 Розраховуємо, що з Києва до Одеси поїзд ітиме 1,5 години замість нинішніх 7-8, - Криклій

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, 20 січня 2020 року в присутності Міністра інфраструктури України Владислава Криклія між АТ "Українська залізниця" і китайською компанією CRCC було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

Документ підписали голова правління АТ "Українська залізниця" Євген Кравцов, член правління Ремігіуш Пашкевич і заступник генерального директора CRCC Ванг Хонгвей. У заході також взяли участь: перший заступник Міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович, директор із стратегічного розвитку АТ "Українська залізниця" Антон Саболевський, радник секретаря Національної інвестиційної ради при Президентові України Андрій Какуша, генеральний директор компанії зі здійснення міжнародної діяльності CRCC Лі Цзюнцянь.

Владислав Криклій наголосив, що підписання Меморандуму є важливим етапом співробітництва для розвитку залізничного сполучення у напрямку Україна – КНР, залучення китайських партнерів для модернізації української залізниці та реалізації транзитного потенціалу Української держави у сполученні ЄС – КНР: "Ми раді вітати початок співпраці найбільших державних залізничних компаній України та Китаю. Той факт, що китайська корпорація вирішила відкрити в Україні представництво і підписати меморандум про стратегічну співпрацю свідчить про те, що економічна ситуація в Україні змінюється, покращується інвестиційний клімат і найбільші іноземні технологічні та виробничі гіганти зацікавлені працювати на українському ринку. Ми розраховуємо перезапустити й активізувати участь України в проєкті "Один пояс – один шлях", що дозволить повною мірою реалізувати транзитний потенціал України в континентальному вантажному товарному обороті. Ми хочемо знайти таку форму і формулу участі України в цьому багатосторонньому проекті, щоб модель win-win, тобто взаємний виграш сторін, був максимально реалізований", – заявив Владислав Криклій.

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Міністр інфраструктури підкреслив, що на виконання завдань, визначених Указом Президента України від 8 листопада 2019 року "Про невідкладні заходи з проведення реформи та зміцнення держави", Мінінфраструктури вживає всі необхідні заходи для створення умов функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні, покращення якості та доступності послуг перевезень залізничним транспортом.

"Ми розраховуємо, що співпраця між Укрзалізницею та CRCC дозволить значно покращити стан транспортної інфраструктури. Прагнемо залучити прямі структурні інвестиції в створення комплексу високошвидкісного залізничного сполучення не тільки між містами-мільйонниками в Україні, а й у рамках європейської інтеграції і виконання Угоди про асоціацію в буквальному сенсі привести Україну в Європу, коли дістатися залізницею до Варшави, Будапешта і Бухареста можна буде не більше ніж за 3 години, а з Києва до Одеси поїзд буде йти 1,5 години замість нинішніх 7–8", – наголосив Владислав Криклій.