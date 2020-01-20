 Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков

"Справді, згідно з регламентом, роздавати правки і таблиці мають за 10 днів, якщо ви говорите про це. Якщо виходити з цієї логіки, то ми б не ухвалили і чверть того, що ми прийняли. При всій повазі до регламенту, а ви бачите, що я справді намагаюся дотримуватися регламенту", - заявив Разумков у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, бувають об'ємні законопроєкти з безліччю правок і тоді справді важливо надати 10 днів депутату для ознайомлення з текстом, однак з іншого боку, на думку голови Верховної Ради, ця норма уповільнює роботу в ситуації, коли необхідно швидко приймати дрібні зміни в законодавство, які стосуються благополуччя громадян.

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"Я хотів би відзначити, що ми жодного разу не проголосували за законопроєкт двічі, ми жодної правки чи пропозиції не прийняли "з голосу" і не включили до законів", - додав спікер парламенту.

Голова Ради переконаний, що недотримання термінів для ознайомлення з текстом законопроєкту є дрібним порушенням регламенту, яке компенсується важливістю тих змін, які відбуваються в країні.

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