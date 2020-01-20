 "Розглядатимемо на наступній сесії", - Разумков щодо законопроєкту про ринок землі

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи Слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Що не встигли - розглядатимемо на наступній сесії. Є різні законопроєкти, пов'язані з дерегуляцією, і є законопроєкт про землю, який розглядався в першому читанні на минулій сесії і розглядатиметься на наступній", - сказав Разумков.

Він уточнив, що в таких важливих проєктах законів "важливо дотримуватися процедури регламенту", і парламентарії намагаються це робити.

Зазначимо, що наступна сесія почнеться 4 лютого.

Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

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