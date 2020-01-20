 У 2020 році мають приватизувати понад 300 державних об'єктів, - Гончарук

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави уряду.
Прем'єр-міністр наголошує, що приватизація торкнеться перш за все збиткових підприємств, а всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави.
"Десятиліттями більшість держпідприємств були збитковими для держави, але досить прибутковими для олігархів, які через "своїх" людей на посадах заробляли мільйони. Ці схеми ми ліквідуємо. Збиткові підприємства будуть приватизовані. При цьому всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави!" - заявив Гончарук.
Для того, щоб приватизація проходила максимально прозоро, Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних.
"Це пілотний проєкт, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх охочих. Інвестор знатиме не тільки назву підприємства, а й поточний стан справ", - пояснив Гончарук.
"Прозорі умови приватизації - це одна з ключових умов інвестиційної привабливості України!" - підсумував прем'єр-міністр.
Країна в смартфоні зламалась
20.01.2020 IBIGDAN
Я ж кажу: Інтернет - це єдине, що вони поки що не контролюють і де кожен день втрачають рейтинг. Тому й приймають закони, щоб знищити оппозицію.
А коменти закрили не через «ботів», а через те що живі люди, і навіть ті хто за Зеленського голосував, третій день перетворюють ОПУ на їжачка утиканого #уями замість голок, за «призов з 18 років», за зарплати чиновників і тим часом за затримку зарплат бюджетникам, за піар на крові і все інше.
Україна посіла 44-те місце з 67-ми у рейтингу найбільш технологічно розвинутих країн, на дві позиції випередивши Росію.
Україна обігнала Росію на два пункти, попри те, що країна має економіку у 14 разів меншу, зауважили укладачі індексу.
"Можливо, це через те, що Україна з давніх часів була центром технологій колишнього Радянського Союзу і тепер вибудовує свою освіту та бізнес-інтереси з метою просування галузі високих технологій", - йдеться в дослідженні.
Росія показала погані результати по всіх показниках, включаючи низький рівень використання смартфонів, та рівень конкурентоспроможності у сфері цифрових технологій, наголошують автори рейтингу.
Рейтинг сформовано на основі чотирьох показників, включаючи кількість інтернет-користувачів щодо загального населення; частка населення, що користується смартфонами; відсоток населення, який користується LTE, а також загальний індекс конкурентоспроможності в сфері цифрових технологій, що визначається на основі відкритості до розробки нових технологій та створення інновацій.https://uprom.info/news/other/nauka/********-obignala-rosiyu-v-rejtyngu-tehnologichnogo-rozvytku/
Во-первых, на месте Премьера я вижу другого человека, более опытного и эффективного. И это, конечно, не Аваков.
О том, что Арсен Борисович будет пытаться, я знала еще в декабре. Моему возмущению не было предела.
За Премьера-Авакова я точно ни за что не проголосую, собственно, как и 90% фракции СН.
Уж лучше тогда пусть остается Гончарук.
сообщила в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Лиза Богуцкая
А этих соросят - просто неоходимо выгнать. Если, конечно, государство хочет сохранить себя, народ и территорию.
Условием входа в "мировую экономику" было убийство советской промышленности.
Что и было сделано.
Конструкция этих телевизоров была очень удачной: на них можно было легко установить самопальный PAL-декодер, который позволил смотреть в цвете европейские видеозаписи.
А зелохи будут локти грызть.
Жаль, что и нормальным людям достанется из-за дебильного стада.
Народ Украины требует смертной казни для коррупционеров и казнокрадов! Это его воля!
На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.