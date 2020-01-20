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Все про:приватизація (183) ФДМ (86) Гончарук_Олексій (529)

 У 2020 році мають приватизувати понад 300 державних об'єктів, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку в 2020 році провести приватизацію понад 300 об'єктів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави уряду.

Прем'єр-міністр наголошує, що приватизація торкнеться перш за все збиткових підприємств, а всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави.

"Десятиліттями більшість держпідприємств були збитковими для держави, але досить прибутковими для олігархів, які через "своїх" людей на посадах заробляли мільйони. Ці схеми ми ліквідуємо. Збиткові підприємства будуть приватизовані. При цьому всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави!" - заявив Гончарук.

Для того, щоб приватизація проходила максимально прозоро, Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних.

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"Це пілотний проєкт, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх охочих. Інвестор знатиме не тільки назву підприємства, а й поточний стан справ", - пояснив Гончарук.

"Прозорі умови приватизації - це одна з ключових умов інвестиційної привабливості України!" - підсумував прем'єр-міністр.

У 2020 році мають приватизувати понад 300 державних обєктів, - Гончарук 01
У 2020 році мають приватизувати понад 300 державних обєктів, - Гончарук 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170914
 
 
 Топ коментарі
 
В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3393
Країна в смартфоні зламалась
20.01.2020 IBIGDAN
В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1561
Я ж кажу: Інтернет - це єдине, що вони поки що не контролюють і де кожен день втрачають рейтинг. Тому й приймають закони, щоб знищити оппозицію.
А коменти закрили не через «ботів», а через те що живі люди, і навіть ті хто за Зеленського голосував, третій день перетворюють ОПУ на їжачка утиканого #уями замість голок, за «призов з 18 років», за зарплати чиновників і тим часом за затримку зарплат бюджетникам, за піар на крові і все інше.
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щоб ще трохи протриматись - треба буде продати ВСЕ В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5911
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щоб ще трохи протриматись - треба буде продати ВСЕ В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5911
 показати весь коментар
 
 
В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3393
Країна в смартфоні зламалась
20.01.2020 IBIGDAN
В 2020 году должны приватизировать более 300 государственных объектов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1561
Я ж кажу: Інтернет - це єдине, що вони поки що не контролюють і де кожен день втрачають рейтинг. Тому й приймають закони, щоб знищити оппозицію.
А коменти закрили не через «ботів», а через те що живі люди, і навіть ті хто за Зеленського голосував, третій день перетворюють ОПУ на їжачка утиканого #уями замість голок, за «призов з 18 років», за зарплати чиновників і тим часом за затримку зарплат бюджетникам, за піар на крові і все інше.
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змей утаивает сколько паспортов они готовы вручить жителям мокшании и хайфы...
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Україна обігнала Росію в рейтингу технологічного розвитку

Україна посіла 44-те місце з 67-ми у рейтингу найбільш технологічно розвинутих країн, на дві позиції випередивши Росію.
Україна обігнала Росію на два пункти, попри те, що країна має економіку у 14 разів меншу, зауважили укладачі індексу.

