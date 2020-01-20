 Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков

"Справді, згідно з регламентом, роздавати правки і таблиці мають за 10 днів, якщо ви говорите про це. Якщо виходити з цієї логіки, то ми б не ухвалили і чверть того, що ми прийняли. При всій повазі до регламенту, а ви бачите, що я справді намагаюся дотримуватися регламенту", - заявив Разумков у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, бувають об'ємні законопроєкти з безліччю правок і тоді справді важливо надати 10 днів депутату для ознайомлення з текстом, однак з іншого боку, на думку голови Верховної Ради, ця норма уповільнює роботу в ситуації, коли необхідно швидко приймати дрібні зміни в законодавство, які стосуються благополуччя громадян.
"Я хотів би відзначити, що ми жодного разу не проголосували за законопроєкт двічі, ми жодної правки чи пропозиції не прийняли "з голосу" і не включили до законів", - додав спікер парламенту.
Голова Ради переконаний, що недотримання термінів для ознайомлення з текстом законопроєкту є дрібним порушенням регламенту, яке компенсується важливістю тих змін, які відбуваються в країні.
Срать все хотели на законы которые сами же и приняли.
Был бы к нас нормальный суд - поотменяли бы один раз все то что они напринимали с нарушением закона, больше бы не нарушали!
Автори, на жаль, дещо напартачили з цифрами - відсоток прийнятих законів різними кабмінами відрізняється лише на 0,44% (на користь Гончарука)...
А от на 3-й фотожабі - дійсно вже все гаразд.
все же узнают, что это вранье.
Это сон кошмарный какой то ...
двойные стандарты...или идиотизм?
это можно цитировать в суде?
такая вот поехавшая мозгами быдлота оживляет ленту форума...
то есть для тебя...
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной Источник: https://censor.net.ua/n3170922
бензин дорогой?
Ті в 2005 за 100 днів:
- підняли мінімальну зарплату на 50%, а пенсію в 2,5 раза (з 147 до 332 грн);
- ввели виплати на народження дитини;
- протягнули відміну мажоритарки вже на наступних виборах (Зе мажоритарку ж на вибори-2019 лишив);
- відібрали у Ахметова Криворіжсталь;
- реалізували програму "Контрабанда стоп!" і збільшили надходження від митниці в 2 рази;
- провели справжню люстрацію - звільнили 20 тис. чиновників-корупціонерів;
не нужно мне херню втюхивать, 4 пункта один дыбильнее другого!
1)По заочному кримінальному провадженні № 1950,де
зміни до КПК(заочний суд) може здійснюватися фактично проти будь-якої людини, якому оголошено заочне підозра (листом на адресу прописки).Це стосується перш за все статтей держзрада, заклики до повалення конституційного ладу, фінансування тероризму, диверсія, шпигунство, а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, теракт, військові злочини і ряду службових статей - перевищення влади, хабарництво та інше.Закон дозволив почати судовий процес у справі по держзраді та пересаджати тисячі нелояльних Порошенкові.
2)Блокування сайтів і ТБ рішенням Порошенко
Закон про санкції,який дає РНБО і президенту право блокувати сайти і телеканали: штраф від 1700 до 3400 грн, при повторному порушенні - від 3400 до 5100 грн.
Це дозволяє слідчим СБУ блокувати сайти без рішення суду.
3)Закон по іноземним агентам №1975.Прийняті норми про декларування доходів членів неурядових антикорупційних організацій.Дивна вибірковість, по якій одні активісти повинні подавати довідки про доходи, а інші - ні, обурила українських борців з корупцією,яких по суті зрівняли з депутатами і держчиновниками, зобов'язаними подавати е-декларації.
4)Закон 1 689-VIIЗаклики до зміни влади-про покарання за фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення влади(якщо "диктаторський закон2014" передбачав максимальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, то новий закон - у вигляді 10 років позбавлення волі.
5)Відеофіксація ПДР-пакет "автомобільних" постанов, які стосуються системи відеофіксації порушень і нових правил паркування,де ставлять штрафи і евакуації на потік.
6)Автоколони-обмеження на кількість автомобілів в колонах, прийняте 16 січня після активності Автомайдану,задіяли постановою Кабміну про те, що автоколона повинна бути розділена на групи не більше, ніж п'ять машин в кожній.
7)Безпілотники.Там позначили місця, куди їм літати не можна. Концентрація таких місць - над маєтком Петра Порошенка, Арсена Авакова, елітними селищами Пуща-Водиця і Конча-Заспа.
8)Закон про відповідальність за наклеп від 20 листопада 2018 року, внесено трьома представниками президентської фракції БПП до ВР.