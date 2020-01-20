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 Росія роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованій українській територіїДонбасу, немає процедур замінити ці "документи" на українські, - ЗМІ

Пропагандисти знімають дітей як щасливих нових громадян Росії, а також як "громадян "ЛДНР".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал проєкту "Радіо Свобода" Донбас.Реалії.

Шестеро вихованців сім’ї опікунів та прийомних сімей у Довжанську (до декомунізації – Свердловськ) отримали паспорти Росії, а "в навантаження" до них – і угруповання "ЛНР", повідомляє підконтрольний Росії канал "Луганськ 24".

Пропагандисти кажуть, що це "важливий день у житті кожного", і що ці діти – щасливі. Підлітки говорять на камеру формальні фрази:

– Я гідний бути громадянином РФ.

– Я дуже рада, що отримала "громадянство ЛНР", бо для мене це великий крок у доросле життя. Дякую!

Експерт з прав дитини, колишня фахівець з усиновлення офісу Уповноваженого президента з прав дитини Людмила Волинець пояснює: оскільки "паспортизація" на цих окупованих територіях почалася вже давно, діти-сироти дійсно отримують так звані "документи" "ЛДНР". Але, поки що Україна не може цьому протидіяти – не розроблено жодної процедури, щоб діти мали змогу замінити ці "паспорти" на українські документи.

"Я сподіваюся, що тоді, коли буде вирішено питання деокупації регіонів, то абсолютно чітко буде передбачена процедура заміни чи ігнорування, не знаю, яку процедуру придумають наші законотворці, але ці діти будуть отримувати паспорт України, як і будь-які інші діти, які зараз з мамою не можуть приїхати на територію, підконтрольну Україні, за паспортами", – каже Людмила Волинець.

Також читайте: Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям

Протягом двох років активісти та експерти боролися за скорочення процедури отримання українського свідоцтва про народження для дітей з ОРДЛО, зазначає Уповноважена президента з прав дитини.

"Якщо дитина народилася на окупованій території після початку військових дій, і така дитина потрапляє на території підконтрольну Україні, то вона протягом 24 годин визнається як дитина, яка народилася на території України. Суд видає рішення, і на його підставі у будь-якому РАЦСі цим дітям видається свідоцтво про народження", – пояснює процедуру Людмила Волинець.

Також полегшена процедура визнання факту смерті батьків на непідконтрольній території. Раніше жоден офіційний орган в Україні не приймав довідки з окупованих територій. Зараз треба звернутися до суду, який ці "документи" приймає, бере до відома, і на підставі цього рішення людина отримує документи українського зразка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170921
 
 
 Топ коментарі
 
ползучяя окупация всей страны а мы уши развесили и ждем что нам расея всё отжатое просто так вернёт.....
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Кацапы гнут свою линию, ложили хер на все и вся...
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Ви тільки подивіться! До чого Порошенко довів людину Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ - Цензор.НЕТ 4762 Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ - Цензор.НЕТ 2563
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ползучяя окупация всей страны а мы уши развесили и ждем что нам расея всё отжатое просто так вернёт.....
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Весті із-за поребріка.
В Новосибирске загорелся крематорий. - Газета.Ру
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ну хоть бубочка пока не сиротка...чы мокши два в одни руки не дают?
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Ви тільки подивіться! До чого Порошенко довів людину Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ - Цензор.НЕТ 2563
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а до чого довів?
десь у бубочки оселедець почав рости?
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за 5 місяців змінився, а через наступних 5 місяців - посивіє
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Розмордів на державних харчах. Доречі, Лєнка теж.
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Если есть Власть, - То реакция должна быть быстрой и Адекватной.
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В том то и дело , что нет. Сепарам должности раздают...
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Должность , тут она есть, а тут ее уже и нету.А совесть если ее не было то ее уже и не будит.Чистым ходить приятнее не по гигиене только , а по Духу.
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Кацапы гнут свою линию, ложили хер на все и вся...
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А наши дятлы все хотят с ними помириться...
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То он для чого Зеленський хоче дозволити подвійне громадянство.
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Тільки паркан, колючий дріт під напругою та рів з водою... Тільки такРоссия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ - Цензор.НЕТ 2413
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Дітям простіше всього забити головову всілякими дурницями. Що там в тому терариумі повиростало. А нам треба йти шляхом прибалтів, де громадянство треба ще отримати, склавши іспит на знання мови і історії.
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Так создается будущий костяк нации, а не жители страны. Плюсую.
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Точнее так будет
Россия создает детей сирот и выдает им свои паспорта,за что дети ей благодарны.
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тупин не спросата обьявил что в расеи действует приоритет национального права над международным..... неспроста..... готовится сучёнок......
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Много.
Сколько подохших за интересы кремлевской банды долбодятлов столько и сирот.
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Да хоть медаль за взятие Берлина. Это все нелигитимно. Кого это волнует ?
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А в Украине еще не все в курсе что приезжающие из окупированых територий пенсионеры пенсии уже получают в рублях а не в гривнях и это на украинской же земле?
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Нах тих токсичних вилупків, і дітей і дорослих. Вони нам не потрібні.
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Нужно просто перестать стрелять, да, зебилы?
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От так починається доросле життя у дітей без майбутнього, у псевдореспублиці, з незаконним паспортом.
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Ну хочет рашка о сиротках позаботится - пусть заботится! Может и у этих уродов есть что то человеческое! Все равно повлиять на это мы не можем.
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Можем . Выдача украинских паспортов упростилась . Значит меньше в окопы против Украины попадут . А это самая главная цель - загнать в окопы всех поголовно .
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...тамжежнашилюди, да? Нельзя о сиротках даунецких забывать, поменяют им паспорта, и будут за бугор кататься... Росія роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованій українській територіїДонбасу, немає процедур замінити ці "документи" на українські, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8244
Росія роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованій українській територіїДонбасу, немає процедур замінити ці "документи" на українські, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 387
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Украине писец настает, заползаем под сапог рашки, а СМИ за сирот в ОРДЛО волнуються и переживают... это какая то параллельная реальность где гниды успешно сдали Украину Х@йлу а СМИ ослепли
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Дети не причём. А сирот жаль вдвойне. В РФ жизнь взрослого или ребенка не стоила и не стоит ни копейки. За эксперименты над людьми, в том числе и с паспортами, Путину болтаться на виселице,поверьте.
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