"Можливо, це через те, що Україна з давніх часів була центром технологій колишнього Радянського Союзу і тепер вибудовує свою освіту та бізнес-інтереси з метою просування галузі високих технологій", - йдеться в дослідженні.
Росія показала погані результати по всіх показниках, включаючи низький рівень використання смартфонів, та рівень конкурентоспроможності у сфері цифрових технологій, наголошують автори рейтингу.
Рейтинг сформовано на основі чотирьох показників, включаючи кількість інтернет-користувачів щодо загального населення; частка населення, що користується смартфонами; відсоток населення, який користується LTE, а також загальний індекс конкурентоспроможності в сфері цифрових технологій, що визначається на основі відкритості до розробки нових технологій та створення інновацій.https://uprom.info/news/other/nauka/********-obignala-rosiyu-v-rejtyngu-tehnologichnogo-rozvytku/
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из этих 300 предприятий живых нет и 10%. интересна только земля под ними. а попытаются впарить и повешенные на них долги.
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Чтобы состоялась отставка Премьера в период его иммунитета, он должен сам о ней заявить. Добровольно. Но чтобы отставка все-таки случилась, нужно, чтобы Парламент за нее проголосовал. Поэтому вчера, когда Макс Бужанский настоятельно потребовал проголосовать, чтобы убедиться в том, что голоса за отставку есть, оказалось, что фигушки! Нет голосов. «За» проголосовало человек 20 от силы. В т.ч. я, но совсем по другим причинам.
Во-первых, на месте Премьера я вижу другого человека, более опытного и эффективного. И это, конечно, не Аваков.
О том, что Арсен Борисович будет пытаться, я знала еще в декабре. Моему возмущению не было предела.
За Премьера-Авакова я точно ни за что не проголосую, собственно, как и 90% фракции СН.
Уж лучше тогда пусть остается Гончарук.

сообщила в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Лиза Богуцкая
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Либо реиндустриализация, либо смерть: такова альтернатива для Украины.

А этих соросят - просто неоходимо выгнать. Если, конечно, государство хочет сохранить себя, народ и территорию.
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это обьязятелен процесс, да могут остаться те кто могут конкурировать на западе, остальным - чем быстрее, тем менше затрат, но уже представляю как ипанутики советского периода и им подобные будет орать - такую промышленность угробили, но в то же время сами нифига не покупает жигули, холодильник ЗИЛ, телевизор ЭЛЕКТРОН итд.
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Как бывший радиоинженер, скажу вам: в последние годы существования СССР страна стала выпускать очень хорошие телевизоры, включая первоклассные цветные кинескопы, которые производил МЭЛЗ (Московский электроламповый завод). Цветной кинескоп той эпохи - это пять тысяч (!) технологических операций.

Условием входа в "мировую экономику" было убийство советской промышленности.
Что и было сделано.
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конечно, типа микроавтобусы рафики кстати лучшие в совке, хотя неменявшися за последние20 лет или некоторые изделия ВЭФ который производил некоторые модели 1939 года (тоисть изделия свободной Латвии, которые реально конкурировали в западных рынках) ещё в 1982, эх как рванули в развитие.
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Телевизоры, о которых речь - полностью транзисторные модели, с кинескопами со щелевой маской, производившимися по японской технологии. Первые партии выпускал Воронежский завод, на котором были установлены импортные японские кинескопы, а затем Минэлектронпром наладил собственное производство на МЭЛЗе.

Конструкция этих телевизоров была очень удачной: на них можно было легко установить самопальный PAL-декодер, который позволил смотреть в цвете европейские видеозаписи.
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В самые тяжёлые времена Порошенко не продавал, а эти временщики все пускают с молотка. Зеля, будешь ты отвечать за это.
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эх, если бы не продовать своим и нужным существам, то и буджет могли бы пополнить, а так ридёться им компенсировать, ну типа каким то там авикомпаниям.
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Распродадут все, что можно, прожрут, просрут, мотаясь по оманам и свалят на испанские виллы.
А зелохи будут локти грызть.
Жаль, что и нормальным людям достанется из-за дебильного стада.
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Потрохосос, твой потрох тоже немало приватизировал (украл) за 5 лет.
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В условиях самой коррумпированной страны Европы - Украины, приватизация это по сути коррупция в особокрупных размерах с использованием служебного положения, поэтому народу Украины пора требовать смертную казнь для коррупционеров как в Китае, чтоб все причастные к разграблению Украины были рано или поздно казнены.
Народ Украины требует смертной казни для коррупционеров и казнокрадов! Это его воля!
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Да не вопрос. После смены власти обратно на патриотическую - всё будет. В 2019-м произошёл госпереворот под видом "выборов".
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