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 У Польщі створюють кризовий штаб для реагування на псевдоісторичні заяви Путіна

Команда істориків і фахівців зі зв'язків із громадськістю готується реагувати на можливі антиісторичні заяви президента РФ Володимира Путіна на заходах, присвячених 75-й річниці визволення в'язнів Аушвіца.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське радіо Rmf24.pl.

Кризовий штаб створюється напередодні виступу президента РФ Путіна 23 січня в Єрусалимі під час святкування 75-річчя звільнення гітлерівського концтабору Аушвіц.

"У канцелярії президента буде створено штаб, що складається з експертів з питань масової комунікації та істориків. Їхнім завданням буде виявлення по гарячих слідах брехні Володимира Путіна", - зазначає радіо.

Як додається, з цього приводу Дуда також дасть інтерв'ю декільком польським ЗМІ.

Читайте також: Польща адекватно відреагувала на провокаційні заяви Путіна, - Дуда

Крім того, в ізраїльській та американській пресі з'явиться серія платних статей, які мають показати польську версію історичних подій.

Як зазначає видання, Москва знає про плани Варшави, а тому не можна виключити, що вона спробує їм протидіяти.

Також читайте: Польський Сейм зрівняв відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни

Як повідомлялося, президент РФ Путін на пресконференції 19 грудня, а згодом, 24 грудня, на колегії міноборони заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Останнього довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського він назвав "сволотою й антисемітською свинею".

МЗС Польщі висловило протест з приводу заяв Путіна і його намагання переписати історію та виправдати сталінський тоталітаризм. Згодом до міністерства було викликано посла РФ, йому було висловлено протест із приводу цих заяв.

Також читайте: Ми готові до тривалої інформаційної війни з Росією через останні висловлювання Путіна, - МЗС Польщі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170920
 
   
 Топ коментарі
 
Какие то странные эти поляки.
Нет что бы заявить, что идея создания концентрационных лагерей, принадлежит полякам,
что именно Польша напала в 1939 году на Германию и СССР, начав Вторую мировую войну!
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поляки верно всё делают, только гарантхеров думает что после 13000 тысяч нуших трупов тупин почему-то остановится.....
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А що було дєло і факти ?? Хуйло макнув сам себе , показав що він повний нуль в дєлах ти фактах
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А що було дєло і факти ?? ***** макнув сам себе , показав що він повний нуль в дєлах ти фактах
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Все- все правда?
Ето?
Как сообщалось, президент РФ Путин на пресс-конференции 19 декабря, а впоследствии, 24 декабря, на коллегии минобороны заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Источник: https://censor.net.ua/n3170920
А, Ваше імя нє Ладімір Ладіміровічь *****, часом?
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Какие то странные эти поляки.
Нет что бы заявить, что идея создания концентрационных лагерей, принадлежит полякам,
что именно Польша напала в 1939 году на Германию и СССР, начав Вторую мировую войну!
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Смешно, они даже про дележку Чехословакии заодно с Гитлером не вспоминают.
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Вуйку, щоб нє смєшно було, трохи послухай польською про історію.
https://polskieradio24.pl/
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Раша про дележку УНР совместно с поляками вообще не вспоминает,без даже.
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Дебилоид какие поляки делили с кацапами УНР и в каком году?
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Ти ще розсажи нам про «ковровиє бомбардіровкі амєрікано-брітанскімі агрєссорамі Дрездена»...
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поляки верно всё делают, только гарантхеров думает что после 13000 тысяч нуших трупов тупин почему-то остановится.....
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франеков можно ненавидеть всей душой,но сейчас они союзники...
можна и не морочиться и лизать путину вместе с бубочой.
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Путин - это серый безграмотный совок-человеконенавистник.
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Путин , смотрите как он Пренаправляет градус напряженности. Нужно выдать Закон , что путин потерял Дееспособность и не обращать на него Внимание, так как внимание подымает Величие, и больше ничего.
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Польща вгробила соціалістічєскій лагєрь (Солідарність, Папа), вгробить і рашу.
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нужно не только реагировать на имперские выпады, но и самим колоть
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О, ***** багато цікавого в Ізраїлі розповість. А наш Нелох стоятиме біля нього як масовка і кліпатиме очима.
А може й сміятиметься.
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Ну так нормальный план он курит поссорить двух союзников США между собой сыграв на польском гоноре и еврейской исключительности.
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