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Все про:залізниця (362) Китай (223) Укрзалізниця (879) Криклій (63)

 Розраховуємо, що з Києва до Одеси поїзд ітиме 1,5 години замість нинішніх 7-8, - Криклій

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між "Укрзалізницею" і китайською компанією CRCC.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, 20 січня 2020 року в присутності Міністра інфраструктури України Владислава Криклія між АТ "Українська залізниця" і китайською компанією CRCC було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

Документ підписали голова правління АТ "Українська залізниця" Євген Кравцов, член правління Ремігіуш Пашкевич і заступник генерального директора CRCC Ванг Хонгвей. У заході також взяли участь: перший заступник Міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович, директор із стратегічного розвитку АТ "Українська залізниця" Антон Саболевський, радник секретаря Національної інвестиційної ради при Президентові України Андрій Какуша, генеральний директор компанії зі здійснення міжнародної діяльності CRCC Лі Цзюнцянь.

Владислав Криклій наголосив, що підписання Меморандуму є важливим етапом співробітництва для розвитку залізничного сполучення у напрямку Україна – КНР, залучення китайських партнерів для модернізації української залізниці та реалізації транзитного потенціалу Української держави у сполученні ЄС – КНР: "Ми раді вітати початок співпраці найбільших державних залізничних компаній України та Китаю. Той факт, що китайська корпорація вирішила відкрити в Україні представництво і підписати меморандум про стратегічну співпрацю свідчить про те, що економічна ситуація в Україні змінюється, покращується інвестиційний клімат і найбільші іноземні технологічні та виробничі гіганти зацікавлені працювати на українському ринку. Ми розраховуємо перезапустити й активізувати участь України в проєкті "Один пояс – один шлях", що дозволить повною мірою реалізувати транзитний потенціал України в континентальному вантажному товарному обороті. Ми хочемо знайти таку форму і формулу участі України в цьому багатосторонньому проекті, щоб модель win-win, тобто взаємний виграш сторін, був максимально реалізований", – заявив Владислав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" збільшила періодичність експреса "Київ-Тернопіль"

Міністр інфраструктури підкреслив, що на виконання завдань, визначених Указом Президента України від 8 листопада 2019 року "Про невідкладні заходи з проведення реформи та зміцнення держави", Мінінфраструктури вживає всі необхідні заходи для створення умов функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні, покращення якості та доступності послуг перевезень залізничним транспортом.

"Ми розраховуємо, що співпраця між Укрзалізницею та CRCC дозволить значно покращити стан транспортної інфраструктури. Прагнемо залучити прямі структурні інвестиції в створення комплексу високошвидкісного залізничного сполучення не тільки між містами-мільйонниками в Україні, а й у рамках європейської інтеграції і виконання Угоди про асоціацію в буквальному сенсі привести Україну в Європу, коли дістатися залізницею до Варшави, Будапешта і Бухареста можна буде не більше ніж за 3 години, а з Києва до Одеси поїзд буде йти 1,5 години замість нинішніх 7–8", – наголосив Владислав Криклій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170918
 
 
 Топ коментарі
 
Там не 480, поезд петляет хорошо. Там все 550-600 км, а это до 400 км в час доходит)
Ребята от безнаказанности за своё вранье совсем расслабились)
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480 км, 1,5 часа. Угу - 305 км\час. Верим...
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"... и полетят самолёты, и поплывут пароходы, и пойдут поезда ..."
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Этот круче. Тот в трубе летал, а этот будет на поверхности пролетать 450 км на средней скорости в 300 км\час.
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CRH-380A - тип скоростных поездов в Китае,Поезд рассчитан на эксплуатационную скорость 350 км/ч, с максимальной эксплуатационной скоростью 380 км/ч.
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Вы электрички хотя бы для быдла купите, 380 ему там приснилось
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Там не 480, поезд петляет хорошо. Там все 550-600 км, а это до 400 км в час доходит)
Ребята от безнаказанности за своё вранье совсем расслабились)
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Плюс вход и выход с вокзалов на пониженной скорости. Интересно бы узнать школьную оценку по физике у этого "светила".
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Для этого колии менять нужно. Тогда можно и быстрее ездить
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тут либо страну менять, либо в стране кардинально шо-то...
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Час в дорозі і вартість квитка Київ-Одеса.
Напрямок Номер поїзда Час в дорозі Вартість місця в купе
Київ-Пас.- Одеса-Головна 148К 13:27 293,33 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 145К 10:20 346,28 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 105К 8:44 495,88 грн
Київ-Пас.- Одеса-Головна 763Л 7:14 733,25 грн
Швидше їдеш - більше платиш.
Скільки буде коштувати проїзд в супер-поїзді Криклія?
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баллистические паровозы...
омелян лох таки со своими гиперлупами...
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Аллан Левитов с Levitov Allan и ещё 2.
4 ч. ·

Безопасность Укрзалізниці - в надежных руках "ДНР"?
Пишут:
"Укрзалізниця" взяла на посаду заступника директора ПО БЕЗПЕЦІ Південно-західної залізниці Ігоря Сагунова, якого, свого часу, висували на посаду - "ГЕНПРОКУРОРА "ДНР"
Вот его профиль на "Миротворце"
https://myrotvorets.center/crimi…/sagunov-igor-mikhajlovich/
Если это ТОТ САМЫЙ Сагунов - это даже не "Сивохо в РНБО" и не Башаров на концерте.
Это уже "гибридная оккупация" - как она есть.
Сирожу Лещенко тэгать не буду - там явно "возражений нет"; у него все хорошо, и зарплата 400.000+ гривень. "Заработал".
Тэгну уважаемых народных депутатов.
Возможно, с этим можно что-то сделать.
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з нашою розторопністю трохи насторожує такий час
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В Китае Дорога Прямая , в нас через 3км поворот, при 305 , Он поедет прямо, ну да Так может и быстрее доберется.
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Таблички для окон на лимон баков сразу закажите, (не открывать), а то до Одессы всех повыдувает из вагонов.
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ага по нашей колее как раз по 200км ч гонять
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система игрэк ....железная дорога без мостов .....)))
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знаємо ми вже про меморандуми... особливо про будаштський...
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Да сколько можно доказывать свое слабоумие, зебанаты?
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Да откуда мы знаем?
Это же твоё слабоумие Рассчитываем, что из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8, - Криклий - Цензор.НЕТ 903
Сколько хочешь, сколько и доказывай Рассчитываем, что из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8, - Криклий - Цензор.НЕТ 7133
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Может для начала туалеты в вагонах из которых дерьмо на рельсы летит заменить на вакуумные...а?
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Три години в Бухарест?? Там навіть по прямій 900+ км, а по коліях - добре більше тисячі! І цей уже про гіперлупи теж мріє?
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а шахматный турнир кетайцы не предлагали провести?
ато как-то шо-то напоминает...
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Где таких специЯлиЗдов берут? Возможное время занижено в 2-3 раза. Осталось всего ничего - построить новые железные дороги, по которым будут летать скоростные поезда, купить эти самые поезда и вагоны... Все это на фоне того, что десятилетиями электрофицируют жалкие участки по 100-150 км и десятилетиями отмывают и чинят заплеваные и засраные вокзалы...
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это просто праздник зелени... только посмотрим, что доедет до Одессы.
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