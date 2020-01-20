 На зарплату 36 тисяч я не зможу утримувати дитину, - міністр освіти Новосад

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в її інтерв'ю виданню "Інтерфакс Україна".

За словами міністра, зарплати 36 тисяч гривень щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб "нормально прожити", але сума її не влаштовує.

"Зараз моя зарплата на руки в середньому становить 36 тисяч гривень, це на 10 тисяч гривень менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. У мене є власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, пенсію, то безперечно цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, я не матиму заощаджень як таких", - поскаржилася Новосад.

Також глава МОН заявила, що в разі, якщо у неї з'явиться сім'я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.

"Зі своєї зарплати я багато витрачаю на поточні витрати на роботі, на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім'ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось утримуватиме мене, я повинна сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплату, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати", - додала вона.

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