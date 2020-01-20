EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2160  93
Все про:ВР (5634) законопроект (905) регламент (61) Разумков Дмитро (353)

 Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що якби в парламенті не порушувалися положення регламенту, то його робота була б не такою продуктивною.

"Справді, згідно з регламентом, роздавати правки і таблиці мають за 10 днів, якщо ви говорите про це. Якщо виходити з цієї логіки, то ми б не ухвалили і чверть того, що ми прийняли. При всій повазі до регламенту, а ви бачите, що я справді намагаюся дотримуватися регламенту", - заявив Разумков у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, бувають об'ємні законопроєкти з безліччю правок і тоді справді важливо надати 10 днів депутату для ознайомлення з текстом, однак з іншого боку, на думку голови Верховної Ради, ця норма уповільнює роботу в ситуації, коли необхідно швидко приймати дрібні зміни в законодавство, які стосуються благополуччя громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібен баланс між швидкістю і якістю, - Стефанчук пропонує голосувати за законопроєкти в спеціально відведений для цього день

"Я хотів би відзначити, що ми жодного разу не проголосували за законопроєкт двічі, ми жодної правки чи пропозиції не прийняли "з голосу" і не включили до законів", - додав спікер парламенту.

Голова Ради переконаний, що недотримання термінів для ознайомлення з текстом законопроєкту є дрібним порушенням регламенту, яке компенсується важливістю тих змін, які відбуваються в країні.

Читайте також: Нардепи із "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про внесення змін до регламенту Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170922
 
 
 Топ коментарі
 
принимать законы, нарушая законы...Оригинальная версия
 показати весь коментар
 
я правильно понял что этот спикер-идиот хвастается тем что нарушали регламент ВР...?
Это сон кошмарный какой то ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
принимать законы, нарушая законы...Оригинальная версия
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шепелявого вспомни, раз по 15 один закон на голосование м*дк ставил.
 показати весь коментар
 
 
і знаєш, писаних регламентних норм Парубій не порушував.
 показати весь коментар
 
 
Те же косяки что и при легитивном и порохне.
Срать все хотели на законы которые сами же и приняли.
Был бы к нас нормальный суд - поотменяли бы один раз все то что они напринимали с нарушением закона, больше бы не нарушали!
 показати весь коментар
 
 
Хронический идиет. Весь в папаню, который работал на ФСБ.
 показати весь коментар
 
 
Так. Признатися у порушенні закону, ще й ставити це собі у заслугу може лише клінічний ідіот. Це ще не явка з повиною, але вже схоже на її репетицію.
 показати весь коментар
 
 
Чето не видать тунгуса, в отпуске до сих пор?
 показати весь коментар
 
 
18c49ed2

Автори, на жаль, дещо напартачили з цифрами - відсоток прийнятих законів різними кабмінами відрізняється лише на 0,44% (на користь Гончарука)... Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1663
 показати весь коментар
 
.... Захід було організовано Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні.

Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1040
 показати весь коментар
 
 
Це добре, однак суті не змінює - на першій фотожабі - помилка...
А от на 3-й фотожабі - дійсно вже все гаразд. Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 316
 показати весь коментар
 
если это так, то на что расчет?
все же узнают, что это вранье.
 показати весь коментар
 
А сколько человек из 100 пользуется мозгами и критически мыслит?
 показати весь коментар
 
Дурак тем и отличается от умного человека, что не может сформулировать свои желания, а тем более их осуществить...
 показати весь коментар
 
 
разумков ты становишся на опасный путь - драконовские законы ручным голосованием тоже без регламента проголосовали...... хотя уже" какаяразница"......
 показати весь коментар
 
 
зиндан димону бердычевсому на метр глубже...
 показати весь коментар
 
я правильно понял что этот спикер-идиот хвастается тем что нарушали регламент ВР...?
Это сон кошмарный какой то ...
 показати весь коментар
 
 
та вы шо? вам можно? а другим - преступление?
двойные стандарты...или идиотизм?
это можно цитировать в суде?
 показати весь коментар
 
 
"Та вы меня не так поняли Если бы мы не нарушали регламент, то не приняли бы и четверти уже проголосованных законопроектов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3094 - это всё журналЮги "накрутили" - их надо всех "в поликлинику сдать. Для опытов."
 показати весь коментар
 
 
Ой придурок...Треба скринити такі його заяви.Признати на всю країну,що закони прийняті з порушенням регламенту!То гріш ціна таким "законам",вони легко оскаржуються в суді
 показати весь коментар
 
 
Так он парень не плохой,только ссыться и глухой.
 показати весь коментар
 
 
чистосердечное признание в преступлении. циничная зе-мафия думает что за это им ниче не будет
 показати весь коментар
 
 
Моча, рожья роса - какая вам разница?
 показати весь коментар
 
 
нарушитель регламента во главе рады. сюр...
 показати весь коментар
 
 
Если бы разумков перестал быть, он не вредил бы Украине.
 показати весь коментар
 
 
положили на закон в угоду турборежиму, какое может быть доверие к таким "законодателям". это преступная зе-мафиозная группировка
 показати весь коментар
 
