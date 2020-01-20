 Росія роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованій українській територіїДонбасу, немає процедур замінити ці "документи" на українські, - ЗМІ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал проєкту "Радіо Свобода" Донбас.Реалії.

Шестеро вихованців сім’ї опікунів та прийомних сімей у Довжанську (до декомунізації – Свердловськ) отримали паспорти Росії, а "в навантаження" до них – і угруповання "ЛНР", повідомляє підконтрольний Росії канал "Луганськ 24".

Пропагандисти кажуть, що це "важливий день у житті кожного", і що ці діти – щасливі. Підлітки говорять на камеру формальні фрази:

– Я гідний бути громадянином РФ.

– Я дуже рада, що отримала "громадянство ЛНР", бо для мене це великий крок у доросле життя. Дякую!

Експерт з прав дитини, колишня фахівець з усиновлення офісу Уповноваженого президента з прав дитини Людмила Волинець пояснює: оскільки "паспортизація" на цих окупованих територіях почалася вже давно, діти-сироти дійсно отримують так звані "документи" "ЛДНР". Але, поки що Україна не може цьому протидіяти – не розроблено жодної процедури, щоб діти мали змогу замінити ці "паспорти" на українські документи.

"Я сподіваюся, що тоді, коли буде вирішено питання деокупації регіонів, то абсолютно чітко буде передбачена процедура заміни чи ігнорування, не знаю, яку процедуру придумають наші законотворці, але ці діти будуть отримувати паспорт України, як і будь-які інші діти, які зараз з мамою не можуть приїхати на територію, підконтрольну Україні, за паспортами", – каже Людмила Волинець.

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Протягом двох років активісти та експерти боролися за скорочення процедури отримання українського свідоцтва про народження для дітей з ОРДЛО, зазначає Уповноважена президента з прав дитини.

"Якщо дитина народилася на окупованій території після початку військових дій, і така дитина потрапляє на території підконтрольну Україні, то вона протягом 24 годин визнається як дитина, яка народилася на території України. Суд видає рішення, і на його підставі у будь-якому РАЦСі цим дітям видається свідоцтво про народження", – пояснює процедуру Людмила Волинець.

Також полегшена процедура визнання факту смерті батьків на непідконтрольній території. Раніше жоден офіційний орган в Україні не приймав довідки з окупованих територій. Зараз треба звернутися до суду, який ці "документи" приймає, бере до відома, і на підставі цього рішення людина отримує документи українського зразка.

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