 Ексадвокат Януковича Бабіков став першим заступником голови ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті ДБР.
Ще вдень 20 січня в розділі керівництво була інформація тільки про тимчасову виконуючу обов'язки директора Бюро Ірину Венедіктову.
Однак, у своєму відеозверненні вона повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їхнє призначення підписано.
Імен вона не назвала, але ввечері на сайті з'явилися Олександр Бабіков, який став першим заступником директора ДБР, а також Олександр Соколов - заступник голови відомства.
Інформація про можливе призначення Бабікова з'являлася раніше. Так громадська організація "Сім'ї Героїв Небесної сотні" виступила проти призначення Бабікова через конфлікт інтересів.
Водночас у своєму зверненні Венедіктова запевнила, що жодного конфлікту інтересів не буде, а критика призначення Бабікова є "маніпуляцією".
"Про маніпуляції "заступник голови ДБР, адвокат Януковича розслідуватиме справи Майдану" - я неодноразово підкреслювала і повторюю ще раз, щоб громадськість була впевнена в неупередженості: підрозділ у справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, обов'язки якого сьогодні виконую я. Вжито всі передбачені законом заходи, спрямовані на недопущення конфлікту інтересів", - сказала вона.
Понимаешь о чем я?
Прошедшие или наступающие?
я нерозумію, чому риготня масово повертається у владу.
лохі може за це і голосували, але не Я.
Юрій Щербак
Письменник і дипломатВсі статті автораВосьма окупація України
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/vosma-okupatsiya-ukraini.htm
Аллан Левитов с Levitov Allan и ещё 2.
4 ч. ·
Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
Наказ про призначення адвоката Януковича на посаду заступника директора ДБР підписала в.о. директора, яка сама ще не пройшла конкурс.
скукАтіща! (с)
очередная.
потом вой про холокост.
думаю нас готовят к оккупации или разжигают гражданскую войну...
Hellis
@13Hellis_13
·4 ч
итак:
1. директором 410 военного завода Укроборонпрома назначен адепт России
2. на ЖД главой департамента безопасности назначен представитель Дыры
3. в ДБР назначен адвокат Януковича. Все в порядке. Падаем, млеать
из за него и пришли к власти эти зеленые раше-агенты...
именно он все сливал потихоньку с 2014-го года...
А я і казав що скоро признатися в тім що голосував за Зеленського буде рівноцінно признатися що кохався з козою.
и не доставай меня своим порошенко...
поршенко стал для меня гнидой сразу после его инаугурации, когда он на банкете по этому случаю долбился в десна со всеми олигархами... - тогда я и понял, что продал он нас гнида...
А зе..., шут и дыбильный клоун - и его я не переваривал еще задолго до того как он вообще намылился в презики...
За него могли проголосовать только чистые кретины, у которых вообще нет самоуважения...
И еще.. - насчет козы это не ты придумал.., а придумал его какой то твиттерский...
ну что вам еще не понятно?
что вы еще хотите?
вам уже прямо говорят
Так званий "презЕдент" не відобразив в декларації витрати на відпочинок в Омані у передбачений законом 10-денний термін.
Напередодні журналісти "4 каналу" встановили, що апартаменти в найдорожчому готелі Оману коштували гаранту щонайменше 135 тис на добу, тобто щонайменше 540 000 за 4 дні відпочинку
Також залишилася «не розкритою» тема поїздки в Оман «за власний рахунок». Журналісти встановили, що оренда чартеру на якому Володимир Зеленський повертався з Оману складає щонайменше 1440 000 гр
Виктор Янукович стал президентом Украины...
(от дибилов всего можно ждать)
Вертайтеся на Цензор, новини почитайте.
некому уже управлять планируемыми полётами чечетова...
Слабая надежда и ставим пока маленький минус к большему минусу о паспорте.
НАЦЖОНЫ я имею ввиду?
Ріже око. Дивний підбір, особливо той Бібіков.
Так може статися, що Труба на цьому фоні буде білим та пухнастим