 
Они давно прямо говорят - "Какие-такие законы ? Какая Конституция ? - не ,,,, мы про такое неслышали - у нас всё по-пацански - на "стрелках" добазаримся и в рАду ....
 показати весь коментар
 
 
Голова вищого законодавчого органу держави розказує, що вони масово порушують закон. Це якийсь сюр
 показати весь коментар
 
 
Навіть шапкокрадний баклажан такого собі не дозволяв. ****** гнув раду і Конституцію. І чим це закінчилось? Не дражніть людей.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Разумков! Вы молодцы! Все правильно делаете! адекватный народ доволен! а на проплаченных петушков внимание не обращайте!
 показати весь коментар
 
Vadym Tsyrkalyuk - а я таких никогда не спамлю...

такая вот поехавшая мозгами быдлота оживляет ленту форума...
 показати весь коментар
 
 
Игокович - для особо тупых...

то есть для тебя...

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной Источник: https://censor.net.ua/n3170922
 показати весь коментар
 
разумков сам сказал, что нарушает регламент.
 показати весь коментар
 
Гы!!так он ведь хозяин своего слова!!сам сказал сам и откажется!!(в нужной ситуации)эт ведь у зелебобов трэнд такой!!(кто больше наврёт!!и кому из них больше поверят)словом соревнуются между собой!! Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 292 Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 6869
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
петушкам бессмысленно его дарить! они куплены на корню! они и мать родную уже продадут
 показати весь коментар
 
 
Ну що ж ти так на виборців Зеленського?
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, який серед них відсоток пітухофф?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
кста, кацап, а как на счет что рада последние годы не имела большинства и принимала законы?...уже не говоря как соевые принимали законы с 10 попытки...КПД 0.1% то чем запомнилось трудовая деятельность соевых гнидовонючек!!!
 показати весь коментар
 
Санітари, дідько! У вас тут пацієнт втік! Що? Та ще й який буйний! Негайно сюди! Беріть сачок, гамівну сорочку та велетенський заштрик!..

Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 523
 показати весь коментар
 
 
Законы есть , а Процветание Где Результат . Почему резко увеличилась Безработица, что с теми кто не может ехать на зароботки . Где инвестиции .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Слова на то, что гниды злоупотребляют нормами регламента для затягивания принятия законов.
 показати весь коментар
 
 
Явка с повинной есть. Осталось выяснить по какой статье УК привлекать.
 показати весь коментар
 
 
А куди ж ви так поспішаєте? Те, що ви хочете протягнути як Закон про продаж (а не обіг) земель сільгосппризначення - повна нісенітниця. Бо кожен (з освітою вище ПТУ) скаже, що це дерибан, зрада національних інтересів і загроза продовольчої безпеки України.
 показати весь коментар
 
 
Якби ви працювали по регламенту, то мали б час хоча б прочитати ці законопроекти і побачити, скільки серед них лайна!
 показати весь коментар
 
 
_Конееечно. Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 4012 Они ж ради Украины там сидят... Так бы они разобрались и переписали на благо Украины.
 показати весь коментар
 
 
Всё равно всю эту х*рню ,что они на принимали в дурном режиме ,отменят наступники..
 показати весь коментар
 
 
Що б ви так Закон про персональну кримінальну відповідальність прийняли, за порушення Конституції України, в турборежимі.
 показати весь коментар
 
 
Бог шельму мітить.Влада правопорушників.
 показати весь коментар
 
 
лично мне кажется странным,шо младорыга не возят на экскурсию в ближайшую лесопосадку...
бензин дорогой?
 показати весь коментар
 
Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 9272Бывший адвокат Януковича официально стал заместителем директора ГБР,я не удивлюсь если жену Зеленского заменят на жену Януковича
 показати весь коментар
 
 
вот если бы не украл барыга эти деньги, то ведь потратил бы их владелец, а так хоть часть вернулось - я вас поздравляю зеболята, вы не изсекающии ресурс. Раньше думал на расии нефть, газ кончиться а идиотов там будет не изсекаемый ресурс, оказываеться Украина хочет идти с рашкой на перегонки, да что то подсказывает - в их соревнование победит дружба.
 показати весь коментар
 
Настільки борзі, що куражаться з відвертого порушеня Закону. Впевнені, що 73 і цьому придумають виправдання і "схавають". Як на мене, то вони своїх виборців і за людей не вважають. Як сказав папік буби Оманського- тупая біомаса
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
лайкнул тебя Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 3730 понравилась твоя тупость!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ех, ведь были времена когда Логопед лично ходил депутатовл с горшка снимать чтоб с 10ой попытки хватило голосов Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 671 порохоботы за ними скучайт как жена за мужем который в тюрьме на пожизненном...
 показати весь коментар
 
