зная всю эту Бенину ЗЕкобанду уверен что эта распродажа земли будет тоже самое шо и ваучерная прихватизация в 90х. Смачно ЗЕлохторат прокинут...Хотя уверен что ЗЕбильнутые даже не по поймут в каком именно месте их прокинули...Наверняка зебилохторат будет думать шо они теперь владельцы земли, ну точно так же как лохторат думал шо если ему дали ваучер то он теперь владелец завода))))
 показати весь коментар
 
 
Чому пишуть тільки про лупоглазого? Коли Юлька розносила слуг, лунали оплески і в студії кричали "браво".
 показати весь коментар
 
Экс-адвокат Януковича официально стал первым заместителем директора ГБР.
 показати весь коментар
 
Агрохолдинги - угроза национальной безопасности Украины

- Агрохолдинги истощают землю монокультурами
- Агрохолдинги убивают природу Украины интенсивным земледелием, химией и пестицидами
- Агроходлинги тормозят развитие малого и среднего фермерства и уничтожают украинские села
- Агрохолдинги выводят все прибыли в офшоры, обескровливая местные бюджеты
- Агрохолдинги выкачивают деньги из бюджета в виде субсидий через коррупционный сговор с МинАПК и аграрным комітетом Рады
- Крупнейший агроходлинг Украины через подставное лицо, приднадлежит путлеровско-гебешной мафии

Аренда земли в Украине должна быть ограничена 5 тыс гектарами максимум. Хозяином на Украинской земле должны быть фермеры обрабатывающие по 50-100 га, обедененные в кооперативы.
 показати весь коментар
 
10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
 показати весь коментар
 
ТурбоДилетанты + ТурбоКлоуны +ТурбоБездари + ТурбоНеЛох = ТурбоРеформы ТурбоКатастрофа
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору