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Все про:Австрія (208) ГТС (102) Північний потік (440) Щерба (35)

 "Північний потік-2" - зашморг на українській ГТС, але Австрія і Німеччина з цим не згодні, - Щерба

Австрія і Німеччина не бачать для себе небезпеки в російському проєкті газопроводу "Північний потік-2", який насправді є зашморгом на українській газотранспортній системі (ГТС).

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Nord Stream 2 - це зашморг на українській ГТС. Австрія з цим не згодна, виступає одним фронтом із Німеччиною. Вони щиро не бачать для себе небезпеки", - сказав він, коментуючи питання про те, чи справді в Австрії не бачать загрози в російському газопроводі для безпеки Європи загалом і України зокрема.

За словами посла, австрійська позиція з приводу небезпеки "Північного потоку-2" для України така: "Вам же німецький канцлер пообіцяла, що без газу і без транзиту ви не залишитеся, тому вірте нам, ми не обдуримо".

"Тут не проблема різного розуміння, а проблема різних інтересів", - підкреслив Щерба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Австрія відкидає екстериторіальний ефект санкцій США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2". Також він запевняв, що "Північний потік-2" нібито не торкнеться інтересів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170916
 
 
 Топ коментарі
 
А им то что до нас?У них-свои интересы, промышленность, требующая как можно более дешевого газа. Ну, выразят в очередной раз озабоченность....
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Ну так у каждой страны интерес прежде всего-о себе. Другой вопрос, что вот именно этому и надо учиться у ЕС: с умным видом вытирать ноги о более слабых, соблюдая при этом сугубо свой интерес. Правда, делать это надо имея 100% что не получишь ответку. А для этого надо сначала самим становится страной, с которой считаются.
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А им то что до нас?У них-свои интересы, промышленность, требующая как можно более дешевого газа. Ну, выразят в очередной раз озабоченность....
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Німеччина такий же ворог для нас, як і козломордія. Їй не треба сильна Україна чи сильна Польща. Бо ми загроза гегемонії німцям і козломордим на європейському континенті.
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Ну так у каждой страны интерес прежде всего-о себе. Другой вопрос, что вот именно этому и надо учиться у ЕС: с умным видом вытирать ноги о более слабых, соблюдая при этом сугубо свой интерес. Правда, делать это надо имея 100% что не получишь ответку. А для этого надо сначала самим становится страной, с которой считаются.
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не только на украинской но и на белорусской тоже.....
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_Шелл также на днях заявили, что поддерживают СП-2 несмотря ни на что (санкции США). Подонки и подельники людоеда! "Северный поток-2" - удавка на украинской ГТС, но Австрия и Германия с этим не согласны, - Щерба - Цензор.НЕТ 9967
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Чхали оне на Украину.
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колысь надо будет родину алоизовича прыйэднаты до кыеволытовського царства принудительно...не надо лишать геев австрии возможности трудиться на украинских свинофермах...
ну або хай в нато вступают....
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Что Вы со Своим потоком , - Розозлили своими зарплатами Министров , Работать не хотят.
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слова французького письменника-авангардиста Фредеріка Бігбедера:
"Королівський блазень потрібен; блазень, Який становится королем - це апокаліпсис".https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/vosma-okupatsiya-ukraini.htm
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Шо, так хочется зарабатывать на агрессорском газе?
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Украина должна развивать свою добычу сланцевого газа во Львовской и Донецкой областях, выметя парашу поганой метлой с Донбасса. Тогда хватит и себе, и в Европу останется, да и резерв для украинского Крыма и Кубани лишним не будет. "Северный поток-2" - удавка на украинской ГТС, но Австрия и Германия с этим не согласны, - Щерба - Цензор.НЕТ 9984
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иногда блин, действительно хочется на время объединится снова в вурдалацкий СССР и подержать за глотку Германию и других наших западных "партнеров"...
Что бы вспомнили и обосрались...
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Звісно вони не погоджуються, бо їм вигідно, а решта їх не хвилює.
Вони навіть не думають, що відгодований ними агресор потім захопить все, що вони в себе надбають.
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а почему они должны переживать за нашу удавку, держа в руках свои?
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А фашисти то знову праві.Країна яка забеспечувала газом всю кацапію та ще і прибалтійські держави залишилась без газу.При тому що як мінімум дві основні газотранспортні системи пролягають через територію Укаїни.Мене тільки дивує як по трубам яким поставляє газ кацапія в Європу нам поставляють газ реверсом.Може хтось мені пояснить із розумних людей.
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Probaltike mozet i bez gazproma obojtis,boleje togo daze i finam uze prodajiom zyzeny gaz iz ameriki.Nam rosija konkurenti po biznisu gaza ne boleje togo"Північний потік-2" - зашморг на українській ГТС, але Австрія і Німеччина з цим не згодні, - Щерба - Цензор.НЕТ 9080
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Це перші розумні слова,в Україні газу та нафти цілком достатньо але ті хто купив ,,кацапську трубу,, в цьому не зацікавлені а навпаки роблять все щоб не допустити рось.озвитка української газо-нафто видобувної промисловості.А депутати цих відомств за певну мзду роблять все об це не відбулось.
Можу навести свіжі приклади.
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U vas jest svoj gaz,jesli porobotat tak sto dopustim dlia otoplenije domov byl alternatyvni istocniki vot kak u nas tolko 20% idiot gaz,drugoje 80% sami delajem i desevle cem zakubka gaza.Vot togda mozno bylo daze drugim prodovat.No vydymo eto neinteresno ,xotia ministru energetiki eto dolzno byt prioritet.
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А може всетаки взірвати трубопровід Уренгой-Помари- Ужгород разом із продуктопроводом Дружба та подивитися що та куди йшло та чому до нас не доходило до жителів через як райони цей трафік проходив а за доставку ми платили тисячекратий тариф
?
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плевать они на нас хотели.
не их 14000 граждан раша убила.
"глубокая озабоченность" это все, что нам надо про них знать, и действовать соответственно.
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Не будет ГТС и мы все умрем? Хватит жировать котам на этой трубе. Ищете альтернативы. 5 лет есть.
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А це удавка для України - "В Англії, Вельсі, Нідерландах і Люксембурзі зняті арешти з активів Газпрому, накладені за позовами Нафтогазу...Зняття арешту було частиною пакетної угоди, яку "Газпром" і українська сторона підписали в ніч на 31 грудня. Угода передбачає відкликання всіх арбітражних і судових позовів один проти одного, з яких не прийнято остаточні рішення, і відмова в майбутньому від усіх можливих претензій за контрактами на поставку і транзит від 19 січня 2009 року."
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