А якщо не з порохоботами порівнювати зелену команду, а з помаранчевими.
Ті в 2005 за 100 днів:
- підняли мінімальну зарплату на 50%, а пенсію в 2,5 раза (з 147 до 332 грн);
- ввели виплати на народження дитини;

- протягнули відміну мажоритарки вже на наступних виборах (Зе мажоритарку ж на вибори-2019 лишив);
- відібрали у Ахметова Криворіжсталь;
- реалізували програму "Контрабанда стоп!" і збільшили надходження від митниці в 2 рази;

- провели справжню люстрацію - звільнили 20 тис. чиновників-корупціонерів;
 показати весь коментар
 
 
та помню я....бла бла бла и не больше....Люля и Ющь два валянка оба правые были Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 3024

не нужно мне херню втюхивать, 4 пункта один дыбильнее другого!
 показати весь коментар
 
Ну, що? Подобається чути і бачити це все від проросійського Разумкова? Ще недавно скільки тут на Цензорі придурків з апломбом і тупим прокацапським юмором знущались над справжнім Головою ВР, українським патріотом-державником А. Парубієм ! Такий вже він вам був не такий! Отримуйте прокацапського інтелектуала по повній програмі і насолоджуйтесь, дебільня клавішна.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
что тебе Украина сделала что ты её так ненавидиш?
 показати весь коментар
 
...ты не Украина, зелепузый, щеки сильно не надувай - лицо треснет... Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - Разумков - Цензор.НЕТ 2891
 показати весь коментар
 
Справжний патриот ? И настоящий глава ВР Украины. Это только в кошмарном мне может привидится....
 показати весь коментар
 
Що ж, таким чином Безумков in advance дає карт-бланш хунті наступників - теж не заморочуватись з регламентом, а просто сказати: "Скасувати усе оце лайно на три хмуя з бл*дським посвистом".
 показати весь коментар
 
 
сподіваюсь, такі заяви десь фіксуються з дотриманням всіх юридичних вимог
 показати весь коментар
 
 
Комментарий может быть только один. ДЕБИЛ!!!
 показати весь коментар
 
Як добре, що ця лупоока жаба не вміє тримати «мову» за зубами.
 показати весь коментар
 
Так там ничего действительно важного, и полезного, практически не приняли.
 показати весь коментар
 
І хто вам дохтор,якщо всі славнозвісні диктаторські закони 16 січня 2014 року були введені завуальовано Петром актами,які в набагато більшому ступені звужують цивільні права і свободи?
1)По заочному кримінальному провадженні № 1950,де
зміни до КПК(заочний суд) може здійснюватися фактично проти будь-якої людини, якому оголошено заочне підозра (листом на адресу прописки).Це стосується перш за все статтей держзрада, заклики до повалення конституційного ладу, фінансування тероризму, диверсія, шпигунство, а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, теракт, військові злочини і ряду службових статей - перевищення влади, хабарництво та інше.Закон дозволив почати судовий процес у справі по держзраді та пересаджати тисячі нелояльних Порошенкові.
2)Блокування сайтів і ТБ рішенням Порошенко
Закон про санкції,який дає РНБО і президенту право блокувати сайти і телеканали: штраф від 1700 до 3400 грн, при повторному порушенні - від 3400 до 5100 грн.
Це дозволяє слідчим СБУ блокувати сайти без рішення суду.
3)Закон по іноземним агентам №1975.Прийняті норми про декларування доходів членів неурядових антикорупційних організацій.Дивна вибірковість, по якій одні активісти повинні подавати довідки про доходи, а інші - ні, обурила українських борців з корупцією,яких по суті зрівняли з депутатами і держчиновниками, зобов'язаними подавати е-декларації.
4)Закон 1 689-VIIЗаклики до зміни влади-про покарання за фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення влади(якщо "диктаторський закон2014" передбачав максимальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, то новий закон - у вигляді 10 років позбавлення волі.
5)Відеофіксація ПДР-пакет "автомобільних" постанов, які стосуються системи відеофіксації порушень і нових правил паркування,де ставлять штрафи і евакуації на потік.
6)Автоколони-обмеження на кількість автомобілів в колонах, прийняте 16 січня після активності Автомайдану,задіяли постановою Кабміну про те, що автоколона повинна бути розділена на групи не більше, ніж п'ять машин в кожній.
7)Безпілотники.Там позначили місця, куди їм літати не можна. Концентрація таких місць - над маєтком Петра Порошенка, Арсена Авакова, елітними селищами Пуща-Водиця і Конча-Заспа.
8)Закон про відповідальність за наклеп від 20 листопада 2018 року, внесено трьома представниками президентської фракції БПП до ВР.
 показати весь коментар
 
Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет! Зебилы! - НУ ВЫ ПУТЫЕЕЕ...
 показати весь коментар
 
Чувак ,ну так тогда, имея монобольшинство треба було первое,що проголосовать, це поправки к регламенту,щоб було удобней.А теперь,вас дуралеев,можно прессовать по всем понятиям
 показати весь коментар
 
Если бы 73% из вас, читало, что вы принимаете, хотя бы
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору