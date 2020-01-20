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Все про:діти (1794) Новосад (56)

 На зарплату 36 тисяч я не зможу утримувати дитину, - міністр освіти Новосад

Глава Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що її зарплати не вистачило б на те, щоб утримувати дитину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в її інтерв'ю виданню "Інтерфакс Україна".

За словами міністра, зарплати 36 тисяч гривень щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб "нормально прожити", але сума її не влаштовує.

"Зараз моя зарплата на руки в середньому становить 36 тисяч гривень, це на 10 тисяч гривень менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. У мене є власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, пенсію, то безперечно цього не вистачить. І коли я завершу свою роботу тут, я не матиму заощаджень як таких", - поскаржилася Новосад.

Також глава МОН заявила, що в разі, якщо у неї з'явиться сім'я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.

"Зі своєї зарплати я багато витрачаю на поточні витрати на роботі, на речі, які потрібні на утримання офісу. Також у мене зараз немає сім'ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось утримуватиме мене, я повинна сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплату, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати", - додала вона.

Читайте також: Учні зможуть підтягнути знання з предметів на індивідуальних заняттях у школі за держрахунок, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170915
 
   
 Топ коментарі
 
А на восемь тысяч не пробовала содержать двоих детей?
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Так иди учителем- получишь от Зели 96.000 грн. На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка, - министр Новосад - Цензор.НЕТ 7800
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Налицо отсутствие навыков планирования и распределения средств. Плохие качества для любого министра. Уволить за некомпетентность.
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вообще, глупо говорить о зарплате министра в Украине,
увы, тут нет места для человека, не способного воровать
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после "справедливых" министерских зарплат в обществе повис вопрос: На зарплату 36 тисяч я не зможу утримувати дитину, - міністр освіти Новосад - Цензор.НЕТ 58

"Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья ?" -- спросил Остап.
-- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. -- Это же средняя зарплата в Украине, удивился Остап,
- Ладно, получите тридцать шесть тысяч.
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Виговський Іван‏ @DEN04089 14 янв.

Ей, шкраби, послухайте, що скажу за реформи.

Заробітна плата міністра освіти Новосад:
Жовтень:30 574
Листопад: 55 103
Грудень:111 421

А у вас теж таке покращення?
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Судячи із офіційної інформації. Вона закінчила ВУЗ у 2013 році. 7 РОКІВ ТОМУ. Не працювала ні в школі і у ВУЗі. Про реальні проблеми освіти воно тільки догадується. Як таку людину можна ставити міністром?
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точно так, як можна було обрати чорноротого блазня уклоніста верховним головнокомандувачем
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А если без эмоций, то создаётся впечатление, что все ЗЕ-негодяи из ЗЕ-балагана соревнуются между собой, кто больше урвёт от державы на том потоке, куда он посажен. Если Украина - европейское государство, то и соотношения между зарплатами государственных чиновников и минимальными социальными гарантиями тоже должны быть европейскими. А если власть предлагает азиатские соотношения в доходах, то уместным будет и азиатский подход при свержении этой власти - порубать головы и поразвешивать на столбах вместе с семьями.
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Альо, смартфоны 43%, это про вас сочинили
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" Лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них "...
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Слуги начали возмущаться слишком маленьким чаевым)
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извиняюсь, а таки акая у вас такая нормальная зарплата, нет не меньшая ну такая, зарплата специалиста.
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Я вполне понимаю маму Ноаосад,детей растить тяжело.Мне очень хочется помоч ее детям.Конечно я п
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Конечно я понимаю маму Новосад,и хочу ей помочь финансово и ее детям хоть и получаю 9 тысяч и имею своих детей.
Уважаемая Министр образования укажите на какой счет перевести Вам деньги на обучение,одевание и на питание Ваших детей.Убогим и Бог велел помогать.
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Если не нравятся украинские зарплаты, пишем по собственному желанию и вперед в Польшу на заработки, как это делает большая часть украинцев, тоже мне фифа. Я ее понимаю, такие уроды как Омелян, Коболев и прочии остатки предшественников поставленных Петрушкой мальдивским поделали себе баснословные оклады и продолжаюи их получать и при нынешней власти, завидно, а Зеленский сопли жует, нахер это все стадо, не можешь, иди следом на три буквы за соевым мародером, вы друг друга стоите.
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При Петике они поскромней сидели. По крайней мере такой наглости открытой не было. А эти слуги урода совсем взбесились..уже в открытую ссут своему лохторату в рожу, не стисняясь.
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поможем. дайте мне номер её кредитки. плАчу и плачУ.
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Гроші портять людину.Треба ще в два рази урізати заробітну плату.
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